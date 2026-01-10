2025-26 Girls High School Wrestling National Rankings - Jan. 10, 2026
In the crunch to get a new set of girls national wrestling rankings out coupled with the lost time of the holiday, it is more likely than usual that we missed some results. We went over a lot!
Fatigue Not Only Impacts the Wrestlers
Fatigue plays a factor, too, after hours of staring at results. Your eyes don’t see as well in the tenth hour as they did when starting out.
That’s not us making excuses. We pride ourselves on being as accurate as possible. You will see weight class movement reflected here, new girls have cracked the rankings, and as time allows, we are still checking to see if the ladies are active during the high school season.
If we removed anyone erroneously, please let us know.
Rankings Evolve Through Solid Research
We did our typical research on the newly emerged candidates and added any who didn’t have a checkered past, or recent history.
Current Top Ranked Wrestlers
- 100: Madison Healey (Wyoming Seminary, PA) SO
105: Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) JR
110: Kayla Batres (Greens Farms Academy, CT) JR
115: Taylor Whiting (Lena, WI) SR
120: Epenesa Elison (Los Altos, CA) SO
125: Caley Graber (Northfield, MN) SR
130: Emma Bacon (Bishop McCort, PA) JR
135: Lauren Zaragoza (Brawley, CA) SR
140: Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) JR
145: Violette Lasure (Chestnut Ridge, PA) JR
155: Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) JR
170: Leilani Lemus (Clovis, CA) SR
190: Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) JR
235: Deionna Borders (Berea-Midpark, OH) SR
Stay In Touch
Please let us know if we missed anything. We put the work in, but time was not our friend recently.
Submit any info to help improve the rankings here: billybwrestling@yahoo.com
2025-26 Girls High School Wrestling National Rankings - Jan. 10, 2026
100-Pounds
1-Madison Healey (Wyoming Seminary, PA) SO
2-Lillee Denson (Lakeview, MI) SR
3-Peggy Susan Dean (Spring Studio, CO) FR
4-Abigail Peterson (Denver, IA) FR
5-Justice Gutierrez (Pomona, CO) SO
6-Kiana Lien (Mt. View, CA) JR
7-Josie Wilson (Abilene, KS) SO
8-Lilly Breeden (Liberty, MO) SR
9-Francesca Gusfa (Ridgewood, NJ) SR
10-Mia Hernandez (Colony, CA)
11-Olivia Munson (Chaminade, CA) JR
12-Cassidy O’Connell (Regis/Altoona, WI) JR
13-Krislynn Martinez (Maize South, KS) SO
14-Lexi Pancoast (Mechanicsburg, PA) JR
15-Maisie Elliott (Sumner, WA) FR
16-Brooklyn Henry (Wyoming Seminary) SO
17-Cidney Schaffer (Lackawanna Trail, PA) FR
18-Mia Nesbitt (Neshaminy, PA) FR
19-Natalie Andrade (Hunderton Central Regional, NJ) FR
20-Olivia Mancha (Choate Rosemary Hall, CT) SO
21-Bella Graziani (Tinora, OH) SR
22-Ella Thomas (Poland Seminary, OH) SR
23-Naiya Delos Santos (Taylor County, KY) SO
24-Mckenzie Astorino (Curwensville, PA) FR
25-Kylee Tran (Tulsa Union, OK) FR
26-Easton Dadiomoff (Cleveland, TN) JR
27-Serah Yogi (Pearl City, HI) SR
105-Pounds
1-Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) JR
2-Natalie Radecki (Caravel Academy, DE) SR
3-Sarissa Tucker (Midland, VA) JR
4-Madison Nieuwenhuis (Plainwell, MI) SR
5-Eva Zimmerman (Hillcrest, UT) SR
6-Summer Mutschler (Archbishop Spalding, MD) SO
7-Libertie Nigh (Urbana, OH) SR
8-Lola Gonzales (Chatfield, CO) JR
9-Emma Faczak (Bennett, CO) SO
10-Kirra Mitchell (Mt. De Sales, GA) JR
11-Samantha Massey (Mount Markham, NY) 8th
12-Breanna Higgins (Camden County, GA) JR
13-Joslyn Johnson (Flagler Palm Coast, FL) SR
14-Kiera Partello (Barron G. Collier, FL) SR
15-Kyrstan Perez (Westmoore, OK) SR
16-Zolah Williams (Kearney, MO) FR
17-Timmery Condit (Pomona, CO) FR
18-Jaelle Cortez (Gilroy, CA) SR
19-Sandy Breeden (Liberty, MO) SR
20-Vina Nguyen (Hazen, WA) SR
21-Lily Dizon (John H. Pitman, CA) JR
22-Kyler Menza (Washington, WA) SR
23-Ashley Stank (Quakertown, PA) SR
24-Makayla Smith (Northern York, PA) SO
25-Isabella Thiel (Walsh Jesuit, OH) FR
26-Noah Kovach (Azle, KS) JR
110-Pounds
1-Kayla Batres (Greens Farms Academy, CT) JR
2-Christina Estrada (Buchanan, CA) JR
3-Hailey Delgado (El Paso Eastwood, TX) SO
4-Julia Horger (Conwell Egan, PA) SR
5-Gabriella Conte (Hanover Park, NJ) JR
6-Isla Silva (Mt. Lebanon, PA) FR
7-Ava Fodera (Poway, CA) SR
8-Nakayla Dawson (John Glenn, MI) SR
9-Mabel Rogers (Republic, MO) FR
10-Jayden Keller (Brookfield, MO) SR
11-Chloe Skiles (Roxana Senior, IL) SO
12-Addison Morse (Harrah, OK) SR
13-Ashlynn Brokaw (Mount Vernon, OH) JR
14-Morgan Hyland (Easton, PA) SO
15-Ysabelle Ocampo (New Haven, IN) JR
16-Tatianna Castillo (Lowell, MI) SO
17-Cameron Hodge (Cibolo Steele, TX) FR
18-Sky Ramos (Moanalua, HI)
19-Sophia Torrez (Toppenish, WA) SR
20-Katie Biscoglia (Raccoon River-Northwest, IA) SR
21-Vivienne Popaduic (Academy, NM) FR
22-Killian Evans (Blue Springs South, MO) SR
23-Khole Perez (Glenbard West, IL) SO
24-Samantha Ven der Weken (Mecklenburg County, VA) SR
115-Pounds
1-Taylor Whiting (Lena, WI) SR
2-Abigail Gonzalez (Miami Southridge, FL) SO
3-Kaura Coles (Glacier, MT) SR
4-Isabel Kaplan (West Lafayette, IN) SR
5-Kendall Moe (Hamilton Heights, IN) SR
6-Aubree Storm Gutierrez (Marina, CA) JR
7-Sophia Marie Gonzales (Clovis East, CA) JR
8-Paris Soria (Ilead Charter, CA) SO
9-Charlie Wylie (Port Jervis, NY) SR
10-Jaydin Cuevas (Prairie View, CO) JR
11-Adalyne Montiel (Toppenish, WA) SR
12-Xuan Graham (Southern Lehigh, PA)
13-Elle Changaris (High Point Regional, NJ) SO
14-Lily Runez (Choate Rosemary Hall, CT) SR
15-Kylie Gudewitz (Howell, NJ) SR
16-Senna Grassman (Cleveland, TN) SR
17-Angelica Serratos (Santa Ana, CA) JR
18-Emma Baker (Lakeshore, MI) SO
19-Camdyn Elliott (Gulf Breeze, FL) SR
20-Kaylee Vera (Little Miami, OH) FR
21-Zoe Dempsey (Lincoln-Way Central, IL) SR
22-Camryn Gresham (Lakota East, OH) JR
23-Stella Piazza (Hampshire, IL) FR
24-Violet Diaz (Denver, IA) JR
25-Riley Karwowski (Wyoming Seminary, PA) SO
26-Samantha Cornejo (Esperanza, CA) SO
27-Cadence Christensen (Eddyville-Blakesburg-Fremont, IA) FR
28-Addison St. George (Rockwood Summit, MO) SO
29-Ella Henning (Walker-Hackensack, MN) SO
30-Isabella Fodera (Poway, CA) SO
HM:
Olivia Kearns (Shippensburg, PA) SO
Alicia Kenfack (Bismark Legacy, ND) JR
Iris Reitz (Redbank, PA)
Justice Anthony (Parkersburg South, WV) SR
Audrey Flores (Bixby, OK) FR
Addison Hunt (Anna, TX) SO
Emelly Diaz Santos (Morris Hills, NJ) SR
Kassie Sapp (Whitehall, MI) SO
Maya Alvarado (Lake Highland Prep, FL) SO
Alexandria Skidmore (Edmond North, OK) FR
120-Pounds
1-Epenesa Elison (Los Altos, CA) SO
1-Stevie Joyce Martin (Granada, CA) SR
2-Marlee Solomon (Canon-McMillan, PA) JR
3-Marie Sharp (Blair Academy, NJ) SO
4-Angelina Gochis (Kaneland, IL) JR
5-Cheyenne Frank (Oxford, MI) SR
6-Angelina Bianchi (Two Rivers, WI) SR
7-Mackenzie Carder (Olentangy Orange, OH) JR
8-Hannah Naccarati-Cholo (Basha, AZ) SO
9-Daelin Cody (Princeton, WI) SO
10-Kayla Moroschan (Chippewa, OH) JR
11-Remington Zimmerer (Regis Jesuit, CO) JR
12-Cami Leng (Marysville, OH) JR
13-Elizabeth Valenzuela-Smith (Pueblo Magnet, AZ) JR
14-Cora Stewart (Grafton, WI) FR
15-Kaylyn Harrill (Skutt Catholic, NE) JR
16-Winter West (Bonney Lake, WA) SO
17-Gail Sullivan (Monroe-Woodbury, NY) SO
18-Angelina Borelli (Los Banos, CA) SR
19-Maila Ottow (Snohomish, WA) JR
20-Kendal Haynie (Wakulla, FL) SO
21-Mai Graham (Southern Lehigh, PA) SR
22-Gabrielle Severin (Bethpage, NY) SR
24-Delialah Betances (Lee County, GA) SR
25-Kherington Mendes (Mayfair, CA)
26-Ava Ebrahimi (Poway, CA) SR
27-Finley Evjen (Canton, SD) FR
29-Kinzie Williams (American Falls, ID) JR
30-Madelyn Little (Wyoming Seminary, PA)
HM:
Presley Beard (Derby, KS) FR
Valerie McAnelly (Soldotna, AK) JR
Mikayla Perkins (Whiteland, IN) SO
Reagan Roxas (Kingsway Regional, NJ) SR
Trinity Garza (Buchanan, CA) FR
Kamila Cerna (Stockdale, CA) SO
Jocelyn Danbe (River Dell, NJ) JR
Tatianna Irizarry (Choate Rosemary Hall, CT) JR
Ali Svancara (Buhl, ID) JR
125-Pounds
1-Caley Graber (Northfield, MN) SR
2-Carolyne Geckler (Massillon Perry, OH) SO
3-Cecilia Williams (Mason, MI) SR
4-Me’Kala James (Central, CA) JR
5-Madilyn Peach (Milton, WI) SR
6-Regina Stoeser (Harrisburg, SD) SR
7-Nahenahe Kalamau (Moanalua, HI) JR
8-Rain Scott (Oak Forest, IL) FR
9-Victoria Carbonaro (Blair Academy, NJ) SO
10-Maya Fiodorova (Reed, NV) JR
11-Neve O’Byrne (Garnet Valley, PA) SO
12-Sobina Clendaniel (Seward, AK) JR
13-Aleia Apostol (Poway, CA) FR
14-Ramsey Brandenburg (Janesville Parker, WI) FR
15-Kylee Kurszewski (Neenah, WI) SR
16-Anastasia Rodnikova (Wyoming Seminary, PA) SO
17-Sara Pauls (Minisink Valley, NY) SO
18-Lucia Ranieri (Roselle Park, NJ) SO
19-Haley Gonzales (Hicksville, NY) SO
20-Cristel Miguel (Amity, CT) JR
21-Noelani Lutz (SLAM Academy, NV) SR
22-Lillian Rumsey (Williamsport, PA) SR
23-Zaylyn Woods (Azle, TX) FR
24-Claire Lancaster (Norman, OK) SO
25-Sara McLaughlin (Choate Rosemary Hall, CT) JR
26-Kandice Spry (Tri-Valley, OH) SR
27-Charli Raymond (Simley, MN) JR
130-Pounds
1-Emma Bacon (Bishop McCort, PA) JR
2-Zorina Johnson (Ida B Wells, OR) SR
3-Olivia Bezdecik (Jerome, ID) JR
4-Danica Torres (Sunnyside, AZ) JR
5-Sussette Bell (Rancho Cucamonga, CA)
6-Zahara Stewart (Orange Vista, CA) SR
7-Willow White (South Dade, FL) SR
8-Lacie Knick (Olentangy Orange, OH)
9-Haley Smarsh (Moon Area, PA) JR
10-Caroline Hilton (Cleveland, TN) SO
11-Tamra Grace (Gilroy, CA) SR
12-Ginger Majurin (Kingsford, MI) SO
13-Ava Strayer (Crown Point, IN) SO
14-Rianna Bernal (Lemore, CA) SR
15-Madison Black (Newbury Park, CA)
16-Kaiya Maggini (Del Oro, CA) SR
17-Echo Cranor (Keller Central, TX) SR
18-Emma Grimes (Blair Academy, NJ) SO
19-Faye Schachtner (New Richmond, WI) FR
20-Arianna Ruiz (Mater Lakes Academy, FL) SO
21-Kalynn Lyons (Omaha Westview, NE) SR
22-Kyah Leyba (Broken Arrow, OK) SO
23-Julissa Ortiz (Marianna Bracetti Academy, PA) SR
24-Sophia Slaughter (Orange County, VA) SR
25-Shannon Logue (Bishop Shanahan, PA) SO
26-Lilli Cooper (Denver, IA) SO
27-Caitlin Maragioglio (Bellport, NY) SR
28-Camille Rainey (Arlington Martin, TX) SR
29-Addison Harkins (Nixa, MO) SR
30-Dru Turner (Hinton, OK) SR
HM:
Marisa McMartin (Brunswick, OH) SR
Artemis Eaton (North Forsyth, GA) SR
135-Pounds
1-Lauren Zaragoza (Brawley, CA) SR
2-Naima Ghaffar (Northwood, IN) SR
3-Lilyana Balderas (Anaheim, CA) JR
4-Kailin Sebert (Allen, TX) JR
5-Mila Mantanona (Palm Desert, CA) FR
6-Iyanna Crawford (Purnell Swett, NC) SR
7-Corynne McNulty (Blair Academy, NJ) JR
8-Isabella Miller (Dubuque Hempstead, IA) JR
9-Diana Barone (Birmingham, CA) SO
10-Chloe Wehry (Sartwell-St. Stephen, MN) JR
11-Saige McCleery (Sumner, WA) JR
12-Raenah Smith (Mead, PA) JR
13-Isabella Hernandez (Jack Britt, NC) SR
14-Kate Doughty (Canon City, CO) SR
15-Talea Guntrum (Steubenville, OH) JR
16-Nia Hagler (Snow Canyon, UT) SR
17-Lillie Banks (Menasha, WI) SR
18-Dealya Collins (Mineral Point, WI) SR
19-Julianna Hernandez (Rocky Point, NY) SO
20-Ki’Morah Cathey (Union, OK) FR
21-Mika Yoffee (SLAM Academy, NV) SR
22-Keanna Conrad (Blackfoot, ID) JR
23-Jauzlyean Gray (Fort Osage, MO) FR
24-Brielle Parke (Linn-Marr, IA) JR
25-Mariaha Benedict (Fort Dodge, IA) SR
26-Ava Turner (Preston, WV) SO
27-Erin Delling (Parkway Central, MO) SO
28-Giavonna Good (Cedar Valley, UT)
29-Jordyn Campbell (Yutan, NE) SR
30-Aleiya Cullinan (Bismarck Legacy, ND) SR
140-Pounds
1-Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) JR
2-Riley Hanrahan (Black River Falls, WI) JR
3-Kaylee James (Carthage, MO) SO
4-Ariel Biggs (Fort Osage, MO) FR
5-Landri VonGonten (The Woodlands, TX) JR
6-Nora Akpan (Centennial, MN) SR
7-Carley Ceshker (Traver, WI) SR
8-Alexis Lazar (Plymouth, MI) JR
9-Vivienne Gitka (Strasburg, CO) SR
10-Jordyn Parker (Frisco Centennial, TX) SR
11-Maddie Marsh (Pendleton Heights, IN) JR
12-Mariana Bowen (West Creek, TN) SR
13-Dulcy Martinez (Central Catholic, CA) JR
14-Shayna Ward (Oakland Technical, CA) SR
15-Kailani Barrientos (Oakleaf, FL) SR
16-Clover Williams (Edmond North, OK) JR
17-Calista Rodish (Raccoon River, IA) SR
18-Kelcie Luker (Tulsa Union, OK) SO
19-Claudia Heeney (Lockport Township, IL) SR
20-Kiera Depinet (Seneca East, OH) JR
21-Keely Fallert (Ste. Genevieve, MO) JR
22-Hayli Fletcher (Fort Atkinson, WI) SR
23-Franky Groom-Frey (North Crawford/Seneca, WI) JR
24-Yzabella Austin (John H Pitman, CA) SR
25-Julianna Caisse (St. John Neumann, FL) SR
26-Zoe Delgado (Florida Christian, FL) FR
27-Paisley Morrison (Winter Lakes, OR) SO
28-Scarlett Yeager (Maize, KS) FR
29-Sarai Cortez (Gilroy, CA)
145-Pounds
1-Violette Lasure (Chestnut Ridge, PA) JR
2-Greta Garbuzovas (Lumpkin County, GA) SR
3-Eve Skrocki (Wahlert Catholic, IA) JR
4-Ailee Briggs (Lemon Bay, FL) SR
5-Ava Allen (Silver Creek, IN) SR
6-Ryen Hickey (Chatfield, CO) SR
7-Chloe Sanders (Vinton-Shellsburg, IA) SR
8-Faith Bane (New Bern, NC) SR
9-Belicia Manuel (Romeo, MI) SR
10-Greta Brus (Davenport, IA) SR
11-Harlow Skenandore (Pulaski, WI) JR
12-Kesi Tsarni (Bullis School, MD) SO
13-Hayden Bratland (Ankeny, IA) JR
14-Emily Beckley (Broken Arrow, OK) JR
16-Audrey Robinson (Carter, OR) SO
16-Timberly Martinez (Pomona, CO) SR
17-Jestinah Solomua (Corona, CA) JR
18-Zaira Sugui (Moanalua, HI) SR
19-Audrey Rogotzke (Stillwater, MN) SR
20-Emma Antoni (St. Michael-Albertville, MN) FR
21-Taydem Bylin (Enumclaw, WA) SR
22-Quinn Butler (Lemmon, SD) SR
23-Layla Risler (Mondovi, WI) SO
24-Lucia Ledezma (Granite Hills, CA) JR
25-Trinity Roberts (Heritage, TN) SR
26-Colbie Tenborg (Saydel, IA) SR
27-Teagan Carritt (Logan Magnolia, IA) SO
28-Meadow Mahlmeister (Billings Senior, MT) JR
29-Kimberly Munoz (Berks Catholic, PA) FR
155-Pounds
1-Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) JR
2-Julia Araujo (Bismarck, ND) JR
3-Cassy Gonzales (Apple Valley, MN) SR
4-Janiya Johnson (Wyoming Seminary, PA) JR
5-Symone Jewell (Northgate, CA) JR
6-Matilda Hruby (Brighton, CO) JR
7-Sarah Henckel (Blair Academy, NJ) SR
8-Leolyn Karnowski (Wamego, KS) FR
9-Taylor Williams (East Forsyth, NC) SR
10-Eloise Woolsey (Cleveland, NM) SR
11-Cydney Davis (El Paso Bel Air, TX) SR
12-Aleksandra Bastaic (Highland, IN) SR
13-Camilla Hathaway (Mt. Lebanon, PA) FR
14-KyLee Tibbs (Gahanna Lincoln, OH) JR
15-Sawyer Ward (Science Hill, TN) SR
16-Juliet Alt (Chestnut Ridge, PA) SO
17-Natalie Blanco (Chino, CA) JR
18-Olivia Davis (Esperanza, CA) SR
19-Skylar Slade (Southeast Polk, IA) SR
20-Emersyn Miller (Poynette, WI) SR
21-Ellie Higginbotham (Willard, MO) JR
22-Veronica Madrid (Derby, KS) JR
23-Victoria Alvarado (Warwick Valley, NY) JR
24-Audrey Levendusky (Montgomery Central, TN) SR
25-Makaylee Cannon (Piedmont, OK) SR
26-Mya Dobrinski (Stillwater, OK) SO
27-Addeline Graser (Omaha Westside, NE) SR
28-Brynlee Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) SO
29-Lauren Luzum (Decorah, IA) SR
30-Eva Garcia (Marina, CA) JR
HM:
Ariel Maicon (Creekview, GA) SR
Mary Snider (Rancho Bernardo, CA) SR
Allison Garbacz (South Elgin, IL) SO
Alezandra Robles (Sunnyside, AZ) SR
Chandni Banks (Harvard Westlake, CA) SR
Summer Guthmiller (Sioux Valley, SD) JR
Olivia Hofrichter (Antigo, WI) SR
170-Pounds
1-Leilani Lemus (Clovis, CA) SR
2-Kaili Manuel (Romeo, MI) JR
3-Ciyanna Okocha (Wyoming Seminary, PA) JR
4-Olivia Georges (DePaul Catholic, NJ) SR
5-Elizabeth Madison (Loveland, OH) SR
6-Anastasia Simon (Decorah, IA) SR
7-Amaila Djoumessi (Waverly-Shell Rock, IA) SO
8-Ava Guilmette (Shenendehowa, NY) SO
9-Bryce Snyder (Palisades, PA) SR
10-Laynie Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) JR
11-Laila Hustoles (El Reno, OK) SO
12-Tor’Rina Rushing (Mosley, FL) SR
13-Esperanza Calvillo (Apple Valley, MN) SR
14-Autumn Elsbury (South Tama County, IA) SR
15-Teagan McGuinness (Union-Endicott, NY) SR
16-Brooklyn Graham (East Buchanan, IA) SR
17-Maddie Hayden (Caledonia, MI) SR
18-Kiley Dillow (Chanute, KS) SR
19-Sally Johnson (Clarksville, TN) SR
20-Siobhan Flanner (Shawnee Mission South, KS) SO
21-Irelynn Laurin (West Creek, TN) SR
22-Kimura Hutter (Adams-Friendship, WI) JR
23-Shylee Tuzon (Central Grand Junction, CO) SR
24-Madelyn Oliver (Benjamin Franklin, AZ) JR
25-Aisha Williams Bautista (Lewisville Flower Mound, TX) JR
26-Brooklyn Anderson (Coeur d Alene, ID) SR
27-Molly Olague (Skyline, ID) JR
28-Jadyn Pense (St. Helens, OR) JR
29-Tynsley Leonard (Maize, KS) FR
30-Samarah Tafiti (East Ridge, TN) SR
190-Pounds
1-Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) JR
2-Tevia Nau Rarick (Westlake, UT) SO
3-Millie Azlin (Bixby, OK) SR
4-JayaShree Bray (Omaha North, NE) JR
5-Sarah Pulk (Badger, MN) JR
6-Makayla Vasser (Nebraska City, NE) JR
7-Kanata Richardson (Bloomfield Hills, MI) SR
8-Shayla Martinez (Broomfield, CO) JR
9-Cambree Anderson (Bismarck, ND) JR
10-Carli Vargas (Kearney, MO) JR
11-Kendall Angelo (Oak Park, MO) SR
12-Riley Samarripa (Harrah, OK) SO
13-Blake Baker (Lewisville Marcus, MI) JR
14-Olivia Martinez (Rochester Mayo, MN) FR
15-Addison Arvdal (Sutherland, NE) JR
16-Caroline Hattala (Quakertown, PA) SR
17-Alaina Claassen (Plum, PA) SR
18-Charli Rea (Northwestern, PA) FR
19-Liliana Giulianelli (Peters Township, PA) JR
20-Emily Carvalho (Redwood, CA) JR
21-Kendall Wagner (Central Mountain, PA) SR
22-Bryn Schmidt (New London, WI) FR
23-Tessalynn Goodner (Putnam City, OK) JR
24-Izzy Renfro (Basehor-Linwood, KS) SR
25-Brook West (Comanche, OK) SR
26-Alyvia Edwards (Wagoner, OK) SO
27-Esmeralda Tellez (Reading, PA) SR
28-Shauna Anderson (Thunder Ridge, ID)
29-Emily Rodriguez (Nyakck, NY) SR
30-Jade Hahn (Central Regional, NJ) SR
HM:
Annette Preston (Somerton, AZ) FR
235-Pounds
1-Deionna Borders (Berea-Midpark, OH) SR
2-Halle Spears (Midland, MI) SR
3-Jayci Shelton (Centralia, MO) JR
4-Mia Cienega (Everett, WA) SR
5-Maddie Miller (Indian Lake, OH) SR
6-Brenda Banks (Panther Valley, PA) SR
7-Phoenix Molina (Tolono Unity, IL) SR
8-Alexis Stinson (Liberty, MO) SR
9-Racheal Adolphe (North Central, IN) SO
10-Aubrey Bartkowiak (Attica, IN) SR
11-Esther Reed (Big Spring, PA) SR
12-Paige Wainscott (Edmond North, OK) SO
13-Saharia Quamina (Bloomfield, NJ) SR
14-Isabella Lorenzana (Francis Lewis, CA) SR
15-Kaylee DeJong (Boyden-Hull/Rock Valley, IA) SR
16-Haley Armstrong (Atlantic, IA) SR
17-Kenzie Barrett (South Dade, FL) SO
18-Juliana Thrush (Ottawa Township, IL) SR
19-Sandra Takara (Buena Vista, NE)
20-Aniya Smith (Mason City, IA) JR
21-Eden Hach (Watertown, SD) JR
22-MacKenna Atkinson (Souderton Area, PA) JR
23-Taylor Orner (Octorara, PA) JR
24-Octavia Hill (Omaha North, NE) SO
25-Charley Timms (Reed, NV) JR
26-Olivia Ruacho (Central East, CA) SR
27-Katherine Luna (Downey, CA) SR
28-Hailey Barrios (Citrus Valley, CA)
29-Molly Marty (Olathe North, KS) JR
30-Sophiea Quinn (Lebanon, MO) SR
HM:
Lulu Kirk (Shawnee Mission South, KS) SO
Peyton Mullin (Dundee, NY) JR