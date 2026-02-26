Wisconsin's Toughest Female Wrestlers Begin Challenging Quest for State Titles
With the increasingly popular Wisconsin high school girls wrestling season winding down, the time has arrived to celebrate the outstanding efforts of the top athletes who have qualified for the upcoming 2026 WIAA Individual State Wrestling Tournament.
The prestigious 83rd annual tournament is scheduled to take place at the University of Wisconsin's Kohl Center in Madison, Wis., on Feb. 26-28.
The three-day event will feature 780 wrestlers, highlighting the premier 588 competitors in the state's three respective boys divisions and 192 elite-level athletes in the girls division.
We continue by taking a look at the powerhouse girls field, including a strong battle-tested group of wrestlers seeking titles in 12 weight classes.
Top Seeds
- 100: Milton sophomore Dilynn Albrecht
- 107: Badger sophomore Alexa Thomas
- 114: Lena senior Taylor Whiting
- 120: Two Rivers senior Angela Bianchi
- 126: Milton senior Madilyn Peach
- 132: Menasha senior Lilliana Banks
- 138: Badger senior Carley Ceshker
- 145: Black River Falls junior Riley Hanrahan
- 152: Wautoma-Wild Rose sophomore Brynlee Vaughan
- 165: Wautoma-Wild Rose junior Laynie Vaughan
- 185: Wittenberg-Birnamwood junior Brooke Huffman
- 235: Wisconsin Lutheran senior Izabella Riebe
Note: Complete brackets can be accessed by clicking the specific weight class (highlighted in blue). The list of qualifiers includes seed position (1-16), athlete name, school, class, and overall season record.
100 pounds
1. Dilynn Albrecht, Milton, soph. (39-2)
2. Katherine Cook, Freedom, jr. (37-7)
3. Cassidy O' Connell, Regis-Altoona, soph. (56-1)
4. Mya Beckett, Notre Dame Academy, fr. (43-4)
5. Aini Anderson, Holmen, jr. (42-2)
6. Ellie Hultman, Bay Port, fr. (50-6)
7. Zofia Chitwood, Mukwonago, fr. (36-3)
8. Kaitlyn Kroening, Bonduel, sr. (49-7)
9. Kailee Spilde, Richland Center, sr. (30-5)
10. McKenzie Simonson, McDonell Central, sr. (41-6)
11. Rayany Clapier, Oak Creek, jr. (29-6)
12. Bronte Bethel, Mount Horeb-Barneveld, fr. (33-12)
13. E' Mariah Watts, Kenosha Bradford, soph. (29-5)
14. Riley Bailey, Oostburg, soph. (29-7)
15. Aubrey Engevold, Marshfield, soph. (37-17)
16. Josie Tomlinson, Poynette, fr. (27-15)
107 pounds
1. Alexa Thomas, Badger, soph. (18-0)
2. Lily Baker, Freedom, soph. (28-2)
3. Mary Prescott, Hudson, jr. (55-2)
4. Aaleeh Le, Wausau West, soph. (33-7)
5. Ayda Miller, Saint Croix Central, soph. (32-8)
6. Addison Brown, Winneconne, jr. (38-7)
7. Reina Ebeling, Wisconsin Lutheran, soph. (37-5)
8. Keira Richter, Princeton-Green Lake, fr. (38-4)
9. Clara Jauch, Milton, sr. (40-5)
10. Kenlinn Byl, Lancaster, fr. (34-9)
11. Kylie Peissig, Tomahawk, sr. (46-5)
12. Jasaiya Jackson, Kenosha Bradford, fr. (36-2)
13. Destiny Loss, Hartford, sr. (9-3)
14. Keleigh Holl, Horicon, jr. (32-12)
15. Sophia Anderson, West Salem-Bangor, fr. (35-6)
16. Payten Sander, Boscobel-Wauzeka-Steuben, soph. (7-1)
114 pounds
1. Taylor Whiting, Lena, sr. (12-0)
2. Devlynn Albrecht, Milton, sr. (40-3)
3. Emjay Neumann, Manitowoc Lincoln, sr. (39-3)
4. Iszybelle Sonnentag, Cadott, sr. (45-3)
5. Megan Schuenemann, Plymouth, sr. (38-5)
6. Elaine Hay, Brown Deer-Shorewood-Messmer, soph. (42-3)
7. Elliott Mulloy, Waukesha West, sr. (38-7)
8. Brinley Miller, Brillion, soph. (41-4)
9. Rohwen Aultman, Iowa-Grant-Highland, fr. (42-8)
10. Isabel Braaten, Nekoosa-Port Edwards, sr. (31-7)
11. Jasmin Granados, Kenosha Bradford, jr. (40-6)
12. Chloe Roloff, Reedsburg, jr. (39-7)
13. Tatiana Campos, Slinger, soph. (29-6)
14. Addyson Allsop, Prescott, sr. (43-10)
15. Skya Scrimgeour, Southern Door, fr. (33-9)
16. Tatum James, Mineral Point, soph. (29-15)
120 pounds
1. Angela Bianchi, Two Rivers, sr. (22-0)
2. Daelin Cody, Princeton-Green Lake, soph. (44-0)
3. Dakotah Athey, Bay Port, jr. (45-5)
4. Cora Stewart, Port Washington, fr. (45-4)
5. Brooke Williamson, Kettle Moraine, jr. (24-2)
6. Morgan Johnson, DeForest, fr. (48-6)
7. Madalynn Mueller, Richland Center, sr. (36-5)
8. Tessa York, Cadott, jr. (37-9)
9. Allie Baker, Wauwatosa West-East, sr. (42-5)
10. Naomi Bermudo, Sauk Prairie-Wisconsin Heights, soph. (40-6)
11. Kalyce Sobotta, Arcadia, jr. (37-6)
12. Olivia Saftig, Mukwonago, jr. (33-6)
13. Debra Kuss, Mishicot, soph. (34-7)
14. Cassidy Lindner, Rhinelander, jr. (50-6)
15. Madalynn Simonet, Somerset, jr. (45-11)
16. Monserrat Hernandez-Garcia, Kenosha Bradford, jr. (40-6)
126 pounds
1. Madilyn Peach, Milton, sr. (37-0)
2. Chesney Bartoszek, Wrightstown, jr. (39-1)
3. Kylee Kurszewski, Neenah, sr. (50-3)
4. Kylie Simpson, Hudson, sr. (47-6)
5. Anna Behling, Bay Port, sr. (44-7)
6. Salome Benson, Homestead, jr. (24-4)
7. Avery Losiewicz, Medford, jr. (32-3)
8. Evelyn Eckdhal, Monroe, fr. (47-5)
9. Izzie Evitch, Menomonee Falls, sr. (25-6)
10. Alyvia Bahl, Lancaster, sr. (35-9)
11. Cora Bighley, Somerset, fr. (49-2)
12. Ramsey Brandenburg, Janesville Parker, fr. (43-3)
13. Emersen Wissink, Campbellsort, sr. (40-8)
14. Kaytlynn Lambries, Holmen, jr. (43-10)
15. Nhava Cabral, Stevens Point, jr. (41-13)
16. Olivia Poplawski, New Berlin West-Eisenhower, fr. (31-12)
132 pounds
1. Lilliana Banks, Menasha, sr. (47-1)
2. Hayli Fletcher, Fort Atkinson, sr. (46-0)
3. Dealya Collins, Mineral Point, sr. (45-2)
4. Kit Alsaker, Waunakee, soph. (41-7)
5. Lydia Hutter, Adams-Friendship, sr. (50-5)
6. Faye Schachtner, New Richmond, fr. (50-3)
7. Amari Richard, Neenah, jr. (44-11)
8. Savannah Ksioszk, Campbellsport, fr. (46-7)
9. Raquel Gerovac, New Berlin West-Eisenhower, soph. (33-9)
10. Portia Hah, Southern Door, jr. (41-8)
11. Kya Krueger, West Allis Hale, soph. (36-6)
12. Julianna Johnson, Saint Croix Falls, soph. (32-12)
13. Jessie Demarasse, Milton, jr. (34-8)
14. Veda Lepley, Sparta, jr. (35-9)
15. Alexis Burback, Hartford, soph. (32-9)
16. Leah Simenson, Thorp-Owen Withee, jr. (24-10)
138 pounds
1. Carley Ceshker, Badger, sr. (29-0)
2. Erika Sleznikow, Marshfield, jr. (49-2)
3. Stella Pettitt, Freedom, soph. (46-3)
4. Hannah Huza, Hortonville, sr. (44-6)
5. Amelia Poplawski, New Berlin West-Eisenhower, sr. (42-2)
6. Anna Krizan, Ladysmith, jr. (44-1)
7. Audrey Hanson, Grafton, sr. (45-4)
8. Azariah Hoffmann, Spencer-Columbus-Granton, jr. (41-6)
9. Maya Assad Thompson, Madison West, sr. (34-5)
10. Madelynn Lee, Wausau West, sr. (27-6)
11. Matilda Burns, Ashland, jr. (18-3)
12. Maliha Hamidou, Menomonee Falls, fr. (24-4)
13. Abigail Harris, DeForest, jr. (44-10)
14. Maggie Hansen, Burlington, sr. (37-8)
15. Olivia Soumphonphakdy, Oregon, fr. (37-6)
16. Rachael Hang, La Crosse Logan-Central, jr. (41-11)
145 pounds
1. Riley Hanrahan, Black River Falls, jr. (23-0)
2. Layla Risler, Mondovi-Eleva Strum, soph. (40-1)
3. Nevaeh Nwachukwu, Saint Croix Falls, sr. (40-6)
4. Althea Eckdhal, Monroe, jr. (49-2)
5. Brianna Gehring, Slinger, soph. (31-1)
6. Caroline Christopher, New London, soph. (40-5)
7. Kira Simpson, Wauwatosa West-East, sr. (32-8)
8. Sydney Turner, Southern Door, sr. (42-5)
9. Anna Hackbarth, Sussex Hamilton, fr. (35-6)
10. Amiyah Clark, Beloit Memorial, jr. (37-3)
11. Caylin Johnson, Waupaca, jr. (32-6)
12. Chloe Pearce, Big Foot-Williams Bay, jr. (31-7)
13. Brooklyn Hanke, Lancaster, soph. (41-11)
14. Sophia Reeser, Racine St. Catherine's-Lutheran, sr. (32-9)
15. Abigail Moss, Cadott, jr. (39-12)
16. Carly Dulak, D.C. Everest, soph. (22-8)
152 pounds
1. Brynlee Vaughan, Wautoma-Wild Rose, soph. (40-0)
2. Olivia Hofrichter, Antigo, sr. (46-2)
3. Emersyn Miller, Poynette, sr. (28-0)
4. Sevanna Hoyer, Brillion, soph. (38-4)
5. Terryn McBride, Milwaukee King, sr. (36-0)
6. Cadence Freymiller, Fennimore, jr. (32-4)
7. Ellianna Robinson, Sheboygan South, sr. (50-5)
8. Addi Treuthardt, Monroe, fr. (45-6)
9. Tessa Felter, Muskego, jr. (30-6)
10. Penelope Juarez, Waukesha South, fr. (32-5)
11. Lana Borchardt, Wausau West, jr. (34-10)
12. Zoe Krause, Mukwonago, soph. (39-8)
13. Aaliyah Miller, Adams-Friendship, fr. (30-7)
14. Liberty Faber, Cadott, fr. (39-17)
15. Savana Hansen, Waupaca, sr. (20-6)
16. Paisley Imme, Spooner-Webster, fr. (28-9)
165 pounds
1. Laynie Vaughan, Wautoma-Wild Rose, jr. (42-0)
2. Kimura Hutter, Adams-Friendship, jr. (37-4)
3. Alisha Berg, Bonduel, jr. (50-4)
4. Hannah Berndt, Sussex Hamilton, sr. (39-2)
5. Natalia Jesberger, Delavan-Darien, jr. (32-2)
6. Amelia Soltis, Mount Horeb-Barneveld, jr. (43-3)
7. Evelyn Fugate, Unity, soph. (38-4)
8. Shealyn Anday, Shiocton, fr. (46-6)
9. Kari Sunde-Hogy, Racine Horlick-Park, soph. (46-6)
10. Arianna Niemojuski, Kewaunee, soph. (25-4)
11. Serenity Salas, Westosha Central, soph. (44-4)
12. Britney Petsche, Prairie du Chien, jr. (39-8)
13. Nohra Good, Watertown, jr. (25-8)
14. Bella Ortiz, New Berlin West-Eisenhower, soph. (31-12)
15. Marissa Miles, Merrill, jr. (29-12)
16. Kennedy Kingston, Chippewa Falls, soph. (23-14)
185 pounds
1. Brooke Huffman, Wittenberg-Birnamwood, jr. (50-0)
2. Bryn Schmidt, New London, fr. (38-5)
3. Katie Kent, Janesville Parker, soph. (43-3)
4. Arianna Weber, Westfield, soph. (42-7)
5. Madeline Sorensen, Eau Claire North, jr. (46-4)
6. Adrianna Logue, North Crawford-Seneca, sr. (45-2)
7. Tiana Jones, West Allis Hale, sr. (40-6)
8. Sophia Peterson, Muskego, sr. (42-5)
9. Sanaa Childs, Westosha Central, jr. (29-7)
10. Ruby Neitzel, Hartford, sr. (33-7)
11. Avalee Euler, Holmen, jr. (35-10)
12. Delia Larson, Spring Valley-Elmwood, fr. (30-8)
13. Sarah Sadi Campbell, Kimberly, sr. (32-12)
14. Kami Gabrich, Tomahawk, soph. (31-11)
15. Penny Kooima, Waupun, fr. (31-13)
16. Lilly Hatfield, Sauk Prairie-Wisconsin Heights, soph. (25-19)
235 pounds
1. Izabella Riebe, Wisconsin Lutheran, sr. (40-0)
2. Kiley Georgel, Luxemburg-Casco, sr. (31-4)
3. Aliviah Walsh, Watertown, jr. (36-3)
4. Autumn King, Bay Port, jr. (44-3)
5. Ellie Lenzendorf, Waunakee, sr. (39-7)
6. Lexie Stoflet, Assumption-Pacelli, jr. (34-8)
7. Mercedes Kruse, West De Pere, soph. (30-4)
8. Anna Becker, Spencer-Columbus-Granton, soph. (39-5)
9. Rainie Yang, Eau Claire North, jr. (38-7)
10. Ahnya Garrity, Janesville Craig, jr. (37-9)
11. Maricela Loomas, Beaver Dam, jr. (31-11)
12. Nora Christensen, Belleville-New Glarus, sr. (11-1)
13. Lucy Frye, Whitehall, soph. (27-6)
14. Laila Medley, West Allis Hale, fr. (27-9)
15. Isabella Wright, Turtle Lake-Clayton, jr. (32-9)
16. Bridget Meshirer, Beloit Turner, fr. (26-12)
Jeff Hagenau