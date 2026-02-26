2025-26 Girls High School Wrestling National Rankings - Feb. 26, 2026
As we come down the stretch for the ladies, we are doing more tightening of the rankings. When we see the records from some of the girls in the rankings, and they have a loss we don’t know about. Guess what happens? Yep, research, and sometimes that takes us down a rabbit hole.
Investigating Losses Uncovers New Stars
While investigating a loss, sometimes a new candidate emerges for the rankings and sometimes there ends up being a trail that says someone should just be removed. It’s wild how things can swing with one loss, or for some with one win.
More Clarity on Who Is In and Out in California
In addition to that, we have what happens at the state tournaments informing our rankings. We now have clarity on who is in and out in California with their state tournament brackets set (and underway). California and New York began on Thursday with the Empire State doing a single day tournament. The Cali Girls will go into Saturday.
Three States of State Finals This Week
Illinois, Oklahoma, South Dakota, and Virginia are among many of the states having their championships this weekend. We apologize for not naming anyone.
In a few weeks, these rankings will have only those that completed the high school season in them. As each state tournament has gone into the books it has given us a chance to examine our rankings in regard to each state and these are getting very dialed in now.
Current Top Ranked Wrestlers
- 100: Madison Healey (Wyoming Seminary, PA) SO
- 105: Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) JR
- 110: Kayla Batres (Greens Farms Academy, CT) JR
- 115: Taylor Whiting (Lena, WI) SR
- 120: Epenesa Elison (Los Altos, CA) SO
- 125: Angelina Borelli (Los Banos, CA) SR
- 130: Carley Graber (Northfield, MN) SR
- 135: Landri Von Gonten (The Woodlands, TX) JR
- 140: Kaylee James (Carthage, MO) SO
- 145: Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) JR
- 155: Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) JR
- 170: Leilani Lemus (Clovis, CA) SR
- 190: Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) JR
- 235: Deionna Borders (Berea-Midpark, OH) SR
Send any information or questions to billybwrestling@yahoo.com.
100-Pounds
1-Madison Healey (Wyoming Seminary, PA) SO
2-Lillee Denson (Lakeview, MI) SR
3-Abigail Peterson (Denver, IA) FR
4-Justice Gutierrez (Pomona, CO) SO
5-Peggy Susan Dean (Spring Studio, CO) FR
6-Lilly Breeden (Liberty, MO) SR
7-Mia Hernandez (Colony, CA)
8-Kaitlynn Fouty (Whiteland, IN) SO
9-Dilynn Albrecht (Milton, WI) SO
10-Cassidy O’Connell (Regis/Altoona, WI) JR
11-Elise Albeso (Emerald Ridge, WA) FR
12-Maisie Elliott (Sumner, WA) FR
13-Jasmine Brucato (Alexander, NY)
14-Kylie-Ann Thach (Eleanor Roosevelt, CA) FR
15-Reynalyn Geronimo (Paloma Valley, CA) FR
16-Olivia Munson (Chaminade, CA) JR
17-Jaelle Cortez (Gilroy, CA) SR
18-Eva Bhattacharya (Menlo-Atherton, CA) JR
19-Mia Nesbitt (Neshaminy, PA) FR
20-Bella Graziani (Tinora, OH) SR
21-Ella Thomas (Poland Seminary, OH) SR
22-Natalie Andrade (Hunderton Central Regional, NJ) FR
23-Serra Akyali (Phillips Academy, MA)
24-Cidney Schaffer (Lackawanna Trail, PA) FR
25-Olivia Mancha (Choate Rosemary Hall, CT) SO
26-Mckenzie Astorino (Curwensville, PA) FR
27-Kyrain Perez (Westmoore, OK) SR
28-Remy Whitney (McCloud, OK) SO
29-Naiya Delos Santos (Taylor County, KY) SO
30-Kylee Tran (Tulsa Union, OK) FR
HM:
Easton Dadiomoff (Cleveland, TN) JR
Serah Yogi (Pearl City, HI) SR
Noah Kovach (Azle, TX) JR
Chelsea Dressler (Nazareth, PA) JR
Cambria Leshko (Southern Lehigh, PA) FR
Lottie Durant (Broad Run, VA)
105-Pounds
1-Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) JR
2-Madison Nieuwenhuis (Plainwell, MI) SR
3-Angelica Serratos (Santa Ana, CA) JR
4-Ava Fodera (Poway, CA) SR
5-Summer Mutschler (Archbishop Spalding, MD) SO
6-Libertie Nigh (Urbana, OH) JR
7-Grace Jawulski (Brandon, FL) JR
8-Breanna Higgins (Camden County, GA) JR
9-Joslyn Johnson (Flagler Palm Coast, FL) SR
10-Kiera Partello (Barron G. Collier, FL) SR
11-Kyrstan Perez (Westmoore, OK) SR
12-Zolah Williams (Kearney, MO) FR
13-Lola Gonzales (Chatfield, CO) JR
14-Emma Faczak (Bennett, CO) SO
15-Timmery Condit (Pomona, CO) FR
16-Ysabelle Ocampo (New Haven, IN) JR
17-Josie Wilson (Abilene, KS) SO
18-Samantha Massey (Mount Markham, NY) 8th
19-Marcia Nunez (Buchanan, CA) SO
20-Sandy Breeden (Liberty, MO) SR
21-Vina Nguyen (Hazen, WA) SR
22-Lily Dizon (John H. Pitman, CA) JR
23-Cassidy McCallister (Raccoon River-Northwest, IA) JR
24-Kyler Menza (Washington, WA) SR
25-Sophia Torrez (Toppenish, WA) SR
26-Emily Beltran (Katy, TX) SR
27-Brynlee Mooney (The Woodlands, TX) FR
28-Allessandra Toscano (El Paso Eastwood, TX) SO
29-Finley Fourspring (Corry, PA) SO
30-Ashley Stank (Quakertown, PA) SR
HM:
Makayla Smith (Northern York, PA) SO
Isabella Thiel (Walsh Jesuit, OH) FR
110-Pounds
1-Kayla Batres (Greens Farms Academy, CT) JR
2-Christina Estrada (Buchanan, CA) JR
3-Hailey Delgado (El Paso Eastwood, TX) SO
4-Charlie Wylie (Port Jervis, NY) SR
5-Eva Zimmerman (Hillcrest, UT) SR
6-Julia Horger (Conwell Egan, PA) SR
7-Gabriella Conte (Hanover Park, NJ) JR
8-Isla Silva (Mt. Lebanon, PA) FR
9-Sophia Marie Gonzales (Clovis East, CA) JR
10-Jayden Keller (Brookfield, MO) SR
11-Chloe Skiles (Roxana Senior, IL) SO
12-Addison Morse (Harrah, OK) SR
13-Ashlynn Brokaw (Mount Vernon, OH) JR
14-Morgan Hyland (Easton, PA) SO
15-Adalyne Montiel (Toppenish, WA) SR
16-Sky Ramos (Moanalua, HI)
17-Camdyn Elliott (Gulf Breeze, FL) SR
18-Violet Diaz (Denver, IA) JR
19-Vivienne Popaduic (Academy, NM) FR
20-Katie Biscoglia (Raccoon River-Northwest, IA) SR
21-Kirra Mitchell (Mt. De Sales, GA) JR
22-Tatianna Castillo (Lowell, MI) SO
23-Lauren Watson (Ankeny, IA) JR
24-Killian Evans (Blue Springs South, MO) SR
25-Cadence Christensen (Eddyville-Blakesburg-Fremont, IA) FR
26-Khole Perez (Glenbard West, IL) SO
27-Adriana Yodice (Paramus Catholic, NJ) FR
28-Samantha Ven der Weken (Mecklenburg County, VA) SR
29-Lauren Echeverria (Crook County, OR) FR
30-Alexa Smith (Orange Lutheran, CA) FR
HM:
Leila Witzerman (Peninsula, CA)
Samantha Cornejo (Esperanza, CA) SO
Isabella Fodera (Poway, CA) SO
Aumunique Mills (Mill Creek, GA) FR
Aro Ogle-Garza (Lucas Lovejoy, TX) JR
115-Pounds
1-Taylor Whiting (Lena, WI) SR
2-Abigail Gonzalez (Miami Southridge, FL) SO
3-Isabel Kaplan (West Lafayette, IN) SR
4-Nakayla Dawson (John Glenn, MI) SR
5-Kendall Moe (Hamilton Heights, IN) SR
6-Aubree Storm Gutierrez (Marina, CA) SO
7-Paris Soria (Los Altos, CA) FR
8-Jaydin Cuevas (Prairie View, CO) JR
9-Trinity Garza (Buchanan, CA) FR
10-Elizabeth Valenzuela-Smith (Pueblo Magnet, AZ) JR
11-Kinzie Williams (American Falls, ID) SO
12-Xuan Graham (Southern Lehigh, PA)
13-Elle Changaris (High Point Regional, NJ) SO
14-Lily Runez (Choate Rosemary Hall, CT) SR
15-Riley Karwowski (Wyoming Seminary, PA) SO
16-Diana Barone (Birmingham, CA) SO
17-Kylie Gudewitz (Howell, NJ) SR
18-Delialah Betances (Lee County, GA) SR
19-Senna Grassman (Cleveland, TN) SR
20-Emma Baker (Lakeshore, MI) SO
21-Mabel Rogers (Republic, MO) FR
22-Kaylee Vera (Little Miami, OH) FR
23-Zoe Dempsey (Lincoln-Way Central, IL) SR
24-Stella Piazza (Hampshire, IL) FR
25-Olivia Kearns (Shippensburg, PA) SO
26-Alicia Kenfack (Bismark Legacy, ND) JR
27-Kamila Cerna (Stockdale, CA) SO
28-Iris Reitz (Redbank, PA)
29-Maya Alvarado (Freedom, FL) SO
30-Auriana Wakinekona (Kamehameha-Kapalama, HI) SO
120-Pounds
1-Epenesa Elison (Los Altos, CA) SO
2-Stevie Joyce Martin (Granada, CA) SR
3-Marlee Solomon (Canon-McMillan, PA) JR
4-Angelina Gochis (Kaneland, IL) JR
5-Cheyenne Frank (Oxford, MI) SR
6-Angelina Bianchi (Two Rivers, WI) SE
7-Mackenzie Carder (Olentangy Orange, OH) JR
8-Hannah Naccarati-Cholo (Basha, AZ) SO
9-Daelin Cody (Princeton, WI) SO
10-Noelani Lutz (SLAM Academy, NV) SR
11-Remington Zimmerer (Regis Jesuit, CO) JR
12-Mikayla Perkins (Whiteland, IN) SO
13-Camryn Gresham (Lakota East, OH) JR
14-Cami Leng (Marysville, OH) JR
15-Cora Stewart (Grafton, WI) FR
16-Kaylyn Harrill (Skutt Catholic, NE) JR
17-Winter West (Bonney Lake, WA) SO
18-Gail Sullivan (Monroe-Woodbury, NY) SO
19-Maila Ottow (Snohomish, WA) JR
20-Amelia Nidelea-Polanin (Hampshire, IL) JR
21-Kendal Haynie (Wakulla, FL) SO
22-Lillian Rumsey (Williamsport, PA) SR
23-Charli Raymond (Simley, MN) JR
24-Gabrielle Severin (Bethpage, NY) SR
25-Valerie McAnelly (Soldotna, AK) JR
26-Alexa Hernandez (Rio Mesa, CA) FR
27-Kherington Mendes (Mayfair, CA)
28-Irini Poka (San Clemente, CA) JR
29-Ava Ebrahimi (Poway, CA) SR
30-Jocelyn Danbe (River Dell, NJ) JR
HM:
Tatianna Irizarry (Choate Rosemary Hall, CT) JR
Presley Beard (Derby, KS) FR
Princessstorm Woody (Trenton Local, NJ) SR
Emelly Diaz Santos (Morris Hills, NJ) SR
125-Pounds
1-Angelina Borelli (Los Banos, CA) SR
2-Me’Kala James (Central, CA) JR
3-Madilyn Peach (Milton, WI) SR
4-Kaiya Maggini (Del Oro, CA) SR
5-Kayla Moroschan (Chippewa, OH) JR
6-Regina Stoeser (Harrisburg, SD) SR
7-Nahenahe Kalamau (Moanalua, HI) JR
8-Aleia Apostol (Poway, CA) FR
9-Ariella Dobin (Glenbrook North, IL) JR
10-Rain Scott (Oak Forest, IL) FR
11-Maya Fiodorova (Reed, NV) JR
12-Neve O’Byrne (Garnet Valley, PA) SO
13-Sobina Clendaniel (Seward, AK) JR
14-Ramsey Brandenburg (Janesville Parker, WI) FR
15-Kylee Kurszewski (Neenah, WI) SR
16-Lucia Ranieri (Roselle Park, NJ) SO
17-Sara Pauls (Minisink Valley, NY) SO
18-Gabriella Frankian (Glens Falls, NY) SO
19-Julianna Hernandez (Rocky Point, NY) SO
20-Claire Lancaster (Norman, OK) SO
21-Ranelle Smith (Westmoore, OK) JR
22-Sara McLaughlin (Choate Rosemary Hall, CT) JR
23-Kandice Spry (Tri-Valley, OH) SR
24-Aariona Strader (Pine Richland, PA) SO
25-Callie Hess (Benton Area, PA) SR
26-Mai Graham (Southern Lehigh, PA) SR
27-Reagan Roxas (Kingsway Regional, NJ) SR
28-Finley Evjen (Canton, SD) FR
29-Amelia Bacon (Vista Peak, CO) SR
130-Pounds
1-Caley Graber (Northfield, MN) SR
2-Zorina Johnson (Ida B Wells, OR) SR
3-Cecilia Williams (Mason, MI) SR
4-Willow White (South Dade, FL) SR
5-Carolyne Geckler (Massillon Perry, OH) SO
6-Lacie Knick (Olentangy Orange, OH)
7-Haley Smarsh (Moon Area, PA) JR
8-Caroline Hilton (Cleveland, TN) SO
9-Tamara Grace (Gilroy, CA) SR
10-Ava Strayer (Crown Point, IN) SO
11-Madison Black (Newbury Park, CA)
12-Anastasia Rodnikova (Wyoming Seminary, PA) SO
13-Cristel Miguel (Amity, CT) JR
14-Kalynn Lyons (Omaha Westview, NE) SR
15-Kyah Leyba (Broken Arrow, OK) SO
16-Julissa Ortiz (Marianna Bracetti Academy, PA) SR
17-Kit Alasker (Waunakee, WI)
18-Faye Schachtner (New Richmond, WI) FR
19-Sophia Slaughter (Orange County, VA) SR
20-Anaiah Kolesar (Northeast Bradford, PA) SR
21-Shannon Logue (Bishop Shanahan, PA) SO
22-Zaylyn Woods (Azle, TX) FR
23-Lilli Cooper (Denver, IA) SO
24-Isabella Hernandez (Jack Britt, NC) SR
25-Haley Gonzales (Hicksville, NY) SO
26-Caitlin Maragioglio (Bellport, NY) SR
27-Camille Rainey (Arlington Martin, TX) SR
28-Avery Fitzgerald (Rockwall, TX) SO
29-Haley Pitts (Katy, TX) SR
30-Echo Cranor (Keller Central, TX) SR
HM:
Scout Puryear (Willard, MO) FR
Addison Harkins (Nixa, MO) SR
Dru Turner (Hinton, OK) SR
Marisa McMartin (Brunswick, OH) SR
Kassie Sapp (Whitehall, MI) SO
Aleiya Cullinan (Bismarck Legacy, ND) SR
Anna Dux (Rogers, AR) SR
Artemis Eaton (North Forsyth, GA) SR
135-Pounds
1-Landri VonGonten (The Woodlands, TX) JR
2-Lilyana Balderas (Anaheim, CA) JR
3-Zahara Stewart (Orange Vista, CA) SR
4-Shayna Ward (Oakland Technical, CA) SR
5-Lauren Zaragoza (Brawley, CA) SR
6-Naima Ghaffar (Northwood, IN) SR
7-Kailin Sebert (Allen, TX) JR
8-Corynne McNulty (Blair Academy, NJ) JR
9-Bella Miller (Dubuque Hempstead, IA) JR
10-Chloe Wehry (Sartwell-St. Stephen, MN) JR
11-Chloe Sanders (Vinton-Shellsburg, IA) SR
12-Keanna Conrad (Blackfoot, ID) JR
13-Olivia Bezdecik (Jerome, ID) JR
14-Nia Hagler (Snow Canyon, UT) SR
15-Rianna Bernal (Lemore, CA) SR
16-Kate Doughty (Canon City, CO) SR
17-Kailani Barrientos (Oakleaf, FL) SR
18-Talea Guntrum (Steubenville, OH) JR
19-Lillie Banks (Menasha, WI) SR
20-Dealya Collins (Mineral Point, WI) SR
21-Mika Yoffee (SLAM Academy, NV) SR
22-Ki’Morah Cathey (Union, OK) FR
23-Jauzlyean Gray (Fort Osage, MO) FR
24-Ella Hughes (Jefferson, GA) JR
25-Ava Turner (Preston, WV) SO
26-Loyalty Lockett (Stillwater, OK) SO
27-Zoe Furman (Montgomery Area, PA) SR
140-Pounds
1-Kaylee James (Carthage, MO) SO
2-Ariel Biggs (Fort Osage, MO) FR
3-Carley Ceshker (Traver, WI) SR
4-Alexis Lazar (Brighton, MI) JR
5-Vivienne Gitke (Strasburg, CO) SR
6-Greta Garbuzovas (Lumpkin County, GA) SR
7-Jordyn Parker (Frisco Centennial, TX) SR
8-Maddie Marsh (Pendleton Heights, IN) JR
9-Iyanna Crawford (Purnell Swett, NC) SR
10-Yzabella Austin (John H Pitman, CA) SR
11-Dulcy Martinez (Central Catholic, CA) JR
12-Calista Rodish (Raccoon River, IA) SR
13-Saige McCleery (Sumner, WA) JR
14-Colbie Tenborg (Saydel, IA) SR
15-Teagan Carritt (Logan-Magnolia, IA) SO
16-Kelcie Luker (Tulsa Union, OK) SO
17-Claudia Heeney (Lockport Township, IL) SR
18-Mariana Bowen (West Creek, TN) SR
19-Zoe Delgado (Florida Christian, FL) FR
20-Kiera Depinet (Seneca East, OH) JR
21-Clover Williams (Edmond North, OK) JR
22-Keely Fallert (Ste. Genevieve, MO) JR
23-Scarlett Yeager (Maize, KS) FR
24-Kimberly Munoz (Berks Catholic, PA) FR
25-Hayli Fletcher (Fort Atkinson, WI) SR
26-Franky Groom-Frey (North Crawford/Seneca, WI) JR
27-Paisley Morrison (Winter Lakes, OR) SO
28-Erin Delling (Parkway Central, MO) SO
29-Meadow Mahlmeister (Billings Senior, MT) JR
145-Pounds
1-Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) JR
2-Riley Hanrahan (Black River Falls, WI) JR
3-Ailee Briggs (Lemon Bay, FL) SR
4-Ryen Hickey (Chatfield, CO) SR
5-Faith Bane (New Bern, NC) SR
6-Harlow Skenandore (Pulaski, WI) JR
7-Victoria Alvarado (Warwick Valley, NY) JR
8-Kesi Tsarni (Bullis School, MD) SO
9-Emily Beckley (Broken Arrow, OK) JR
10-Makaylee Cannon (Piedmont, OK) SR
11-Juliet Alt (Chestnut Ridge, PA) SO
12-Audrey Robinson (Carter, OR) SO
13-Jestinah Solomua (Corona, CA) JR
14-Zaira Sugui (Moanalua, HI) SR
15-Audrey Rogotzke (Stillwater, MN) SR
16-Emma Antoni (St. Michael-Albertville, MN) FR
17-Summer Guthmiller (Sioux Valley, SD) JR
18-Taydem Bylin (Enumclaw, WA) SR
19-Quinn Butler (Lemmon, SD) SR
20-Layla Risler (Mondovi, WI) SO
21-Jammie Krah (Ankeny, IA) SO
22-Lauren Luzum (Decorah, IA) SR
23-Trinity Roberts (Heritage, TN) SR
24-Kamryn Bourbon (Nixa, MO) SO
25-Mira Richardson (Eureka, MO) SR
26-Chloe Ross (Choate Rosemary Hall, CT) FR
27-Lean Corry (Collinsville, IL) JR
28-Charisma Lawrence (Merrillville, IN) SR
29-Ava Allen (Silver Creek, IN) SR
155-Pounds
1-Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) JR
2-Violette Lasure (Chestnut Ridge, PA) JR
3-Julia Araujo (Bismarck, ND) JR
4-Ciyanna Okocha (Wyoming Seminary, PA) JR
5-Cassy Gonzales (Apple Valley, MN) SR
6-Nora Akpan (Centennial, MN) SR
7-Symone Jewell (Northgate, CA) JR
8-Matilda Hruby (Brighton, CO) JR
9-Leolyn Karnowski (Wamego, KS) FR
10-Eloise Woolsey (Cleveland, NM) SR
11-Cydney Davis (El Paso Bel Air, TX) SR
12-Aleksandra Bastaic (Highland, IN) SR
13-Belicia Manuel (Romeo, MI) SR
14-Timberly Martinez (Pomona, CO) SR
15-Greta Brus (Davenport, IA) SR
16-Taylor Williams (Robert B. Glenn, NC) SR
17-Camilla Hathaway (Mt. Lebanon, PA) FR
18-KyLee Tibbs (Gahanna Lincoln, OH) JR
19-Sawyer Ward (Science Hill, TN) SR
20-Natalie Blanco (Chino, CA) JR
21-Skylar Slade (Southeast Polk, IA) SR
22-Emersyn Miller (Poynette, WI) SR
23-Veronica Madrid (Derby, KS) JR
24-Audrey Levendusky (Montgomery Central, TN) SR
25-Mya Dobrinski (Stillwater, OK) SO
26-Addeline Graser (Omaha Westside, NE) SR
27-Brynlee Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) SO
28-Eva Garcia (Marina, CA) JR
29-Mary Snider (Rancho Bernardo, CA) SR
30-Allison Garbacz (South Elgin, IL) SO
HM:
Olivia Hofrichter (Antigo, WI) SR
Ashley Thompson (Rogers, AR) SR
170-Pounds
1-Leilani Lemus (Clovis, CA) SR
2-Kaili Manuel (Romeo, MI) JR
3-Olivia Georges (DePaul Catholic, NJ) SR
4-Sarah Henckel (Blair Academy, NJ) SR
5-Elizabeth Madison (Loveland, OH) SR
6-Tor’Rina Rushing (Mosley, FL) SR
7-Esperanza Calvillo (Apple Valley, MN) SR
8-Autumn Elsbury (South Tama County, IA) SR
9-Amaila Djoumessi (Waverly-Shell Rock, IA) SO
10-Ana Simon (Decorah, IA) SR
11-Bryce Snyder (Palisades, PA) SR
12-Laynie Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) JR
13-Alexis Penley (Wyoming Seminary, PA) FR
14-Ava Guilmette (Shenendehowa, NY) SO
15-Laila Hustoles (El Reno, OK) SO
16-Makayla Vasser (Union County, SC) JR
17-Gracie Pinckney (Mount Vernon, IA)
18-Payton Traynor (Johnston, IA)
19-Kiley Dillow (Chanute, KS) SR
20-Sally Johnson (Clarksville, TN) SR
21-Siobhan Flanner (Shawnee Mission South, KS) SO
22-Irelynn Laurin (West Creek, TN) SR
23-Shylee Tuzon (Central Grand Junction, CO) SR
24-Chloe Gatrost (Centennial, AZ) JR
25-Madelyn Oliver (Benjamin Franklin, AZ) JR
26-Aisha Williams Bautista (Lewisville Flower Mound, TX) JR
27-Molly Olague (Skyline, ID) JR
28-Jadyn Pense (St. Helens, OR) JR
29-Samarah Tafiti (East Ridge, TN) SR
30-Tiffany Bell (Orange Vista, CA)
HM:
Alezandra Robles (Sunnyside, AZ) SR
190-Pounds
1-Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) JR
2-Tevia Nau Rarick (Westlake, UT) SO
3-Millie Azlin (Bixby, OK) SR
4-Sarah Pulk (Badger, MN) JR
5-Teagan McGuinness (Union-Endicott, NY) SR
6-Remington LaFlamme (Wyoming Seminary, PA) SO
7-Kanata Richardson (Bloomfield Hills, MI) SR
8-JayaShree Bray (Omaha North, NE) JR
9-Shayla Martinez (Broomfield, CO) JR
10-Carli Vargas (Kearney, MO) JR
11-Kendall Angelo (Oak Park, MO) SR
12-Riley Samarripa (McLoud, OK) SO
13-Blake Baker (Lewisville Marcus, MI) JR
14-Olivia Martinez (Rochester Mayo, MN) FR
15-Addison Arvdal (Sutherland, NE) JR
16-Jazmyn Garcia (Scottsbluff, NE) JR
17-Charli Rea (Northwestern, PA) FR
18-Caroline Hattala (Quakertown, PA) SR
19-Alaina Claassen (Plum, PA) SR
20-Estefany Caballero (Orange, CA) JR
21-Emily Carvalho (Redwood, CA) JR
22-Kimura Hutter (Adams-Friendship, WI) JR
23-Bryn Schmidt (New London, WI) FR
24-Tessalynn Goodner (Putnam City, OK) JR
25-Izzy Renfro (Basehor-Linwood, KS) SR
26-Brooklyn Graham (East Buchanan, IA) SR
27-Brook West (Comanche, OK) SR
28-Alyvia Edwards (Wagoner, OK) SO
29-Megan Weil (Burns, OR) SO
30-Shauna Anderson (Thunder Ridge, ID)
HM:
Allison Konrad (Watertown, SD) SR
Marlee Heltzel (Spearfish, SD) SO
Jessica Hite (Custer, ND) JR
Cambree Anderson (Bismarck, ND) JR
Esmeralda Tellez (Reading, PA) SR
Mackenna Atkinson (Souderton Area, PA) JR
Jade Hahn (Central Regional, NJ) SR
Annette Preston (Somerton, AZ) FR
235-Pounds
1-Deionna Borders (Berea-Midpark, OH) SR
2-Halle Spears (Midland, MI) SR
3-Jayci Shelton (Centralia, MO) JR
4-Mia Cienega (Everett, WA) SR
5-Maddie Miller (Indian Lake, OH) SR
6-Aubrey Bartkowiak (Attica, IN) SR
7-Brenda Banks (Panther Valley, PA) SR
8-Phoenix Molina (Tolono Unity, IL) SR
9-Alexis Stinson (Liberty, MO) SR
10-Racheal Adolphe (North Central, IN) SO
11-Paige Wainscott (Edmond North, OK) SO
12-Saharia Quamina (Bloomfield, NJ) SR
13-Gia Coons (Orange Vista, CA) SO
14-Isabella Lorenzana (Francis Lewis, CA) SR
15-Haley Armstrong (Atlantic, IA) SR
16-Taylor Orner (Octorara, PA) JR
17-Charley Timms (Reed, NV) JR
18-Kenzie Barrett (South Dade, FL) SO
19-Mekialla Mauvais (Freedom, FL)
20-Juliana Thrush (Ottawa Township, IL) SR
21-Ashley Najera (Lexington, NE) SR
22-Eden Hach (Watertown, SD) JR
23-Sophiea Quinn (Lebanon, MO) SR
24-Lulu Kirk (Shawnee Mission South, KS) SO
25-Molly Marty (Olathe North, KS) JR
26-Peyton Mullin (Dundee, NY) JR
27-Abigail Lacy (Oologah, OK) SO
28-Mariah Nunez (Palm Desert, CA)