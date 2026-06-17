National High School Girls Postseason Wrestling Rankings Update: National Duals Begin as Fargo Draws Near

Grand Park Events Center in Westfield, Indiana, is the site of four days of Women’s National Wrestling Duals competition in freestyle and Greco-Roman wrestling. The 14U, 16U, and Junior Women start the Freestyle competition on Tuesday, June 17 and conclude on Wednesday followed by the Greco Roman side of things on Friday and Saturday.

After the freestyle rosters were posted Monday night, we went to work updating the rankings. There were more than three dozen changes throughout the rankings due to weight-class shifts for the duals.

As we said with the boys, we don’t know if this will be their Fargo weights, and if not, we will move them to wherever we need to ahead of Fargo. Fargo is quickly approaching July 10-18.

Loaded Junior Division Field

Seven teams stood out when we went over the Girls Junior entries – Pennsylvania Blue, Michigan Blue, Colorado, Wisconsin, Indiana Gold, Ohio Blue, and Oklahoma. Those rosters are loaded with wrestlers currently in the rankings, along with several eighth graders who would be included if eligible.

Fargo Remains the Final Benchmark

Like the boys, the graduating seniors still have a home in the rankings. Fargo will be their final high school event, after which we will release one final rankings update that includes the seniors. In August, we will release the first set of the 2026-2027 rankings and incoming freshman will make their debut in that report.

Please send information and questions to billybwrestling@yahoo.com.

2026 Girls Wrestling Postseason National Rankings - June 17, 2026

95-Pounds

1-Francesca Gusfa (Ridgewood, NJ) JR

2-Lily Enos (Batavia, IL) JR

3-Olivia Polansky (Choate Rosemary, CT) SO

4-Alliya Walker (Grayson County, VA) SO

5-Lilly Lundy (Lewis-Palmer) JR

6-Olivia Maya Felix (Liberty, CA) FR

7-Leivelle Alejado (Leilehua, HI) JR

8-Lindsey Lau (Mid-Pacific, HI) SO

9-Mia Pardo (Jack Britt, NC) FR

10-Mia Nesbitt (Neshaminy, PA) FR

11-Lanaia Selig (Bonney Lake, WA) FR

12-Emma Martinez (Madera South, CA) FR

13-Kaila Robles-Rials (Presentation, CA) SO

14-Piper Phillips (Mason City, IA) SO

15-Sophia Lopez (Woodburn, OR) FR

16-Mckenzie Astorino (Curwensville, PA) FR

17-Easton Dadiomoff (Cleveland, TN) JR

18-Tatiana Alexander (Eastchester, NY) JR

19-Lorilye Beardsley (Avon-Geneseo, NY) 8th

20-Pearl Jewett (General Brown, NY) 8th

21-Malaina Comfort (Williamsport, PA) SO

22-Cambria Leshko (Southern Lehigh, PA) FR

23-Aaliyah Brown (Center Grove, IN) SR

24-Lillian McHam (Canyon Randall, TX) FR

100-Pounds

1-Madison Healey (Wyoming Seminary, PA) SO

2-Abigail Peterson (Denver, IA) FR

3-Justice Gutierrez (Pomona, CO) SO

4-Lillee Denson (Lakeview, MI) SR

5-Lilly Breeden (Liberty, MO) SR

6-Libertie Nigh (Urbana, OH) JR

7-Paola Perez (Mater Lakes Academy, FL) FR

8-Maisie Elliott (Sumner, WA) FR

9-Rhilynn Tolzman (New Prague, MN) 8th

10-Sophia Lazaro (Northview, CA) FR

11-Alexandria Marin (Buchanan, CA) FR

12-Daniella Vazquez (Garces, CA) FR

13-Olivia Munson (Chaminade, CA) JR

14-Bella Graziani (Tinora, OH) SR

15-Jasmine Brucato (Alexander, NY) JR

16-Angelina Qualtieri (Lenape Valley/Hopatcong, NJ) JR

17-Natalie Andrade (Hunderton Central, NJ) FR

18-Kate Hollinger (Central Dauphin, PA) JR

19-Olivia Mancha (Choate Rosemary Hall, CT) SO

20-Kaitlynn Fouty (Whiteland, IN) SO

21-Ella Thomas (Poland Seminary, OH) SR

22-Katie Zimmerman (Hillcrest, UT) JR

23-Aniya Polk (Shaw, OH) JR

24-Aini Anderson (Holmen, WI) JR

25-Mya Beckett (Notre Dame, WI) FR

26-Lexi Wolk (Ste. Genevieve, MO) FR

27-Ashley Stank (Quakertown, PA) SR

28-Noah Kovach (Azle, TX) JR

29-Kyrian Perez (Westmoore, OK) SR

30-Kristen Walzer (Montour, PA) SR

HM:

Brooklyn Henry (Wyoming Seminary, PA) SO

Cidney Schaffer (Lackawanna Trail, PA) FR

Serah Yogi (Pearl City, HI) JR

Naiya Delos Santos (Taylor County, KY) SO

105-Pounds

1-Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) JR

2-Julia Horger (Conwell Egan, PA) SR

3-Ryleigh Sturgill (TN) JR

4-Marcia Nunez (Buchanan, CA) SO

5-Madison Nieuwenhuis (Plainwell, MI) SR

6-Emma Faczak (Bennett, CO) SO

7-Alicia Kenfack (Bismark Legacy, ND) JR

8-Kyrstan Perez (Westmoore, OK) SR

9-Angelica Serratos (Santa Ana, CA) SO

10-Eva Bhattacharya (Menlo-Atherton, CA) JR

11-Jaelle Cortez (Gilroy, CA) SR

12-Ella Neibert (Indian Creek, IN) SO

13-Sandy Breeden (Liberty, MO) SR

14-Samantha Massey (Mount Markham, NY) 8th

15-Grace Jawulski (Brandon, FL) JR

16-Breanna Higgins (Camden County, GA) JR

17-Ysabelle Ocampo (New Haven, IN) JR

18-Sophia Torrez (Toppenish, WA) SR

19-Emily Beltran (Katy, TX) SR

20-Giselle Solano (Elk Grove, CA) SR

21-Remy Whitney (McCloud, OK) SO

22-Allessandra Toscano (El Paso Eastwood, TX) SO

23-Lydia Bagley (Delaware Valley Regional, NJ) SO

24-Vina Nguyen (Hazen, WA) SR

25-Ayda Miller (Saint Croix Central, WI) SO

26-Cassidy O’Connell (Regis/Altoona, WI) SO

27-Cassidy McCallister (Raccoon River-Northwest, IA) JR

28-Siera Becker (Indianola, IA) JR

29-Elise Albeso (Emerald Ridge, WA) FR

30-Serra Akyali (Phillips Academy, MA) SO

HM:

Denni Bippes (University, WA) FR

Madison Rucci (Jackson Township, NJ) SR

Blythe Letters (Shaler, PA) SO

Emma Moore (Walton-Verona, KY) SR

Finley Fourspring (Corry, PA) SO

Grace Nesbitt (Neshaminy, PA) JR

110-Pounds

1-Morgan Turner (IL) SR

2-Sarissa Tucker (Midland, VA) JR

3-Christina Estrada (Buchanan, CA) JR

4-Charlie Wylie (Port Jervis, NY) SR

5-Elizabeth Valenzuela-Smith (Pueblo Magnet, AZ) JR

6-Isabel Kaplan (West Lafayette, IN) SR

7-Eva Zimmerman (Hillcrest, UT) SR

8-Natalie Radecki (Caravel Academy, DE) SR

9-Isla Silva (Mt. Lebanon, PA) FR

10-Amaya Hoku Kapihe (Kapolei, HI) SO

11-Gabriella Conte (Hanover Park, NJ) JR

12-Sophia Marie Gonzales (Clovis East, CA) SO

13-Jayden Keller (Brookfield, MO) SR

14-Ali Svancara (Buhl, ID) JR

15-Peggy Susan Dean (Spring Studio, CO) FR

16-Ava Fodera (Poway, CA) SR

17-Summer Mutschler (Archbishop Spalding, MD) SO

18-Addison Morse (Harrah, OK) SR

19-Lily Dizon (John H. Pitman, CA) JR

20-Katie Biscoglia (Raccoon River-Northwest, IA) SR

21-Serineh Crane (Hoover, CA) JR

22-Riley Karwowski (Wyoming Seminary, PA) SO

23-Lola Gonzales (Chatfield, CO) JR

24-Bailey Hoard (Monache, CA) SR

25-Vivienne Popaduic (Academy, NM) FR

26-Khiry Reese (Rosewood, NC) JR

27-Kirra Mitchell (Mt. De Sales, GA) JR

28-Dilynn Albrecht (Milton, WI) SO

29-Tatianna Castillo (Lowell, MI) SO

30-Allison McDaniel (Falcon, CO) FR

HM:

Alexa Thomas (Badger, WI) SO

Zolah Williams (Kearney, MO) FR

Ashlynn Brokaw (Mount Vernon, OH) JR

Kyler Menza (Washington, WA) SR

Mia Forberg (Massillon Perry, OH) JR

Isabella Thiel (Walsh Jesuit, OH) FR

Kiana Lien (Mountain View, CA) SO

Samantha Cornejo (Esperanza, CA) SO

Josie Wilson (Abilene, KS) SO

Nevaeh Colon (Wilson Aea, PA) SO

Adriana Yodice (Paramus Catholic, NJ) FR

Zoey Dodgers (Leyden, IL) JR

Lennah Monts (Bennington, KS) SO

Layla Ward (Oakland Tech, CA) FR

115-Pounds

1-Taylor Whiting (Lena, WI) SR

2-Aubree Gutierrez (Marina, CA) SO

3-Reagan Mathers (Valiant Prep, AZ) JR

4-Abigail Gonzalez (Miami Southridge, FL) SO

5-Kayla Batres (Greens Farms Academy, CT) JR

6-Nakayla Dawson (John Glenn, MI) SR

7-Lyric Hetzer (OH) FR

8-Jaydin Cuevas (Prairie View, CO) JR

9-Morgan Hyland (Easton, PA) SO

10-Elle Changaris (High Point Regional, NJ) SO

11-Lily Runez (Choate Rosemary Hall, CT) SR

12-Jocelyn Danbe (River Dell, NJ) JR

13-Kylie Gudewitz (Howell, NJ) SR

14-Kendall Moe (Hamilton Heights, IN) SR

15-Trinity Garza (Buchanan, CA) FR

16-Paris Soria (Los Altos, CA) FR

17-Kinzie Williams (American Falls, ID) JR

18-Chloe Skiles (Roxana Senior, IL) SO

19-Princessstorm Woody (Trenton Central, NJ) SR

20-Ladyn Hines (Barnesville, OH) FR

21-Kaylee Vera (Little Miami, OH) FR

22-Isabella Crompton (Frankfort, MI) SR

23-Emma Baker (Lakeshore, MI) SO

24-Devlynn Albrecht (Milton, WI) SR

25-Sydney Stifter (Belton, MO) SR

26-Mariana Gonzalez (Buchanan, CA) SR

27-Senna Grassman (Cleveland, TN) SR

28-Camryn Gresham (Lakota East, OH) JR

29-Stacallen Mahoe (Nanakuli, HI) SR

30-Leila Witzerman (Peninsula, CA) SR

HM:

Auriana Wakinekona (Kamehameha-Kapalama, HI) SO

Aro Ogle-Garza (Lucas Lovejoy, TX) JR

Cadence Christensen (Eddyville-Blakesburg-Fremont, IA) FR

Justice Anthony (Parkersburg South, WV) JR

Camdyn Elliott (Gulf Breeze, FL) SR

Skye Schneider (Elk Grove, CA) SR

Isabella Fodera (Poway, CA) SO

Erica Irvine (Don Bosco, IA) JR

Addison St. George (Rockwood Summit, MO) SO

Mabel Rogers (Republic, MO) FR

Adalyne Montiel (Toppenish, WA) SR

Maggie Cornish (Los Altos, CA) SR

120-Pounds

1-Everest Leydecker (Thorobred/NYAC, NY) SR

2-Marlee Solomon (Canon-McMillan, PA) JR

3-Epenesa Elison (Los Altos, CA) SO

5-Hailey Delgado (El Paso Eastwood, TX) SO

4-Stevie Joyce Martin (Granada, CA) SR

5-Taina McGowan (NJ) SO

6-Angelina Gochis (Kaneland, IL) JR

7-Kaura Coles (Johnstown, PA) SR

8-Cheyenne Frank (Oxford, MI) SR

9-Mackenzie Carder (Olentangy Orange, OH) JR

10-Gabrielle Severin (Bethpage, NY) SR

11-Gail Sullivan (Monroe-Woodbury, NY) SO

12-Noelani Lutz (SLAM Academy, NV) SR

13-Angela Bianchi (Two Rivers, WI) SR

14-Kaylyn Harrill (Skutt Catholic, NE) JR

15-Hepua Salter (Kapalama, HI) JR

8-Maila Ottow (Snohomish, WA) JR

9-Timmery Condit (Pomona, CO) FR

16-Mikayla Perkins (Whiteland, IN) SO

30-Hannah Naccarati-Cholo (Basha, AZ) SO

17-Emjay Neumann (Manitowoc Lincoln, WI) SR

18-Mai Graham (Southern Lehigh, PA) SR

19-Olivia Kearns (Shippensburg, PA) SO

20-Xuan Graham (Southern Lehigh, PA) JR

21-Ella Henning (Walker-Hackensack, MN) SO

22-Valerie McAnelly (Soldotna, AK) JR

23-Charli Raymond (Simley, MN) JR

24-McKenna Wilson (Tulsa Union, OK) SO

25-Tatianna Irizarry (Choate Rosemary Hall, CT) JR

26-Demetria Griffin (Hope Academy, IL) FR

27-Violet Diaz (Denver, IA) JR

28-Presley Beard (Derby, KS) FR

29-Lilly Quintanilla (Thermopolis, WY) JR

30-Zoe Dempsey (Lincoln-Way Central, IL) SR

HM:

Tegan Robertson (Ridge View, IA) JR

Remington Zimmerer (Regis Jesuit, CO) JR

Morgan Johnson (Deforest, WI) FR

Nova Estrada (North Bay Haven, SC) 8th

Madelyn Little (Wyoming Seminary, PA) FR

Alexia Hernandez (Rio Mesa, CA) FR

Kherington Mendes (Mayfair, CA) SR

Alexa Smith (Orange Lutheran, CA) FR

125-Pounds

1-Me’Kala James (Central, CA) JR

2-Angelina Borelli (Los Banos, CA) SR

3-Nahenahe Kalamau (Moanalua, HI) JR

4-Marie Sharp (Blair Academy, NJ) FR

5-Martynique Davis (Valiant Prep, AZ) SR

6-Sobina Clendaniel (Seward, AK) JR

7-Aleia Apostol (Poway, CA) FR

8-Cami Leng (Marysville, OH) JR

9-Lucia Ranieri (Roselle Park, NJ) SO

10-Raenah Smith (Easton, PA) JR

11-Corabella Wesley (Hobart, IN) FR

12-Rain Scott (Oak Forest, IL) FR

13-Chesney Bartoszek (Wrightstown, WI) JR

14-Aariona Strader (Pine Richland, PA) SO

15-Daelin Cody (Princeton, WI) SO

16-Reese Adams (Calhoun, NY) SR

17-Winter West (Bonney Lake, WA) SO

18-Shaniyah McDaniel (Grovetown, GA) SR

19-Delialah Betances (Lee County, GA) SR

20-Ava Ebrahimi (Poway, CA) SR

21-Raylee Hunter (Lake Hamilton, AR) SR

22-Sara Pauls (Minisink Valley, NY) SO

23-Sara McLaughlin (Choate Rosemary Hall, CT) JR

24-Kaydence Golding (Lisbon, ND) FR

25-Kylee Kurszewski (Neenah, WI) SR

26-Mary Minogue (Libertyville, IL) JR

27-Kandice Spry (Tri-Valley, OH) SR

28-Madalyn Deiter (Great Falls CMR, MT) JR

29-Arianna Ruiz (Mater Lakes Academy, FL) SO

30-Caly Rodriguez (Brandon, FL) SO

HM:

Kendal Haynie (Wakulla, FL) SO

Amelia Bacon (Vista Peak, CO) SR

Ranelle Smith (Westmoore, OK) JR

Samiyah Rahming (Northeast, PA) SR

Lucy Clarno (Dripping Spring, TX) SO

Phoebe Richers (TX) SO

Mia Hooper (Northview, CA) SR

Ellie Westerman (Eagan, MN) JR

Amelia Nidelea-Polanin (Hampshire, IL) JR

Dakota Athey (Bay Port, WI) JR

130-Pounds

1-Caley Graber (Northfield, MN) SR

2-Emma Bacon (PA) JR

3-Zorina Johnson (Ida B Wells, OR) SR

4-Naima Ghaffar (Northwood, IN) SR

5-Madilyn Peach (Milton, WI) SR

6-Regina Stoeser (Harrisburg, SD) SR

7-Kayla Moroschan (Chippewa, OH) JR

8-Carolyne Geckler (Massillon Perry, OH) SO

9-Neve O’Byrne (Garnet Valley, PA) SO

10-Willow White (South Dade, FL) SR

11-Cecilia Williams (Mason, MI) SR

12-Emma Chacon (Valiant Prep, AZ) JR

13-Eleanor Polking (Oak Hills, OH) FR

14-Lacie Knick (Olentangy Orange, OH)

15-Haley Smarsh (Moon Area, PA) JR

16-Ariella Dobin (Glenbrook North, IL) JR

17-Mia Pedersen (Redmond, OR) SR

18-Madison Black (Newbury Park, CA) SR

19-Lilly May (Foothill, NV) SR

20-Zaylyn Woods (Azle, TX) FR

21-Anastasia Rodnikova (Wyoming Seminary, PA) SO

22-Kalynn Lyons (Omaha Westview, NE) SR

23-Iyanna Crawford (Purnell Swett, NC) SR

24-Kaiya Maggini (Del Oro, CA) SR

25-Camille Torres (Brawley, CA) JR

26-Tamara Grace (Gilroy, CA) SR

27-Mackinzie Brewer (Fulton, MO) SO

28-Karina Lojowski (Stevenson, IL) SR

29-Maya Fiodorova (Reed, NV) JR

30-Charlee Noah (Tri-Valley, ID) SO

HM:

Claire Lancaster (Norman, OK) SO

Julia Kay (Kalispel, MT) SR

Jocelynn Mendoza (Gilroy, CA) JR

Julissa Ortiz (Marianna Bracetti Academy, PA) SR

Isabella Hernandez (Jack Britt, NC) SR

Alanna Harwell (St. Mary’s, CA) SR

Rianna Bernal (Lemore, CA) SR

Kyla Janowitz (Round Rock Westwood, TX) SO

Sheyna Cruz (Paulsboro, NJ) SO

Lamiah Berry (Absegami, NJ) JR

Sophia Slaughter (Orange County, VA) SR

Scout Puryear (Willard, MO) FR

Addison Harkins (Nixa, MO) SR

Melanie Medrano (Bentonville, AR) SO

135-Pounds

1-Landri VonGonten (The Woodlands, TX) JR

2-Bella Miller (Dubuque Hempstead, IA) JR

3-Brooklyn Perez (Valiant Prep, AZ) JR

4-Zahara Stewart (Orange Vista, CA) SR

5-Lilyana Balderas (Anaheim, CA) JR

6-Carley Ceshker (Traver, WI) SR

7-Kailin Sebert (Allen, TX) JR

8-Caroline Hilton (Cleveland, TN) SO

9-Keanna Conrad (Blackfoot, ID) JR

10-Mila Mantanona (Palm Desert, CA) FR

11-Shelby Garten (Timberlake, ID) SR

12-Olivia Bezdecik (Jerome, ID) JR

13-Mika Yoffee (SLAM Academy, NV) SR

14-Kaison Miller (Norton Community, KS) SO

15-Chloe Wehry (Sartwell-St. Stephen, MN) JR

16-Sussette Bell (Etiwanda, CA) JR

17-Kailani Barrientos (Oakleaf, FL) SR

18-Corynne McNulty (Blair Academy, NJ) JR

19-Claudia Heeney (Lockport Township, IL) SR

20-Ava Strayer (Crown Point, IN) SO

21-Kate Doughty (Canon City, CO) SR

22-Talea Guntrum (Steubenville, OH) JR

23-Ava Turner (Preston, WV) SO

24-Haley Gonzales (Hicksville, NY) SO

25-Caitlin Maragioglio (Bellport, NY) SR

26-Lillie Banks (Menasha, WI) SR

27-Mariaha Benedict (Fort Dodge, IA) SR

28-Nia Hagler (Snow Canyon, UT) SR

29-Sophia Hoeme (Manhattan, KS) JR

30-Auston Brown (United Local, OH) SR

HM:

Dealya Collins (Mineral Point, WI) SR

Jauzlyean Gray (Fort Osage, MO) FR

Zoe Furman (Montgomery Area, PA) SR

Addison Brown (Waynesville, MO) SO

Chloe Pearce (Rancho Bernardo, CA)

Kit Alsaker (Waunakee, WI) SO

Lauren Zaragoza (Brawley, CA) SR

Kyah Leyba (Broken Arrow, OK) SO

Kimber Alford (Daphne, AL) JR

Noli Paddock (Chatauqua Lake, NY) FR

Sasha Williams (Edmond North, OK) SO

Ella Hughes (Jefferson, GA) JR

Nora Grabuzovas (Lumpkin County, GA) SR

Shannon Logue (Bishop Shanahan, PA) SO

Brielle Park (Linn-Marr, IA) JR

140-Pounds

1-Morgan Lucio (Valiant Prep, AZ) SR

2-Alexis Lazar (Brighton, MI) SR

3-Maddie Marsh (Pendleton Heights, IN) JR

4-Harlow Skenandore (Pulaski, WI) JR

5-Shayna Ward (Oakland Technical, CA) SR

6-Vivienne Gitke (Strasburg, CO) SR

7-Greta Garbuzovas (Lumpkin County, GA) SR

8-Saige McCleery (Sumner, WA) JR

9-Jordyn Parker (Frisco Centennial, TX) SR

10-Calista Rodish (Raccoon River, IA) SR

11-Clover Williams (Edmond North, OK) JR

12-Ava Johnson (Clarksville, TN) JR

13-Layla Risler (Mondovi, WI) SO

14-Erin Delling (Parkway Central, MO) SO

15-Ariel Biggs (Fort Osage, MO) FR

16-Eva Garcia (Marina, CA) JR

17-Itzel Padilla (Excelsior Charter, CA)

18-Franky Groom-Frey (North Crawford, WI) JR

19-Ema Durst (Sycamore, IL) JR

20-Taniah Borney (Eagan, MN) JR

21-Quinn Butler (Lemmon, SD) SR

22-Jammie Krah (Ankeny, IA) SO

23-Erika Sleznikow (Marshfield, WI) JR

24-Yzabella Austin (John H Pitman, CA) SR

25-Colbie Tenborg (Saydel, IA) SR

26-Teagan Carritt (Logan-Magnolia, IA) SO

27-Kiiaana Gavere (Pace, FL) SR

28-Kelcie Luker (Tulsa Union, OK) SO

29-Mira Richardson (Eureka, MO) SR

30-Meadow Mahlmeister (Billings Senior, MT) JR

HM:

Jenny Gautreau (Owen J. Roberts) SO

Ava Golding (Kiski Area, PA) SR

Kiera Depinet (Seneca East, OH) JR

Lily Weinreich (Clarinda, IA) SO

Sarai Cortez (Gilroy, CA) SO

Leann Cory (Collinsville, IL) JR

Payton Helmin (Milaca-Faith Christian, MN) FR

145-Pounds

1-Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) JR

2-Riley Hanrahan (Black River Falls, WI) JR

3-Nora Akpan (Centennial, MN) SR

4-Gray Joyce (KS) FR

5-Violette Lasure (Chestnut Ridge, PA) JR

6-Eve Skrocki (Valiant Prep, AZ) JR

7-Audrey Robinson (Crater, OR) SO

8-Ailee Briggs (Lemon Bay, FL) SR

9-Ryen Hickey (Chatfield, CO) SR

10-Aleksandra Bastaic (Highland, IN) SR

11-Chloe Sanders (Vinton-Shellsburg, IA) SR

12-Faith Bane (New Bern, NC) SR

13-Belicia Manuel (Romeo, MI) SR

14-Serenity State (Gaffney, SC) SR

15-Kesi Tsarni (Bullis School, MD) SO

16-Dulcy Martinez (Central Catholic, CA) JR

17-Emily Beckley (Broken Arrow, OK) JR

18-Zaira Sugui (Moanalua, HI) SR

19-Mariana Bowen (West Creek, TN) SR

20-Charisma Lawrence (Merrillville, IN) SR

21-Ava Allen (Silver Creek, IN) SR

22-Kaylee James (Carthage, MO) SO

23-Timberly Martinez (Pomona, CO) SR

24-Trinity Roberts (Heritage, TN) SR

25-Eva Barry (Newton/Kittatinny, NJ) SR

26-Summer Guthmiller (Sioux Valley, SD) JR

27-Anna O’Rear (West Delaware, IA) SR

28-Olivia Hofrichter (Antigo, WI) SR

29-Emma Antoni (St. Michael-Albertville, MN) FR

30-Brynlee Lutz (Wasilla, AK) SO

HM:

Ivana Cuellar (Downey, CA) JR

Delaney Dixon (Windsor, NY) SO

Victoria Alvarado (Warwick Valley, NY) JR

Keely Fallert (Ste. Genevieve, MO) JR

Maia Dolinar (Kansas City-Pier, KS) SR

Audrey Rogotzke (Stillwater, MN) SR

Ana Carolina Lockard (Brooklyn Technical, NY)

Sarah Pearson (Downingtown West, PA) SO

Kimberly Munoz (Berks Catholic, PA) FR

Sophi Grunhuvd (Massabesic, ME)

Jameson Strickland (Sun Valley, PA) JR

Natalie Beaumont (Cumberland, IL) SR

Naomi Gearheart (Crestview, OH) JR

Giancarla Garduno (St. Ignatius, IL) JR

Paige Jox (Mt. Lebanon, PA) SR

Chloe Ross (Choate Rosemary Hall, CT) FR

Scarlett Yeager (Maize, KS) FR

Lyla Kasztner (Olympic Heights, FL) SO

155-Pounds

1-Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) JR

2-Kaili Manuel (Romeo, MI) JR

3-Matilda Hruby (Brighton, CO) JR

4-Julia Araujo (Bismarck, ND) JR

5-Janiya Johnson (Wyoming Seminary, PA) JR

6-Natalie Blanco (Chino, CA) JR

7-Olivia Davis (Esperanza, CA) SR

8-Eloise Woolsey (Cleveland, NM) SR

9-Mary Snider (Rancho Bernardo, CA) SR

10-Symone Jewell (Northgate, CA) JR

11-Esperanza Calvillo (Apple Valley, MN) SR

12-KyLee Tibbs (Gahanna Lincoln, OH) JR

13-Greta Brus (Davenport, IA) SR

14-Taylor Williams (Robert B. Glenn, NC) SR

15-Camilla Hathaway (Mt. Lebanon, PA) FR

16-Ava Guilmette (Shenendehowa, NY) SO

17-Leolyn Karnowski (Wamego, KS) FR

18-Jayci Shelton (Centralia, MO) JR

19-Cassy Gonzales (Apple Valley, MN) SR

20-Cece Rock (Luverne, MN) JR

21-Christal Desir (Forest Hill, FL) JR

22-Sawyer Ward (Science Hill, TN) SR

23-Juliet Alt (Chestnut Ridge, PA) SO

24-Maddison Miller (Honesdale, PA) SO

25-Olivia Faust (Buchanan, CA) SO

26-Julie Cimarusti (West Covina, CA) JR

27-Kamryn Bourbon (Nixa, MO) SO

28-Skylar Slade (Southeast Polk, IA) SR

29-Brynlee Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) SO

30-Madelyn Oliver (Benjamin Franklin, AZ) JR

HM:

Jestinah Solomua (Corona, CA) JR

Ashley Thompson (Rogers, AR) SR

Rhaigyn Trenary (Garrett, IN) JR

Emersyn Miller (Poynette, WI) SR

Audrey Levendusky (Montgomery Central, TN) SR

Makaylee Cannon (Piedmont, OK) SR

Mya Dobrinski (Stillwater, OK) SO

Roxy Sheen (Bruhl, ID) JR

Sarah Eddy (Rock Springs, WY) JR

Emma Shephard (Massillon Perry, OH) JR

Madison Sherman (Skyridge, UT) SR

Addeline Graser (Omaha Westside, NE) SR

Lauren Luzum (Decorah, IA) SR

Allison Garbacz (South Elgin, IL) SO

170-Pounds

1-Leilani Lemus (Clovis, CA) SR

2-Siobhan Flanner (Shawnee Mission South, KS) SO

3-Alexis Penley (Wyoming Seminary, PA) FR

4-Ciyanna Okocha (Wyoming Seminary, PA) JR

5-Olivia Georges (DePaul Catholic, NJ) SR

6-Sarah Henckel (Blair Academy, NJ) SR

7-Teagan McGuinness (Union-Endicott, NY) SR

8-Remington LaFlamme (Wyoming Seminary, PA) SO

9-Jadyn Pense (St. Helens, OR) JR

10-Kiley Dillow (Chanute, KS) SR

11-Cydney Davis (El Paso Bel Air, TX) SR

12-Rylynn Keziah (Parkwood, NC) SO

13-Sally Johnson (Clarksville, TN) SR

14-Elizabeth Madison (Loveland, OH) SR

15-Kayli Morris (Platt, CT) SR

16-Bryce Snyder (Palisades, PA) SR

17-Sarah Pulk (Badger, MN) JR

18-Amaila Djoumessi (Waverly-Shell Rock, IA) SO

19-Ana Simon (Decorah, IA) SR

20-Laila Hustoles (El Reno, OK) SO

21-Laynie Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) JR

22-Kimura Hutter (Adams-Friendship, WI) JR

23-Emily Carvalho (Redwood, CA) JR

24-Chloe Gatrost (Centennial, AZ) JR

25-Chloe Williams (Brooke Point, VA) SR

26-Payton Temple (Central, IL) JR

27-Sara Martinez Lopera (Kelly, IL) JR

28-Sophia Flores (Discovery Canyon, CO) SR

29-Ava Pfab (Western Dubuque, IA) JR

30-Gracie Pinckney (Mount Vernon, IA) SR

HM:

Payton Traynor (Johnston, IA) SO

Aisha Williams Bautista (Lewisville Flower Mound, TX) JR

Shylee Tuzon (Central Grand Junction, CO) SR

Samarah Tafiti (East Ridge, TN) SR

Alezandra Robles (Sunnyside, AZ) SR

Clarion Fager (Corner Canyon, UT) SR

Molly Olague (Skyline, ID) JR

Isabella Rodela (Jefferson, OR) JR

190-Pounds

1-Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) JR

2-Tevia Nau Rarick (Westlake, UT) SO

3-Millie Azlin (Bixby, OK) SR

4-Maddie Hayden (Caledonia, MI) SR

5-Tynsley Leonard (Maize, KS) FR

6-Phoenix Molina (Tolono Unity, IL) SR

7-Olivia Kemp (Carleton Airport, MI) JR

8-Estefany Caballero (Orange, CA) JR

9-Parker Wynn (Sulphur, OK) FR

10-Carli Vargas (Kearney, MO) JR

11-Kendall Angelo (Oak Park, MO) SR

12-Makayla Vasser (Union County, SC) JR

13-Kanata Richardson (Bloomfield Hills, MI) SR

14-Irelynn Laurin (West Creek, TN) SR

15-Autumn Elsbury (South Tama County, IA) SR

16-Olivia Martinez (Rochester Mayo, MN) FR

17-Addison Arvdal (Sutherland, NE) JR

18-Izzy Renfro (Basehor-Linwood, KS) SR

19-Tessalynn Goodner (Putnam City, OK) JR

20-Caroline Hattala (Quakertown, PA) SR

21-Riley Samarripa (McLoud, OK) SO

22-Brook West (Comanche, OK) SR

23-Charli Rea (Northwestern, PA) FR

24-Brooklyn Graham (East Buchanan, IA) SR

25-Megan Weil (Burns, OR) SO

26-Allison Konrad (Watertown, SD) SR

27-Marlee Heltzel (Spearfish, SD) SO

28-Cambree Anderson (Bismarck, ND) JR

29-Esmeralda Tellez (Reading, PA) SR

30-Paisley Murphy (Sunlake, FL) SR

HM:

Alexis Storsved (Mandan, ND) JR

235-Pounds

1-Deionna Borders (Berea-Midpark, OH) SR

2-Halle Spears (Midland, MI) SR

3-Mia Cienega (Everett, WA) SR

4-Aubrey Bartkowiak (Attica, IN) SR

5-Brenda Banks (Panther Valley, PA) SR

6-Alexis Stinson (Liberty, MO) SR

7-Racheal Adolphe (North Central, IN) SO

8-Charley Timms (Reed, NV) JR

9-Olivia Ruacho (Central East, CA) SR

10-Ashley Najera (Lexington, NE) SR

11-Kaylee DeJong (Boyden-Hull, IA) SR

12-Haley Armstrong (Atlantic, IA) SR

13-Kenzie Barrett (South Dade, FL) SO

14-Abigail Lacy (Oologah, OK) SO

15-Brielle Williams (Lawton, OK) JR

16-Sophiea Quinn (Lebanon, MO) SR

17-Sandra Takara (Buena Vita, NE) JR

18-Gia Coons (Orange Vista, CA) SO

19-Taya Maumausolo matagi (Nipomo, CA) SO

20-Ashley Wafer (Lakewood, CA) SR

21-Isabella Lorenzana (Francis Lewis, CA) SR

22-Adelena Martinez (Hemet, CA)

23-Caylee Miller (Bloomfield, NM) SO

24-Maycee Hales (Box Elder, UT) SO

25-Saharia Quamina (Bloomfield, NJ) SR

26-Evelyn Sheer (Hazelton Area, PA) FR

27-Paige Wainscott (Edmond North, OK) SO

28-Eden Hach (Watertown, SD) JR

29-Lulu Kirk (Shawnee Mission South, KS) SO

30-Naomi Gonzalez (Valley Stream Central, NY) SR

HM:

Mya Brandenburg (Allen Park, MI) SR

Peyton Mullin (Dundee, NY) JR

Maliana Heimuli (Euless Trinity, TX) SR

Juliana Thrush (Ottawa Township, IL) SR