Final 2026 High School On SI Postseason National Girls Wrestling Rankings
This report concludes High School On SI's 2025-26 national girls wrestling rankings cycle, with our final 2026 Postseason National Girls Wrestling Rankings of the year. Rankings include wrestlers in grades 9-12, with middle school athletes considered only in states where they are eligible to compete at the high school level.
We added some of the incoming ninth graders to the 95-pound rankings to fill them out. The rest will debut in our first August report for the 2026/2027 window.
The window for these rankings was from September of 2025 through the Fargo national tournament in July. Results from that time frame hold more weight than results from the past.
Head-to-Head Results and Body of Work
The rankings are essentially a collection of past results placed in a logical order that honors as many head-to-head wins as possible. If you’ve followed wrestling, you know all head-to-head wins can’t be honored.
In some instances, they are the by-product of a three or four-way entanglement, which we then need to examine closely. Others are unexpected surprises, and we saw a number of those at Fargo. Most wrestlers, with very few exceptions, can be beaten on any given day.
Why Rankings Can Change
When someone emerges, we do our due diligence and research them going back a year. After compiling a record of their deeds, we then can gain a clearer understanding of where they belong in the ranking hierarchy - if they do at all. Sometimes there will be more bad losses on a resume than good. That’s when we get into balancing all results with most recent results taking precedence.
The bottom line is – one result does not dictate the wrestler you are; all your matches decide where and if you should be ranked.
Questions and Feedback
I was thorough and reviewed each weight again after the initial run through. All rankings can be explained. Please send inquiries and information to billybwrestling@yahoo.com.
Final 2026 Girls Wrestling Postseason National Rankings
95-Pounds
1-Francesca Gusfa (Ridgewood, NJ) JR
2-Brooklyn Murray (MA) 8th
3-Sophia Valdez (CO) 8th
4-Brooklyn Henry (Wyoming Seminary, PA) SO
5-Lanaia Selig (Bonney Lake, WA) FR
6-Olivia Maya Felix (Liberty, CA) FR
7-Leivelle Alejado (Leilehua, HI) JR
8-Aaliyah Brown (Center Grove, IN) SR
9-Katelyn Rowles (Jay County, IN) SR
10-Lily Enos (Batavia, IL) SR
11-Lilly Lundy (Lewis-Palmer) JR
12-Mia Pardo (Jack Britt, NC) FR
13-Mia Nesbitt (Neshaminy, PA) FR
14-Piper Phillips (Mason City, IA) SO
15-Mckenzie Astorino (Curwensville, PA) FR
16-Emma Martinez (Madera South, CA) FR
17-Kaila Robles-Rials (Presentation, CA) SO
18-Easton Dadiomoff (Cleveland, TN) JR
19-Tatiana Alexander (Eastchester, NY) JR
20-Jahnavi Marion (Kalamazoo Central, MI) FR
21-Lorilye Beardsley (Avon-Geneseo, NY) 8th
22-Kalaya Baxter (ID) 8th
23-Audrey Eller (UT) 8th
24-Malaina Comfort (Williamsport, PA) SO
25-Faylinn Smith (PA) 8th
26-Sophia Lopez (Woodburn, OR) FR
27-Kassidy Davis (Adna, WA) 8th
28-Cambria Leshko (Southern Lehigh, PA) FR
29-Mckenzie Mantei (Dundee, MI) SO
30-Alliya Walker (Grayson County, VA) SO
HM:
Mya Van Beek (Racoon River-Northwest, IA) JR
Lindsey Lau (Mid-Pacific, HI) SO
Alexandera Thomas (Cooper City, FL) JR
Pearl Jewett (General Brown, NY) 8th
Aamina Ajaz (Eisenhour, MI) SR
Melayna Johnson (Riverton, UT) SO
Angelina Ramirez (Riverdale/Kingsbridge Academy, NY)
100-Pounds
1-Madison Healey (Wyoming Seminary, PA) SO
2-Lillee Denson (Lakeview, MI) SR
3-Abigail Peterson (Denver, IA) FR
4-Justice Gutierrez (Pomona, CO) SO
5-Paola Perez (Mater Lakes Academy, FL) FR
6-Sky Ramos (Moanalua, HI) JR
7-Maisie Elliott (Sumner, WA) FR
8-Vina Nguyen (Hazen, WA) SR
9-Rhilynn Tolzman (New Prague, MN) 8th
10-Lilly Breeden (Liberty, MO) SR
11-Noah Kovach (Azle, TX) JR
12-Cassidy McCallister (Raccoon River-Northwest, IA) JR
13-Aini Anderson (Holmen, WI) JR
14-Mya Beckett (Notre Dame, WI) FR
15-Sophia Lazaro (Northview, CA) FR
16-Serah Yogi (Pearl City, HI) JR
17-Angelina Qualtieri (Lenape Valley/Hopatcong, NJ) JR
18-Katie Zimmerman (Hillcrest, UT) JR
19-Natalie Andrade (Hunderton Central, NJ) FR
20-Kristen Walzer (Montour, PA) SR
21-Jasmine Brucato (Alexander, NY) JR
22-Carson Robertson (Catawa Ridge, SC) FR
23-Katelynn Dockery (Bryan, TX) SO
24-Alexandria Marin (Buchanan, CA) FR
25-Daniella Vazquez (Garces, CA) FR
26-Kaitlynn Fouty (Whiteland, IN) SO
27-Bella Graziani (Tinora, OH) SR
28-Aniya Polk (Shaw, OH) JR
29-Audrey Moore (Keller, TX) JR
30-Aileen Paniagua (North Salem, OR) JR
HM:
Naiya Delos Santos (Taylor County, KY) SO
Kyrian Perez (Westmoore, OK) SR
Natalie Roberson (Katy, TX) JR
Olivia Mancha (Choate Rosemary Hall, CT) SO
Libertie Nigh (Urbana, OH) JR
Kylee Tran-Harris (Tulsa Union, OK) FR
Nora Ohnemus (Indianola, IA) SO
Ella Coomes (Madison, SD) 8th
Rebecca Marin (Doral Academy, FL) JR
Nicole Abrego (Garden City, KS) JR
Olivia Polansky (Choate Rosemary, CT) SO
Tiffany Francisco (Western, FL) JR
Ashley Stank (Quakertown, PA) SR
Isabella Cullen (Troy Buchanan, MO) SO
Cidney Schaffer (Lackawanna Trail, PA) FR
105-Pounds
1-Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) JR
2-Emma Faczak (Bennett, CO) SO
3-Natalie Radecki (Caravel Academy, DE) SR
4-Ryleigh Sturgill (TN) JR
5-Ella Neibert (Indian Creek, IN) SO
6-Marcia Nunez (Buchanan, CA) SO
7-Madison Nieuwenhuis (Plainwell, MI) SR
8-Grace Jawulski (Brandon, FL) JR
9-Kyrstan Perez (Westmoore, OK) SR
10-Katie Biscoglia (Raccoon River-Northwest, IA) SR
11-Angelica Serratos (Santa Ana, CA) SO
12-Olivia Munson (Chaminade, CA) JR
13-Maya Wong (Hawaii Baptist Academy, HI) SO
14-Sandy Breeden (Liberty, MO) SR
15-Emily Beltran (Katy, TX) SR
16-Kiana Lien (Mountain View, CA) SO
17-Vivienne Popaduic (Academy, NM) FR
18-Dilynn Albrecht (Milton, WI) SO
19-Allessandra Toscano (El Paso Eastwood, TX) SO
20-Cordelia Martinez (San Antonio Madsion, TX) JR
21-Lola Gonzales (Chatfield, CO) JR
22-Ashlynn Brokaw (Mount Vernon, OH) JR
23-Taylor Drake (Kuna, ID) JR
24-Eva Bhattacharya (Menlo-Atherton, CA) JR
25-Jaelle Cortez (Gilroy, CA) SR
26-Samantha Massey (Mount Markham, NY) 8th
27-Ysabelle Ocampo (New Haven, IN) JR
28-Sophia Torrez (Toppenish, WA) SR
29-Giselle Solano (Elk Grove, CA) SR
30-Serra Akyali (Phillips Academy, MA) SO
HM:
Remy Whitney (McCloud, OK) SO
Elise Albeso (Emerald Ridge, WA) FR
Cassidy O’Connell (Regis/Altoona, WI) SO
Madison Rucci (Jackson Township, NJ) SR
Blythe Letters (Shaler, PA) SO
Cameron Hodge (Cibolo Steele, TX) FR
Tatianna Castillo (Lowell, MI) SO
Penelope Ayala (Manawa, HI) FR
Finley Fourspring (Corry, PA) SO
Grace Nesbitt (Neshaminy, PA) JR
110-Pounds
1-Morgan Turner (IL) SR
2-Charlie Wylie (Port Jervis, NY) SR
3-Sarissa Tucker (Midland, VA) JR
4-Christina Estrada (Buchanan, CA) JR
5-Isabel Kaplan (West Lafayette, IN) SR
6-Julia Horger (Conwell Egan, PA) SR
7-Isla Silva (Mt. Lebanon, PA) FR
8-Eva Zimmerman (Hillcrest, UT) SR
9-Elizabeth Valenzuela-Smith (Pueblo Magnet, AZ) JR
10-Amaya Hoku Kapihe (Kapolei, HI) SO
11-Gabriella Conte (Hanover Park, NJ) JR
12-Ava Fodera (Poway, CA) SR
13-Summer Mutschler (Archbishop Spalding, MD) SO
14-Jayden Keller (Brookfield, MO) SR
15-Riley Karwowski (Wyoming Seminary, PA) SO
16-Sydney Stifter (Belton, MO) SR
17-Kayleigh Milam (Jackson, MO) SR
18-Alicia Kenfack (Bismark Legacy, ND) JR
19-Khiry Reese (Rosewood, NC) JR
20-Kirra Mitchell (Mt. De Sales, GA) JR
21-Allison McDaniel (Falcon, CO) FR
22-Zolah Williams (Kearney, MO) FR
23-Josie Wilson (Abilene, KS) SO
24-Peggy Susan Dean (Spring Studio, CO) FR
25-Chloe Medlock (Putnam City West, OK) SO
26-Charlotte Nold (St. Viator, IL) FR
27-Aya Yoshitake (San Marino, CA) SO
28-Addison St. George (Rockwood Summit, MO) SO
29-Alexa Thomas (Badger, WI) SO
30-Isabella Thiel (Walsh Jesuit, OH) FR
HM:
Mia Forberg (Massillon Perry, OH) JR
Addison Morse (Harrah, OK) SR
Lily Dizon (John H. Pitman, CA) JR
Serineh Crane (Hoover, CA) JR
Denni Bippes (University, WA) FR
Aro Ogle-Garza (Lucas Lovejoy, TX) JR
Kyler Menza (Washington, WA) SR
Nevaeh Colon (Wilson Aea, PA) SO
Adriana Yodice (Paramus Catholic, NJ) FR
Kayleigh Fernandez (Golden West, CA) JR
Bailey Hoard (Monache, CA) SR
Lauren Echeverria (Crook County, OR) FR
Gracie Voorhies (Seymour, TN) SR
Nixie Schooler (Juneau-Douglas, AK) SO
Killian Evans (Blue Springs South, MO) SR
115-Pounds
1-Taylor Whiting (Lena, WI) SR
2-Abigail Gonzalez (Miami Southridge, FL) SO
3-Kayla Batres (Greens Farms Academy, CT) JR
4-Trinity Garza (Buchanan, CA) FR
5-Maila Ottow (Snohomish, WA) JR
6-Hepua Salter (Kapalama, HI) JR
7-Lyric Hetzer (OH) FR
8-Nakayla Dawson (John Glenn, MI) SR
9-Kinzie Williams (American Falls, ID) JR
10-Daynah Gomez (Valiant Prep, AZ) SO
11-Morgan Hyland (Easton, PA) SO
12-Ali Svancara (Buhl, ID) JR
13-Jaydin Cuevas (Prairie View, CO) JR
14-Lily Runez (Choate Rosemary Hall, CT) SR
15-Jocelyn Danbe (River Dell, NJ) JR
16-Kylie Gudewitz (Howell, NJ) SR
17-Kendall Moe (Hamilton Heights, IN) SR
18-Ladyn Hines (Barnesville, OH) FR
19-Kaylee Vera (Little Miami, OH) FR
20-Auriana Wakinekona (Kamehameha-Kapalama, HI) SO
21-Paris Soria (Los Altos, CA) FR
22-Mariana Gonzalez (Buchanan, CA) SR
23-Senna Grassman (Cleveland, TN) SR
24-Mabel Rogers (Republic, MO) FR
25-Chloe Skiles (Roxana Senior, IL) SO
26-Lillian Fonceca (Fremont, CA) SO
27-Isabella Fodera (Poway, CA) SO
28-Stacallen Mahoe (Nanakuli, HI) SR
29-Isabella Crompton (Frankfort, MI) SR
30-Emma Baker (Lakeshore, MI) SO
HM:
Sophia Marie Gonzales (Clovis East, CA) SO
Lennah Monts (Bennington, KS) SO
Addison McGinness (Racoon River-Northwest, IA) SO
Camryn Gresham (Lakota East, OH) JR
Cadence Christensen (Eddyville-Blakesburg-Fremont, IA) FR
Payton Gines (Syracuse, UT) SR
Erica Irvine (Don Bosco, IA) JR
Devlynn Albrecht (Milton, WI) SR
Cora Stewart (Port Washington, WI) FR
Apphia Gutierrez (Perry, AZ) SO
Stella Piazza (Hampshire, IL) FR
Kendal Haynie (Wakulla, FL) SO
Siera Becker (Indianola, IA) JR
Leila Witzerman (Peninsula, CA) SR
Adalyne Montiel (Toppenish, WA) SR
120-Pounds
1-Everest Leydecker (Thorobred/NYAC, NY) SR
2-Marlee Solomon (Canon-McMillan, PA) JR
3-Epenesa Elison (Los Altos, CA) SO
4-Stevie Joyce Martin (Granada, CA) SR
5-Hailey Delgado (El Paso Eastwood, TX) SO
6-Aubree Gutierrez (Marina, CA) SO
7-Taina McGowan (NJ) SO
8-Kaura Coles (Johnstown, PA) SR
9-Cheyenne Frank (Oxford, MI) SR
10-Kaylyn Harrill (Skutt Catholic, NE) JR
11-Reagan Mathers (Valiant Prep, AZ) JR
12-Angelina Gochis (Kaneland, IL) JR
13-McKenna Wilson (Tulsa Union, OK) SO
14-Elle Changaris (High Point Regional, NJ) SO
15-Violet Diaz (Denver, IA) JR
16-Mai Graham (Southern Lehigh, PA) SR
17-Lucia Ranieri (Roselle Park, NJ) SO
18-Gabrielle Severin (Bethpage, NY) SR
19-Olivia Kearns (Shippensburg, PA) SO
20-Noelani Lutz (SLAM Academy, NV) SR
21-Angela Bianchi (Two Rivers, WI) SR
22-Mikayla Perkins (Whiteland, IN) SO
23-Ella Henning (Walker-Hackensack, MN) SO
24-Alexa Smith (Orange Lutheran, CA) FR
25-Khole Perez (Glenbard West, IL) SO
26-Xuan Graham (Southern Lehigh, PA) JR
27-Emjay Neumann (Manitowoc Lincoln, WI) SR
28-Valerie McAnelly (Soldotna, AK) JR
29-Charli Raymond (Simley, MN) JR
30-Lilly Quintanilla (Thermopolis, WY) JR
HM:
Tegan Robertson (Ridge View, IA) JR
Tatianna Irizarry (Choate Rosemary Hall, CT) JR
Talea Nichols (Rocky Mountain, ID) SR
Anica Barze (Roseville Area, MN) SR
Mila Juarez (San Marcos, TX) JR
Camdyn Elliott (Gulf Breeze, FL) SR
Alexia Hernandez (Rio Mesa, CA) FR
Timmery Condit (Pomona, CO) FR
Nova Estrada (North Bay Haven, SC) 8th
Katharine Virgilio (Brunswick, MD) SO
Kailee Miller (Cleveland, TN) FR
Gianna Montegari (Governor Mifflin, PA) FR
Jade Hardee (Anderson, IL) SO
Madelyn Little (Wyoming Seminary, PA) FR
Demetria Griffin (Hope Academy, IL) FR
125-Pounds
1-Marie Sharp (Blair Academy, NJ) FR
2-Mackenzie Carder (Olentangy Orange, OH) JR
3-Martynique Davis (Valiant Prep, AZ) SR
4-Nahenahe Kalamau (Moanalua, HI) JR
5-Raenah Smith (Easton, PA) JR
6-Neve O’Byrne (Garnet Valley, PA) SO
7-Me’Kala James (Central, CA) JR
8-Angelina Borelli (Los Banos, CA) SR
9-Winter West (Bonney Lake, WA) SO
10-Presley Beard (Derby, KS) FR
11-Aleia Apostol (Poway, CA) FR
12-Hannah Naccarati-Cholo (Basha, AZ) SO
13-Chesney Bartoszek (Wrightstown, WI) JR
14-Kylee Kurszewski (Neenah, WI) SR
15-Cami Leng (Marysville, OH) JR
16-Samiyah Rahming (Northeast, PA) SR
17-Victoria Carbonaro (Blair Academy, NJ) SO
18-Raylee Hunter (Lake Hamilton, AR) SR
19-Sara McLaughlin (Choate Rosemary Hall, CT) JR
20-Mary Minogue (Libertyville, IL) JR
21-Malia Griffin (Melissa, TX) JR
22-Remington Zimmerer (Regis Jesuit, CO) JR
23-Phoebe Richers (TX) SO
24-Ava Ebrahimi (Poway, CA) SR
25-Kandice Spry (Tri-Valley, OH) SR
26-Aariona Strader (Pine Richland, PA) SO
27-Anaiah Kolesar (Northwest Bedford, PA) SR
28-Callie Hess (Benton Area, PA) SR
29-Madalyn Deiter (Great Falls CMR, MT) JR
30-Charlee Noah (Tri-Valley, ID) SO
HM:
McKinzee Mills (Huntington, OH) FR
Lila Krull (Miamisburg, OH) JR
Nevada Wildheart (Rossview, TN) JR
Reese Adams (Calhoun, NY) SR
Delialah Betances (Lee County, GA) SR
Lucy Clarno (Dripping Spring, TX) SO
Braelyn Troxell (Colony, AK) JR
Morgan Johnson (Deforest, WI) FR
Kaydence Golding (Lisbon, ND) FR
Malila Miller (Service, AK) SR
Ranelle Smith (Westmoore, OK) JR
Addison Bernstein (Orland, CA) JR
Maya Fiodorova (Reed, NV) JR
Melanie Medrano (Bentonville, AR) SO
Arianna Ruiz (Mater Lakes Academy, FL) SO
130-Pounds
1-Caley Graber (Northfield, MN) SR
2-Zorina Johnson (Ida B Wells, OR) SR
3-Madilyn Peach (Milton, WI) SR
4-Kailin Sebert (Allen, TX) JR
5-Sobina Clendaniel (Seward, AK) JR
6-Olivia Bezdecik (Jerome, ID) JR
7-Kayla Moroschan (Chippewa, OH) JR
8-Carolyne Geckler (Massillon Perry, OH) SO
9-Haley Smarsh (Moon Area, PA) JR
10-Emma Chacon (Valiant Prep, AZ) JR
11-Willow White (South Dade, FL) SR
12-Riley Drennan (McKinney, TX) JR
13-Regina Stoeser (Harrisburg, SD) SR
14-Cecilia Williams (Mason, MI) SR
15-Lacie Knick (Olentangy Orange, OH)
16-Cami Bird (Egg Harbor, NJ) SR
17-Mia Pedersen (Redmond, OR) SR
18-Anastasia Rodnikova (Wyoming Seminary, PA) SO
19-Ariella Dobin (Glenbrook North, IL) JR
20-Lilly May (Foothill, NV) SR
21-Rianna Bernal (Lemore, CA) SR
22-Madison Black (Newbury Park, CA) SR
23-Chloe Pearce (Rancho Bernardo, CA)
24-Kaiya Maggini (Del Oro, CA) SR
25-Gail Sullivan (New York Military Academy, NY) SO
26-Zaylyn Woods (Azle, TX) FR
27-Daelin Cody (Princeton, WI) SO
28-Finley Evjen (Canton, SD) FR
29-Corabella Wesley (Hobart, IN) FR
30-Sara Pauls (Minisink Valley, NY) SO
HM:
Mariaha Benedict (Fort Dodge, IA) SR
Sophia Fodera (Poway, CA) JR
Camille Torres (Brawley, CA) JR
Tamara Grace (Gilroy, CA) SR
Caitlin Maragioglio (Bellport, NY) SR
Kalynn Lyons (Omaha Westview, NE) SR
Mackinzie Brewer (Fulton, MO) SO
Kyah Leyba (Broken Arrow, OK) SO
Ramsey Brandenburg (Janesville Parker, WI) FR
Claire Lancaster (Norman, OK) SO
Julia Kay (Kalispel, MT) SR
Jocelynn Mendoza (Gilroy, CA) JR
Julissa Ortiz (Marianna Bracetti Academy, PA) SR
Isabella Hernandez (Jack Britt, NC) SR
Sophia Slaughter (Orange County, VA) SR
135-Pounds
1-Emma Bacon (PA) JR
2-Landri VonGonten (The Woodlands, TX) JR
3-Camila Torres (AZ)
4-Naima Ghaffar (Northwood, IN) SR
5-Carley Ceshker (Traver, WI) SR
6-Zoe Furman (Montgomery Area, PA) SR
7-Kaison Miller (Norton Community, KS) SO
8-Nia Hagler (Snow Canyon, UT) SR
9-Chloe Wehry (Sartwell-St. Stephen, MN) JR
10-Bella Miller (Dubuque Hempstead, IA) JR
11-Caroline Hilton (Cleveland, TN) SO
12-Brooklyn Perez (Valiant Prep, AZ) JR
13-Mila Mantanona (Palm Desert, CA) FR
14-Iyanna Crawford (Purnell Swett, NC) SR
15-Mariana Bowen (West Creek, TN) SR
16-Eva Garcia (Marina, CA) JR
17-Auston Brown (United Local, OH) SR
18-Rain Scott (Oak Forest, IL) FR
19-Kate Doughty (Canon City, CO) SR
20-Haley Gonzales (Hicksville, NY) SO
21-Mika Yoffee (SLAM Academy, NV) SR
22-Shelby Garten (Timberlake, ID) SR
23-Zahara Stewart (Orange Vista, CA) SR
24-Alanna Harwell (St. Mary’s, CA) SR
25-Lilyana Balderas (Anaheim, CA) JR
26-Lauren Zaragoza (Brawley, CA) SR
27-Sussette Bell (Etiwanda, CA) JR
28-Corynne McNulty (Blair Academy, NJ) JR
29-Claudia Heeney (Lockport Township, IL) SR
30-Noli Paddock (Chatauqua Lake, NY) FR
HM:
Sofia Hoegemeyer (Millard West, NE) JR
Talea Guntrum (Steubenville, OH) JR
Lillie Banks (Menasha, WI) SR
Karina Lojowski (Stevenson, IL) SR
Giavonna Good (Cedar Valley, UT) SO
Shannon Logue (Bishop Shanahan, PA) SO
Eila Schultz (Severance, CO) SO
Sheyna Cruz (Paulsboro, NJ) SO
Lamiah Berry (Absegami, NJ) JR
Jauzlyean Gray (Fort Osage, MO) FR
Aryanna Geiger (Jacobs, IL) FR
Emma Grimes (Blair Academy, NJ) SO
Erin Delling (Parkway Central, MO) SO
Faye Schachtner (New Richmond, WI) FR
Dealya Collins (Mineral Point, WI) SR
140-Pounds
1-Morgan Lucio (Valiant Prep, AZ) SR
2-Alexis Lazar (Brighton, MI) SR
3-Maddie Marsh (Pendleton Heights, IN) JR
4-Shayna Ward (Oakland Technical, CA) SR
5-Greta Garbuzovas (Lumpkin County, GA) SR
6-Jordyn Parker (Frisco Centennial, TX) SR
7-Ema Durst (Sycamore, IL) JR
8-Timberly Martinez (Pomona, CO) SR
9-Keanna Conrad (Blackfoot, ID) JR
10-Clover Williams (Edmond North, OK) JR
11-Sarah Pearson (Downingtown West, PA) JR
12-Saige McCleery (Sumner, WA) JR
13-Vivienne Gitke (Strasburg, CO) SR
14-Harlow Skenandore (Pulaski, WI) JR
15-Kesi Tsarni (Bullis School, MD) SO
16-Calista Rodish (Raccoon River, IA) SR
17-Ava Johnson (Clarksville, TN) JR
18-Yzabella Austin (John H Pitman, CA) SR
19-Dulcy Martinez (Central Catholic, CA) JR
20-Brynlee Lutz (Wasilla, AK) SO
21-Paisley Morrison (Winter Lakes, OR) SO
22-Ava Turner (Preston, WV) SO
23-Jenny Gautreau (Owen J. Roberts) SO
24-Sasha Williams (Edmond North, OK) SO
25-Ariel Biggs (Fort Osage, MO) FR
26-Colbie Tenborg (Saydel, IA) SR
27-Teagan Carritt (Logan-Magnolia, IA) SO
28-Jammie Krah (Ankeny, IA) SO
29-Kiiaana Gavere (Pace, FL) SR
30-Ella Gregg (Niskayuna-Schenectady, NY) SR
HM:
Karis Butler (Almira Coulee Hartline, WA) FR
Kiera Depinet (Seneca East, OH) JR
Kelcie Luker (Tulsa Union, OK) SO
Mira Richardson (Eureka, MO) SR
Meadow Mahlmeister (Billings Senior, MT) JR
Franky Groom (North Crawford, WI) JR
Lily Weinreich (Clarinda, IA) SO
Sophia Hoeme (Manhattan, KS) JR
Lyla Kasztner (Olympic Heights, FL) SO
Erika Sleznikow (Marshfield, WI) JR
Itzel Padilla (Excelsior Charter, CA)
Taniah Borney (Eagan, MN) JR
Kylee Wicklund (Lake Stevens, WA)
Ava Strayer (Crown Point, IN) SO
Ava Golding (Kiski Area, PA) SR
145-Pounds
1-Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) JR
2-Riley Hanrahan (Black River Falls, WI) JR
3-Nora Akpan (Centennial, MN) SR
4-Gray Joyce (KS) FR
5-Violette Lasure (Chestnut Ridge, PA) JR
6-Eve Skrocki (Valiant Prep, AZ) JR
7-Audrey Robinson (Crater, OR) SO
8-Belicia Manuel (Romeo, MI) SR
9-Greta Brus (Davenport, IA) SR
10-Chloe Sanders (Vinton-Shellsburg, IA) SR
11-Hayden Bratland (Ankeny, IA) JR
12-Ryen Hickey (Chatfield, CO) SR
13-Emily Beckley (Broken Arrow, OK) JR
14-Natalin Hout (Cesar Chavez, CA) SR
15-Aleksandra Bastaic (Highland, IN) SR
16-Cassy Gonzales (Apple Valley, MN) SR
17-Ailee Briggs (Lemon Bay, FL) SR
18-Faith Bane (New Bern, NC) SR
19-Emma Antoni (St. Michael-Albertville, MN) FR
20-Zoe Delgado (Florida Christian School, FL) FR
21-Kimberly Munoz (Berks Catholic, PA) FR
22-Layla Risler (Mondovi, WI) SO
23-Lillian Hendricks (Greeneview, OH) JR
24-Mackenna Webster (Three Rivers, MI) SR
25-Zaira Sugui (Moanalua, HI) SR
26-Serenity State (Gaffney, SC) SR
27-Delaney Dixon (Windsor, NY) SO
28-Victoria Alvarado (Warwick Valley, NY) JR
29-Charisma Lawrence (Merrillville, IN) SR
30-Ava Allen (Silver Creek, IN) SR
HM:
Kaylee James (Carthage, MO) SO
Keely Fallert (Ste. Genevieve, MO) JR
Audrey Rogotzke (Stillwater, MN) SR
Jameson Strickland (Sun Valley, PA) JR
Naomi Gearheart (Crestview, OH) JR
Trinity Roberts (Heritage, TN) SR
Izzy LeVine (Valiant Prep, AZ) SR
Julie Cimarusti (West Covina, CA) JR
Jade Chloe Johnson (Western, IN) SO
Eva Barry (Newton/Kittatinny, NJ) SR
Natalie Beaumont (Cumberland, IL) SR
Maia Dolinar (Kansas City-Pier, KS) SR
Giancarla Garduno (St. Ignatius, IL) JR
Paige Jox (Mt. Lebanon, PA) SR
Chloe Ross (Choate Rosemary Hall, CT) FR
155-Pounds
1-Eloise Woolsey (Cleveland, NM) SR
2-Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) JR
3-Sarah Henckel (Blair Academy, NJ) SR
4-Symone Jewell (Northgate, CA) JR
5-Matilda Hruby (Brighton, CO) JR
6-Julia Araujo (Bismarck, ND) JR
7-Janiya Johnson (Wyoming Seminary, PA) JR
8-Natalie Blanco (Chino, CA) JR
9-Mary Snider (Rancho Bernardo, CA) SR
10-Olivia Davis (Esperanza, CA) SR
11-KyLee Tibbs (Gahanna Lincoln, OH) JR
12-Leolyn Karnowski (Wamego, KS) FR
13-Skylar Slade (Southeast Polk, IA) SR
14-Taylor Williams (Robert B. Glenn, NC) SR
15-Ava Guilmette (Shenendehowa, NY) SO
16-Camilla Hathaway (Mt. Lebanon, PA) FR
17-Cece Rock (Luverne, MN) JR
18-Sawyer Ward (Science Hill, TN) SR
19-Audrey Levendusky (Montgomery Central, TN) SR
20-Scarlett Yeager (Maize, KS) FR
21-Maddison Miller (Honesdale, PA) SO
22-Olivia Faust (Buchanan, CA) SO
23-Jestinah Solomua (Corona, CA) JR
24-Joanna Henry (Austin Vandegrift, TX) SO
25-Ana Carolina Lockard (Brooklyn Technical, NY)
26-Maya Keane (Bishop Hartley, OH) SR
27-Maria Imhauser (Hillsborough, NJ) JR
28-Christal Desir (Forest Hill, FL) JR
29-Jayci Shelton (Centralia, MO) JR
30-Aliyah Ottow (NY) SR
HM:
Heather Butler (Shades Valley, AZ) SO
Bianca Connell (Maudlin, SC) SR
Kalea Loving (Sparkman, AL) SR
Olivya Kroope (Emmaus, PA) SR
Bella Carlson (Forest Lake, MN) JR
Emersyn Miller (Poynette, WI) SR
Brynlee Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) SO
Terryn McBride (Milwaukee King, WI) SR
Allison Garbacz (South Elgin, IL) SO
Ashley Thompson (Rogers, AR) SR
Makaylee Cannon (Piedmont, OK) SR
Lorelei Weaver (Lafayette County, MO) SR
Vivienne Legato (Archbold, OH) SO
Ivana Cuellar (Downey, CA) JR
Summer Guthmiller (Sioux Valley, SD) JR
170-Pounds
1-Kaili Manuel (Romeo, MI) JR
2-Leilani Lemus (Clovis, CA) SR
3-Siobhan Flanner (Shawnee Mission South, KS) SO
4-Alexis Penley (Wyoming Seminary, PA) FR
5-Ciyanna Okocha (Wyoming Seminary, PA) JR
6-Teagan McGuinness (Union-Endicott, NY) SR
7-Remington LaFlamme (Wyoming Seminary, PA) SO
8-Kiley Dillow (Chanute, KS) SR
9-Olivia Georges (DePaul Catholic, NJ) SR
10-Sarah Pulk (Badger, MN) JR
11-Elizabeth Madison (Loveland, OH) SR
12-Rylynn Keziah (Parkwood, NC) SO
13-Amaila Djoumessi (Waverly-Shell Rock, IA) SO
14-Esperanza Calvillo (Apple Valley, MN) SR
15-Sally Johnson (Clarksville, TN) SR
16-Ana Simon (Decorah, IA) SR
17-Juliet Alt (Chestnut Ridge, PA) SO
18-Jadyn Pense (St. Helens, OR) JR
19-Cydney Davis (El Paso Bel Air, TX) SR
20-Laynie Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) JR
21-Chloe Williams (Brooke Point, VA) SR
22-Clarion Fager (Corner Canyon, UT) SR
23-Areli Rodriguez (Alisal, CA) JR
24-Bryce Snyder (Palisades, PA) SR
25-Laila Hustoles (El Reno, OK) SO
26-Regan Jensen (Algona, IA) SO
27-Mya Dobrinski (Stillwater, OK) SO
28-Hayden Manning (Abington Heights, PA) FR
29-Kayli Morris (Platt, CT) SR
30-Makayla Vasser (Union County, SC) JR
HM:
Aisha Williams Bautista (Lewisville Flower Mound, TX) JR
Sophia Flores (Discovery Canyon, CO) SR
Adeline Reece (Central Catholic, CA) SO
Isabelle Rodela (Jefferson, OR) JR
Amelia Soltis (Mt. Horeb/Barneveld, WI) JR
Ari Jacobson (Hazen, WA) JR
Molly Olague (Skyline, ID) JR
Payton Temple (Central, IL) JR
Hannah Crowe (Franklin County, GA) SO
Emily Brixey (Willard, MO) JR
Sara Martinez Lopera (Kelly, IL) JR
Rosalynn Diaz (Liberty, CA) SR
Tessalynn Goodner (Putnam City, OK) JR
Emily Carvalho (Redwood, CA) JR
Samarah Tafiti (East Ridge, TN) SR
190-Pounds
1-Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) JR
2-Tevia Nau Rarick (Westlake, UT) SO
3-Millie Azlin (Bixby, OK) SR
4-Olivia Kemp (Carleton Airport, MI) JR
5-Kanata Richardson (Bloomfield Hills, MI) SR
6-Irelynn Laurin (West Creek, TN) SR
7-Ava Asing (Moanalua, HI) JR
8-Autumn Elsbury (South Tama County, IA) SR
9-Tynsley Leonard (Maize, KS) FR
10-Parker Wynn (Sulphur, OK) FR
11-Carli Vargas (Kearney, MO) JR
12-Erin Cauble (Harrison WL, IN) SR
13-Jaida Kuntz (Richmond Foster, TX) SO
14-Paisley Murphy (Sunlake, FL) SR
15-Zeinab Mourad (Douglas, FL) FR
16-Kendall Angelo (Oak Park, MO) SR
17-Caroline Hattala (Quakertown, PA) SR
18-Allison Konrad (Watertown, SD) SR
19-JayaShree Bray (Omaha North, NE) JR
20-Cambree Anderson (Bismarck, ND) JR
21-Esmeralda Tellez (Reading, PA) SR
22-Ashley Hoffman (Central Dauphin, PA) SO
23-Brianna Sandoval (Bound Brook, NJ) SO
24-Jade Hahn (Central Regional, NJ) SR
25-Bentley Betts (Robertsdale, AL) SO
26-Tasi Maumausolo Matagi (Nipomo, CA) SO
27-Olivia Martinez (Rochester Mayo, MN) FR
28-Gyssell Andrade (Morristown, NJ) SO
29-Kimyra Patrick (Plainfield South, IL) FR
30-Charli Rea (Northwestern, PA) FR
HM:
Alexis Storsved (Mandan, ND) JR
Addison Arvdal (Sutherland, NE) JR
Kloe Knutson (Louisville, NE) SO
Jazmyn Garcia (Scottsbluff, NE) JR
Izzy Renfro (Basehor-Linwood, KS) SR
Braya Andrews (Deer Valley, AZ) JR
Anna Gann (Thompson, AZ) SO
Jayden Moehle (Grain Valley, MO) SR
Hi’ilei Tuikolongahau (Kamehameha, HI) SO
Estefany Caballero (Orange, CA) JR
Nevaeh Williamson (Southern Lee, SC) JR
Riley Samarripa (McLoud, OK) SO
Brook West (Comanche, OK) SR
Brooklyn Graham (East Buchanan, IA) SR
Megan Weil (Burns, OR) SO
207-Pounds
1-Phoenix Molina (Tolono Unity, IL) SR
2-Deionna Borders (Berea-Midpark, OH) SR
3-Maddie Hayden (Caledonia, MI) SR
4-Abigail Lacy (Oologah, OK) SO
5-Isabella Lorenzana (Francis Lewis, CA) SR
6-Lulu Kirk (Shawnee Mission South, KS) SO
7-Vivianna Scott (St. Helens, OR) SO
8-Kenzie Barrett (South Dade, FL) SO
9-Sophiea Quinn (Lebanon, MO) SR
10-Mia Cienega (Everett, WA) SR
11-Kimura Hutter (Adams-Friendship, WI) JR
12-Sandra Takara (Buena Vita, NE) JR
13-Courtney Walls (Rock Island, IL) JR
14-Riley Alborn (Carrollton, OH) JR
15-Ella Taylor (Cary, NC) JR
16-Daegan Bishop (Randallstown, MD) SR
17-Charlize Laban (St. Pauls Harding, MN) SR
18-Makayla Ocean (Archbishop McCarthy, FL) JR
19-Ava Gregg (Shaker, NY) FR
20-Faith Jones (Lumpkin County, GA) SO
21-Mercedes Kruse (West De Pere, WI) SO
22-Shaylee Calloway (Beatrice, NE) JR
23-Charley Timms (Reed, NV) JR
24-Aarianna Bloyd (DeKalb, IL) SR
25-Henessis Villagrana (Romeoville, IL) JR
26-Marley Dickinson (Natrona County, WY) JR
27-Autumn King (Bay Port, WI) JR
28-Harmony Moore (Willard, MO) SR
29-Lilli Marti (Sandpoint, ID) SR
30-Maliana Heimuli (Euless Trinity, TX) SR
235-Pounds
1-Aubrey Bartkowiak (Attica, IN) SR
2-Racheal Adolphe (North Central, IN) SO
3-Gia Coons (Orange Vista, CA) SO
4-Taya Maumausolo Matagi (Nipomo, CA) SO
5-Alyciana Rogers (Liberty Hill, TX) JR
6-Mya Brandenburg (Allen Park, MI) SR
7-Naomi Gonzalez (Valley Stream Central, NY) SR
8-Peyton Mullin (Dundee, NY) JR
9-Halle Spears (Midland, MI) SR
10-Caylee Rivera (Bloomfield, NM) SO
11-Maycee Hales (Box Elder, UT) SO
12-Angela Bereuter (Holt, MO) SO
13-Brenda Banks (Panther Valley, PA) SR
14-Alexis Stinson (Liberty, MO) SR
15-Ashley Najera (Lexington, NE) SR
16-Brielle Williams (Lawton, OK) JR
17-Eden Hach (Watertown, SD) JR
18-Juliana Thrush (Ottawa Township, IL) SR
19-Jasmine Enriquez (Sycamore, IL) JR
20-Olivia Ruacho (Central East, CA) SR
21-Katherine Luna (Downey, CA) SR
22-Ashley Wafer (Lakewood, CA) SR
23-Adelena Martinez (Hemet, CA)
24-Karrine Jacobs (Shepard, IL) JR
25-Lillian Drews (Blaine, MN) JR
26-Rebekah Ramirez (Lockport Township, IL) JR
27-Izabella Riebe (Wisconsin Lutheran, WI) SR
28-Saharia Quamina (Bloomfield, NJ) SR
29-Evelyn Sheer (Hazelton Area, PA) FR
30-Shelby Wells (Comal Pieper, TX) JR
HM:
Moriah Parker (MO)
Paige Wainscott (Edmond North, OK) SO
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Gary Adornato is the Publisher of High School On SI. He began covering high school sports with the Baltimore Sun in 1982. In 2003, he became one of the first journalists to cover high school sports online while operating MIAASports.com, the official website of the Maryland Interscholastic Athletic Association. Later, Adornato pioneered market-wide coverage of high school sports with DigitalSports.com, introducing video highlights and player interviews while assembling an award-winning editorial staff. In 2010, he launched VarsitySportsNetwork.com which became the premier source of high school media coverage in the state of Maryland. In 2022, he sold VSN to The Baltimore Banner and joined High School On SI as East Coast Managing Editor. He took over as VP of Content in 2024 and assumed the title of Publisher in 2026.