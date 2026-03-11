Esthefanny Barreras, la guardiana que eligió el futbol
Esthefanny Barreras Torres eligió el futbol por encima de otra de sus grandes pasiones: el basquetbol.
Aunque durante su juventud soñó con dedicarse a este deporte, no encontró su camino en la duela sino bajo los tres postes, una posición en la que creció admirando a dos figuras: la portera estadounidense Hope Solo y al guardameta mexicano Guillermo Ochoa.
"La liga mexicana ha ido creciendo en los últimos cinco años y cada vez hay más extranjeras, hay jugadoras muy buenas y que son figuras en sus países".- Esthefanny Barreras, portera mexicana
Su trayectoria dio un giro importante cuando el Club Pachuca le abrió las puertas en un momento en el que incluso venía de un retiro. Aquella oportunidad le permitió regresar al futbol profesional y retomar el sueño de llegar a la Selección Mexicana.
Con el tiempo y con el trabajo en silencio ––como ella le llama–– alcanzó esta meta y defendió la portería del combinado nacional. Fue titular con la Selección Mexicana en el amistoso frente a su similar de Brasil, donde su actuación fue clave para evitar la derrota en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde detuvo todos los disparos que pudo en una histórica victoria 1-0.
En el plano internacional también formó parte del equipo que representó a México en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El conjunto mexicano firmó un torneo invicto y consiguió la medalla de oro tras derrotar 1-0 a Chile.
La portera mexicana ha protagonizado momentos decisivos. En la Final de vuelta del Clausura 2025 de la Liga MX femenil entre América y Pachuca. Ahí realizó una intervención destacada cuando la joven Montse Saldívar disparó de derecha y la guardameta desvió el balón con ambas manos.
Especialista en trazos largos desde la portería, Barreras se ha distinguido por su seguridad bajo los tes palos y por su capacidad de aparecer en momentos determinantes. Una carrera consolidada por la perseverancia y las segundas oportunidades.
CÓNOCELA
Esthefanny Barreras Torres
Fecha de nacimiento: 02/11/1996
Lugar de nacimiento: Arizona, Estados Unidos de América
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 29 Años
Estatura: 1.74