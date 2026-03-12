Italia, territorio de éxitos de Isaac del Toro
Isaac del Toro terminó en el Top 10 de la cuarta etapa en la Tirreno Adriático. Aunque perdió el liderato de la clasificación general, se mantiene a solo dos segundos del primer lugar cuando restan tres etapas por disputarse.
El resultado mantiene al mexicano con posibilidades de título y refuerza una tendencia que se ha visto en el último año: Italia es uno de los países donde mejor rinde. En territorio italiano ha conseguido victorias destacadas como el subcampeonato del Giro de Italia y triunfos de etapa.
Pese a ceder momentáneamente el liderato, Del Toro es uno de los favoritos a la corona para el próximo domingo.
Solo en el arranque de esta temporada 2026 subió al podio con un tercer lugar en la Strade Bianche, que compartió con su compañero el esloveno Tadej Pogacar y se impuso en la etapa dos de la Tirreno Adriático, en territorio italiano.
En otros resultados en Italia, el mexicano presume un segundo lugar en la etapa 2 de la Tirreno Adriático y dos Top 10 en esta misma carrera: el primero en la contrarreloj inicial y el segundo hoy en la etapa cuatro.
Después del subcampeonato en el Giro de Italia su paso fue arrasador en ese territorio. Encadenó cuatro victorias en una semana: GP Industria & Artigianato, Giro della Toscana, Coppa Sabatini y Trofeo Matteotti.
Le siguieron el título del Giro dell’’ Emilia, Gran Piemonte, el Giro de Veneto y el Top 5 en II Lombardia. Con estos resultados confirmó su gran rendimiento en el calendario italiano y especialmente en las clásicas de final de temporada.
El más sobresaliente fue el segundo lugar en el Giro de Italia, una de las tres Grandes Vueltas del ciclismo internacional. A lo largo de la rodada sumó una victoria de etapa en la 17 y se consolidó como uno de los corredores protagonistas por su capacidad de pelear por la general en una Gran Vuelta.