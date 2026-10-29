Checo Pérez pone 2029 como fecha de retiro: 'Estos 3 años representan mi último contrato'

Sergio "Checo" Pérez ya tiene definido el horizonte para despedirse de la Fórmula Uno. Aunque Cadillac anunció que su renovación se extiende hasta, al menos, 2029, el mexicano confirmó que este será el último contrato de su trayectoria y que planea abandonar la categoría una vez que concluya esta etapa.

“Nunca sabes lo que va a pasar, pero sí lo tengo claro”, expresó Checo durante una conferencia previa al Gran Premio de la Ciudad de México este fin de semana. “Estos últimos tres años representan mi último contrato”.

En las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, Pérez reconoció que todavía conserva la pasión y la motivación necesarias para competir durante más tiempo. Por ello, su decisión no responde a una pérdida de interés por las carreras, sino al esfuerzo personal que exige permanecer en una categoría con un calendario cada vez más extenso y numerosos compromisos fuera de la pista.

“Me podría quedar fácilmente 10 años más porque me gusta mucho lo que hago, pero ya llego a una edad y mis hijos van a estar en etapas importantes en las que quiero pasar mucho más tiempo con ellos”, explicó.

El tapatío tendrá 39 años al término de la temporada 2029. Para entonces habrá completado una trayectoria que comenzó con Sauber en 2011 y continuó con McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull y Cadillac. Hasta ahora suma seis victorias, 39 podios, tres posiciones de privilegio y el subcampeonato mundial de 2023.

Su último contrato también define el tiempo disponible para cumplir el mayor reto que se ha planteado en la parte final de su carrera: transformar a Cadillac en una escudería competitiva. El mexicano pudo elegir otros proyectos que probablemente le habrían permitido conseguir mejores resultados inmediatos, pero consideró que sumar algunos puntos o podios aislados ya no cambiaría su legado.

“Podía ir a otra escudería y quizá tener mejores resultados a corto plazo, pero ¿qué va a cambiar en mi carrera sumar puntos o conseguir algún podio si no tengo la oportunidad de pelear por campeonatos o victorias?”, cuestionó.

'Cadillac es el reto más grande que he tenido en la F1': Checo Pérez

La posibilidad de construir un proyecto desde sus primeros pasos terminó por convencerlo. Cadillac apenas disputa su temporada de debut y todavía no suma puntos, pero Checo confía en que el equipo pueda mostrar un avance importante a partir de 2027 y aspire a resultados mayores durante los dos años posteriores.

“No hay nada más motivante en este momento que crear algo nuevo para una marca tan importante como Cadillac”, afirmó. “Es el reto más grande que he tenido en la Fórmula Uno”.

Cuando le preguntaron si imaginaba subir al podio con la escudería durante 2028 o 2029, Pérez respondió que sí contempla esa posibilidad. El mexicano aseguró que reconoce dentro del equipo la mentalidad y la cultura necesarias, aunque también sabe que el proyecto deberá evolucionar rápidamente para alcanzar ese objetivo antes de su retiro.

“Si firmé aquí es porque voy a empujar al mil por ciento en todas las áreas para buscar llegar ahí”, aseguró.

Checo llegará a su última etapa con la intención de disfrutar más cada experiencia. Su año fuera de la parrilla le permitió comprender la velocidad con la que transcurre una carrera profesional y el poco tiempo que existe para procesar los momentos especiales.

El Show Run celebrado en Paseo de la Reforma le ofreció una primera muestra. Miles de aficionados acudieron para observarlo antes de su Gran Premio número 300 y algunos permanecieron desde la noche anterior para conseguir un lugar cerca del recorrido.

“Quizá fue el último road show que hago en mi país y me quiero quedar con lo especial que fue”, declaró. “Ver a la gente tan contenta, con lágrimas de felicidad, vale mucho más que cualquier campeonato”.

Pérez todavía tiene tres temporadas para intentar conducir a Cadillac hacia la zona de puntos, los podios y, si el proyecto avanza con la rapidez que espera, la pelea por victorias. Después llegará el momento de alejarse de un calendario que ha marcado más de la mitad de su vida y dedicar mayor tiempo a su familia.

La despedida no será inmediata, pero Checo ya comenzó la cuenta regresiva. El contrato que debía garantizar su continuidad también terminó por señalar el final: Cadillac será su último equipo y 2029, salvo un cambio inesperado, marcará el cierre de su historia como piloto de Fórmula 1.