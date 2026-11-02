La F1 del 2027 tiene una parrilla casi definida tras dos años de grandes movimientos

La Fórmula 1 se encamina hacia 2027 con una parrilla prácticamente definida porque a falta de varios meses para el inicio de la próxima temporada, 19 de los 22 asientos cuentan con pilotos confirmados, mientras que Racing Bulls y Haas cuentan con las tres plazas que todavía no tienen una definición oficial.

El panorama contrasta con el que vivió la categoría en 2025, cuando ocho de las diez escuderías modificaron sus alineaciones y seis pilotos comenzaron su primera temporada completa como titulares. Entre los movimientos más importantes estuvieron el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, la llegada de Carlos Sainz a Williams y el ascenso de Andrea Kimi Antonelli a Mercedes.

Esa vez la renovación fue considerable, ya que de los 20 pilotos que iniciaron la temporada 2025, diez ocuparon un asiento diferente al que tenían al comienzo de 2024. Solo McLaren, con Lando Norris y Oscar Piastri, y Aston Martin, con Fernando Alonso y Lance Stroll, conservaron sus parejas.

En 2026 llegó otra transformación, aunque de naturaleza distinta, pues Cadillac debutó como la undécima escudería y elevó de 20 a 22 el número de pilotos titulares, con Sergio Pérez y Valtteri Bottas como su primera alineación. Audi también estrenó identidad al tomar el lugar de Sauber, mientras que Red Bull promovió a Isack Hadjar y Racing Bulls incorporó al novato Arvid Lindblad.

A diferencia de 2025, los cambios de pilotos fueron limitados. La incorporación de Cadillac representó la principal novedad de la parrilla, mientras que la mayoría de los equipos optó por mantener sus alineaciones.

Racing Bulls y Haas, las últimas incógnitas para 2027

La mayor incertidumbre se encuentra en Racing Bulls, que todavía no ha confirmado a ninguno de sus pilotos para 2027. Liam Lawson y Arvid Lindblad disputan la temporada actual, pero sobre todo el primero está en riesgo para continuar.

La escudería forma parte del programa de desarrollo de Red Bull, por lo que sus asientos también representan oportunidades para los jóvenes pilotos que buscan llegar a la Fórmula 1. Entre los aspirantes que han sido vinculados con una posible promoción se encuentra Nikola Tsolov, integrante de su estructura de formación.

En Haas, la principal novedad ya está confirmada, con el brasileño Rafael Câmara que debutará en la Fórmula 1 en 2027, después de que la escudería anunciara su contratación el 15 de octubre. El piloto de la academia de Ferrari muy probablemente ocupará el lugar de Esteban Ocon, más aun cuando no corrió el GP de la CDMX tras problemas internos. La continuidad de Oliver Bearman es el escenario más probable para completar la alineación, aunque su asiento todavía aparece pendiente de confirmación formal.

De esta manera, incluso si Racing Bulls decidiera renovar a sus dos actuales corredores y Haas conservara a Bearman, la parrilla de 2027 tendría al menos un cambio respecto de 2026, con el ingreso de Câmara por Ocon.

Los equipos grandes apuestan por la continuidad

La estabilidad también se refleja en las principales escuderías, pues McLaren mantendrá a Norris y Piastri, Ferrari seguirá con Hamilton y Charles Leclerc, mientras que Red Bull conservará a Max Verstappen e Isack Hadjar.

Mercedes contempla la continuidad de George Russell y Kimi Antonelli, aunque las condiciones contractuales de ambos han dado lugar a un poco de especulación en el caso del primero. Williams seguirá con Carlos Sainz y Alex Albon; Aston Martin, con Fernando Alonso y Lance Stroll; Alpine, con Pierre Gasly y Franco Colapinto; y Audi, con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

En el caso de Cadillac, Sergio Pérez y Valtteri Bottas tienen acuerdos que contemplan su permanencia para una segunda temporada, si bien aún es probable una salida del finlandés.

La Fórmula 1 pasó así de una profunda renovación de pilotos en 2025 a la expansión de su parrilla en 2026, mientras que para 2027 el escenario es diferente porque los principales equipos ya tienen encaminadas sus alineaciones y las decisiones pendientes se concentran en apenas dos escuderías.

Si no se producen movimientos inesperados, la próxima temporada podría convertirse en una de las de mayor continuidad reciente en el mercado de pilotos, después de dos años marcados por fichajes, ascensos y la llegada de nuevos protagonistas.