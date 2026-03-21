5 historias que no te debes perder de la Liga MX femenil el fin de semana
Cruz Azul vs. Mazatlán
Cruz Azul femenil ocupa actualmente el séptimo lugar de la tabla, mientras que Mazatlán se ubica en la décima posición. La Máquina se mantiene dentro de los puestos de Liguilla en este torneo y destacan sus encuentros como local en Morelos, su nueva casa. El equipo celeste ha mostrado regularidad a lo largo de la competencia y Mazatlán busca escalar posiciones y acercarse a la zona de clasificación, en busca de meterse a la pelea por el título. Además, Ivonne Gutiérrez, de Cruz Azul, se lució en la Jornada 12 con una auténtica joya que le valió aparecer en el Once ideal de la Liga MX Femenil.
Pumas vs. Pachuca
Pachuca, como sublíder con la mejor ofensiva, 35 puntos y la segunda mejor defensiva con cinco tantos en contra. Es Charlyn Corral su mejor goleadora con 12 tantos y está a dos anotaciones de Diana Ordóñez de Tigres, lideresa de goleo. Pumas en casa ha sido más sólido, con cuatro triunfos, un empate y solo una derrota. Sin embargo, como visitante ha sufrido más, con apenas un triunfo, un empate y cuatro caídas, además de permitir 17 goles. Esta irregularidad fuera de casa ha impactado su posición en la tabla.
Puebla vs. América
Puebla atraviesa un torneo complicado, con solo dos victorias en 12 jornadas y un saldo de 6 puntos, además de una diferencia de goles de -29 tras recibir 35 anotaciones. Como visitante no ha sumado unidades, lo que refleja las dificultades del equipo para competir fuera de casa y mejorar su posición en la tabla. América vive un torneo destacado, con 27 puntos en 12 jornadas gracias a ocho victorias, tres empates y solo una derrota, además de una potente ofensiva de 31 goles y una sólida defensa con apenas 10 en contra. En casa se ha mostrado dominante, mientras que como visitante también mantiene buen rendimiento.
Atlético de San Luis vs. Tigres
Atlético de San Luis ha tenido un torneo irregular, con 9 puntos en 12 jornadas tras dos victorias, tres empates y siete derrotas, además de una diferencia de goles de -14. En casa ha logrado sumar la mayoría de sus unidades, pero como visitante le ha costado, situación que deberá corregir si aspira a mejorar su posición en la tabla. Tigres se mantiene como uno de los equipos protagonistas del torneo, con 27 puntos en 12 jornadas gracias a ocho victorias, tres empates y una sola derrota, además de una ofensiva poderosa con 32 goles a favor y apenas 10 en contra. Tanto en casa como de visitante ha mostrado gran solidez. Las amazonas se perfinal como un serias contendientes al título.
Rayadas vs. Chivas
Rayadas domina el torneo con paso casi perfecto, sumando 32 puntos en 12 jornadas tras 10 victorias y dos empates, además de una impresionante diferencia de +30 con 34 goles a favor y solo 4 en contra. El equipo regio ha sido imbatible en casa y muy sólido como visitante, consolidándose como las principales candidatas al título. Guadalajara atraviesa un gran momento en el torneo, con 26 puntos en 11 jornadas producto de ocho victorias, dos empates y una sola derrota. El Rebaño ha sido especialmente fuerte en casa, aunque también compite con orden como visitante.