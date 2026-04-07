83 nombres, 26 lugares: la lista de Aguirre entra en su fase final
Hay procesos que se explican con discursos. Y hay otros —como el de la Selección Mexicana rumbo al Mundial— que se entienden mejor con números. Con nombres. Con presencias repetidas hasta volverse inevitables.
Durante 14 convocatorias, Javier Aguirre abrió la puerta a 83 futbolistas distintos. Ochenta y tres historias probadas, observadas, empujadas al límite de una decisión que ya no admite matices. Porque cuando el calendario se agota, lo único que queda es cortar. Elegir. Definir.
Y en medio de ese universo amplio, hay un dato que lo cambia todo: solo uno estuvo siempre.
Raúl Rangel no faltó nunca. Catorce convocatorias de catorce posibles. No es solo continuidad; es confianza absoluta. Mientras otros entraban y salían, mientras las pruebas se acumulaban en cada microciclo, él se quedó. En silencio, pero siempre presente. Su nombre no se discute: se asume.
A su alrededor, el proceso fue afinando una columna vertebral que hoy parece inamovible. Jesús Gallardo y Carlos Rodríguez alcanzaron 13 llamados, convirtiéndose en piezas constantes de un equipo que buscaba estabilidad en medio del cambio. Un escalón abajo, pero igual de determinante, aparecen Erik Lira y Roberto Alvarado con 12 convocatorias: nombres que dejaron de ser alternativa para convertirse en sistema.
La defensa se sostuvo sobre certezas claras. César Montes y Johan Vásquez repitieron 11 veces, consolidando una pareja que no solo resiste, sino que ordena. A su lado, Israel Reyes alcanzó 10 apariciones, confirmando que la versatilidad también puede ser un argumento definitivo.
En el medio campo, la historia es de equilibrios. Luis Romo y Orbelín Pineda llegaron a 11 convocatorias, moviéndose entre funciones, adaptándose a contextos, sobreviviendo a cada ajuste táctico. Más atrás, Edson Álvarez, con menos presencia, sigue siendo ese nombre que no necesita repetirse para pesar. El mediocampo encontró nuevas sociedades —como la de Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez— y el ataque, ese territorio siempre inestable, volvió a depender de nombres puntuales.
Arriba, en cambio, el proceso nunca terminó de cerrarse del todo. Raúl Jiménez (10) y Santiago Giménez (9) convivieron en una disputa constante por el lugar central, mientras Germán Berterame y Julián Quiñones (ambos con 9) ofrecieron alternativas que obligaron a Aguirre a mirar más allá de lo evidente. En las bandas, la regularidad de Alexis Vega y la insistencia de César Huerta terminaron por sostener un ataque que nunca dejó de moverse.
Pero el dato más revelador no está arriba. Está en el fondo de la lista. Más de 50 jugadores tuvieron cuatro convocatorias o menos. Pasaron. Fueron observados. Algunos se ilusionaron. Otros simplemente cumplieron. Todos, eventualmente, quedaron atrás. Porque este proceso no fue de acumulación, sino de depuración.
UNA IDEA YA CONSTRUIDA
La historia no empieza en mayo, ni en la entrega de una lista. Empieza mucho antes, en cada convocatoria, en cada prueba, en cada nombre que apareció y desapareció en el proceso de Javier Aguirre. Pero ahora sí, el tiempo se volvió concreto. El calendario ya no es una referencia: es una presión.
Faltan 65 días para el arranque del Mundial 2026 (11 de junio) y el margen de error se extinguió. Aguirre lo sabe. Por eso, cuando se habla de un proceso “80% definido”, no es discurso: es diagnóstico. México ya no está buscando equipo. Está cerrándose.
El primer corte llegará el 11 de mayo. No será público, pero será definitivo. Una prelista silenciosa donde sobrevivirán los nombres que resistieron el filtro real: minutos, rendimiento, confianza. Después vendrá la última escena. El 1 de junio, 26 jugadores. Ni uno más. Ni uno menos.
Y en medio, tres partidos que no son amistosos: son sentencias. Ghana (22 de mayo), Australia (30 de mayo) y Serbia (4 de junio) no representan rivales, sino contextos. Escenarios donde Aguirre no va a descubrir futbolistas. Va a confirmar lo que ya intuye.
Porque si algo dejaron los duelos ante la Selección de Portugal y la Selección de Bélgica es que el equipo tiene estructura. Rangel se quedó con la portería. Montes y Vásquez con la defensa. El mediocampo empezó a entenderse desde dentro. Y el ataque, ese territorio siempre inestable, volvió a depender de nombres puntuales.
Pero ahí aparece el factor que no se entrena. Las lesiones. Luis Ángel Malagón se cayó en el momento más delicado. Marcel Ruiz perdió terreno justo cuando mejor competía. Santiago Giménez ya compite, al igual que Luis Romo y Luis Chávez, quienes corren contra el tiempo, intentan llegar no solo recuperados, sino con ritmo futbolístico. Y Diego Lainez es otro de los que sueña, pero que el Vasco no ha vuelto a llamar, a pesar de su presente con Tigres.
En este punto del proceso, no estar al cien por ciento no es desventaja. Es eliminación. Y los que Aguirre llame, dejarán la liga el 25 de abril, cuando termine la fase de competencia y llegue la Liguilla.
Hay momentos donde el ruido se apaga solo. Donde ya no importan las pruebas, ni los nombres nuevos, ni las sorpresas. El camino llegó exactamente a ese punto: el de las decisiones irreversibles.
Fueron 14 convocatorias. 83 jugadores. Decenas de combinaciones. Pero el tiempo —ese que al inicio parecía amplio— se comprimió hasta volverse límite.
Hoy, México no está en construcción. Está en cierre. El 11 de mayo será un filtro. El 1 de junio, una sentencia. Y entre esos dos días, se definirá algo más que una lista. Se definirá quién se queda y quién se queda fuera.
Por eso, mientras la lista parece clara, aún hay un borde de incertidumbre. Jugadores que hicieron el proceso, que estuvieron cerca, que incluso respondieron, pero que hoy dependen de una lesión ajena, de una baja inesperada o de una última decisión.
Aguirre no está armando la mejor lista posible. Está armando la lista que puede competir mañana. Y con esa lógica, el equipo empieza —por fin— a cerrarse.
MAYORES CONVOCATORIAS
- Raúl Rangel — 14
- Jesús Gallardo — 13
- Carlos Rodríguez — 13
- Erik Lira — 12
- Roberto Alvarado — 12
- César Montes — 11
- Johan Vásquez — 11
- Luis Romo — 11
- Orbelín Pineda — 11
- Luis Ángel Malagón — 10
- Israel Reyes — 10
- Raúl Jiménez — 10
POR POSICIÓN
- Porteros: 9
- Defensas: 30
- Mediocampistas: 26
- Delanteros: 18
TOTAL: 83 JUGADORES
LISTA PROYECTADA FINAL (26 JUGADORES)
Porteros
- Raúl Rangel - Chivas
- Guillermo Ochoa - Limassol
- Carlos Acevedo - Santos
Defensas
- Jorge Sánchez - PAOK
- Mateo Chávez - Az Alkmaar
- César Montes - Lokomotiv
- Johan Vásquez - Genoa
- Israel Reyes - América
- Jesús Gallardo - Toluca
- Richard Ledezma - Chivas
Mediocampistas
- Edson Álvarez - Fenerbahçe
- Obed Vargas - Atlético de Madrid
- Orbelín Pineda - AEK Atenas
- Erik Lira - Cruz Azul
- Luis Romo- Chivas
- Luis Chávez - Dinamo
- Álvaro Fidalgo - Betis
- Brian Gutierrez - Chivas
- Gilberto Mora - Tijuana
Delanteros
- Santiago Giménez - Milan
- Raúl Jiménez - Fulham
- Alexis Vega - Toluca
- Roberto Alvarado - Chivas
- Julián Quiñones - Al-Qadsiah
- César Huerta - Anderlecht
- Germán Berterame - Inter de Miami
- Armando González - Chivas
Posibles
- Julián Araujo - Celtic
- Jesús Angulo - Tigres
- Everardo López - Toluca
- Carlos Rodríguez - Cruz Azul
- Erick Sánchez - América
- Efraín Álvarez - Chivas
- Rodrigo Huescas - Copenhague