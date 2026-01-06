Antonio Mohamed y su nuevo reto: Hacer al Toluca tricampeón sin seleccionados nacionales
Si se clasifica a la Liguilla del Clausura 2026, el Toluca se quedará sin “el corazón” de su equipo. Jugadores de su columna vertebral como Alexis Vega, Jesús Gallardo y Marcel Ruiz no estarán disponibles para la principal tarea de los Diablos Rojos en el siguiente semestre: ser el segundo cuadro tricampeón de la Liga MX en torneos cortos.
“Nos tocan el corazón del equipo, de eso no hay duda, porque se llevaría a Jesús (Gallardo), Marcel (Ruiz) y Alexis (Vega). Tenemos una base sólida, pero ellos tres son fundamentales (…) El equipo va a estar disminuido. Sabíamos que iba a pasar eso. No lo comparto para nada, pero si en la selección decidieron hacer eso, habrá que aceptarlo”, explicó Antonio Mohamed, entrenador de los escarlatas, en entrevista para ESPN.
El reto para el “Turco” y compañía será titánico: no contar con estos tres elementos, dos de ellos (Vega y Marcel) los capitanes de la plantilla, deja descuidado al segundo club más ganador del futbol mexicano -12 títulos, igual que las Chivas-.
La razón es porque en la Asamblea de Dueños acordaron que la Liguilla del siguiente torneo se dispute sin seleccionados nacionales, para darle a Javier Aguirre cinco semanas de trabajo con los futbolistas de la Liga MX que considere para el Mundial 2026, que México organiza con Estados Unidos y Canadá.
Estos tres elementos son parte de la base del bicampeón Toluca: Gallardo, el mejor lateral izquierdo mexicano en los últimos dos ciclos mundialistas, le permite al “Turco” tener un carrilero más para atacar por fuera, en una banda izquierda que comparte con Vega.
En tres torneos con los escarlatas, Gallardo acumula 11 goles y nueve asistencias en 68 partidos. En este Apertura marcó cuatro dianas, con lo que igualó su mejor cosecha, en el Apertura 2024, y dio un pase de gol.
Mientras que Marcel Ruiz se consolidó a sus 25 años como el líder del medio campo en los Rojos. En toda la fase final, hasta el regreso de Vega en la parte final del segundo tiempo, portó el gafete de capitán, un rol en el que se le ve cómodo al ser un jugador vocal, que trata de presionar a los árbitros y sus rivales para favorecer a su equipo.
Gallardo y Ruiz son titulares en el esquema de Aguirre, que los ha tuvo como hombres clave en una de las dos conquistas de México en 2025: la Copa Oro.
En tanto, Vega es habitual en las convocatorias del “Vasco”, pero disputa el puesto de extremo por izquierda con Hirving “Chucky” Lozano.
Sin embargo en el Toluca, es el líder y principal estandarte del proyecto de Mohamed. No solo aporta goles y asistencias, sino que es el referente moral del vestidor y de la afición.
Sin actividad desde el 26 de octubre, volvió a las canchas el 14 de diciembre para jugar infiltrado los 13 finales del tiempo regular, los dos tiempos extras y ser el héroe de una serie de penaltis maratónica que tuvo 12 disparadores por bando.
“Desde un día antes sabía que iba a jugar, aunque por diagnóstico todavía no podía. Hablé con el Turco de que si me necesitaba para cerrar el partido, lo hiciera. Tenía como un mes sin entrenar con mis compañeros, ahorita me infiltré y sabía que corría un riesgo importante”, señaló Vega luego de guiar al Toluca al bicampeonato.
Las alternativas de Mohamed
La directiva de los Rojos sabe que estas bajas serán duras, por ello, poco más de dos semanas de conquistar la duodécima estrella, amarró su primer fichaje, Sebastián Córdova, un talentoso mediocampista de 28 años que llegó libre tras finalizar contrato con Tigres, rival de los escarlatas en la final del bicampeonato.
El mexicano le agrega variantes a Mohamed, puede jugar como centrocampista ofensivo, pero también domina ser extremo por ambas bandas. Junto con ello, tiene experiencia con la selección mexicana, con la que obtuvo la medalla de bronce olímpica en Tokio 2020 y a la que ha representado en la Liga de Naciones.
Es lo que busca Mohamed en sus refuerzos, elementos que dominen más de una posición en el campo. En el caso de Córdova, es un sustituto natural de Vega.
La otra llegada es la de Jorge Díaz Price, una de las revelaciones de la Liga Expansión con el Cancún FC. Con 27 años, Price cuenta con un curriculum que incluye ser nombrado el Novato del Año de la Liga MX en el Clausura 2018, además de experiencia internacional con el Everton chileno, en el que militó entre 2020 y 2021.
Price cubre dos posiciones: mediocampista ofensivo e interior izquierdo, esta última la que ocupa por ocasiones Marcel Ruiz.
Son dos altas y una baja, la de Juan Pablo Domínguez, uno de los tres jugadores que falló un penalti en la final pasada y que fue fichado por el León. “Juampi” era un extremo derecho revulsivo para el “Turco”.
Los Diablos debutan este sábado en el nuevo torneo, en el que sueñan con igualar al América como los únicos tricampeones en torneos cortos, su rival es el Monterrey, al que eliminaron en las semifinales pasadas.
Hay rumores de más fichajes, pero por el momento, solo tiene a estos dos, con los que Mohamed deberá afrontar dos torneos en un semestre: el Clausura 2026 y la Copa de Campeones de la Concacaf, en la que tendrá a los seleccionados nacionales hasta las semifinales.