Formato del Mundial 2026: ¿Cómo se juega y por qué habrá 16vos de Final?
Para este Mundial 2026, la Copa del Mundo sufrió un cambio de formato. Luego de siete certámenes en los que 32 selecciones se clasificaban al torneo, ahora los cupos subieron a 48.
Este aumento de equipos obligó a un cambio de formato, la fase final comenzará desde los dieciseisavos de final y no desde los octavos, como en las ediciones anteriores.
Te puede interesar: Copa del Mundo: ¿Por qué el Estadio Azteca cambió de nombre para el Mundial 2026?
A continuación, te explicamos cómo funciona el nuevo Mundial y qué tienen que hacer los países para avanzar a las eliminatorias.
¿Cómo se juega el Mundial 2026 y qué son los 16vos de final?
En la Copa del Mundo del próximo año, que organizan México, Estados Unidos y Canadá, habrá 12 grupos, cuatro más que en los siete torneos pasados.
Para seguir en la búsqueda del trofeo más preciado del futbol masculino, las naciones deben quedar entre los dos primeros lugares y si no, ser de los ocho mejores terceros puestos, el principal cambio en el formato.
Esto añadirá un partido más a las eliminatorias, los dieciseisavos de final, por lo que el camino hacia el título se hará más largo, pero también habrá más posibilidades de pelear por el trofeo.
México recibirá dos de los partidos de la ronda de los 32 mejores: uno en Ciudad de México, que podría protagonizar el Tri el 30 de junio de 2026, y otro en Monterrey, un día antes.
¿Cuáles han sido los formatos de los Mundiales?
En la historia de las 22 Copas del Mundo, el Mundial ha tenido diferentes formatos.
Tras una primera edición, Uruguay 1930, en la que los 13 equipos llegaron por invitación, a partir de Italia 1934 y hasta Argentina 1978, la FIFA ordenó el certamen con un sistema de eliminatorias con 16 boletos directos en juego, que variaron por confederación.
La mayoría se quedaban en Europa, entre ocho y 12, mientras que la Conmebol tenía entre 2 y 4. Concacaf solía tener uno y África y Asia, otro que se alternaban o disputaban en una repesca. Oceanía pocas veces figuraba.
No había una repartición fija de los cupos, era un mundo futbolístico centralizado en Europa y un poco en Sudamérica, en donde estaba el balompié de “elite”, pero la presión de las demás confederaciones, en especial de África, Asia y Concacaf, obligó a que a partir de España 1982 se aumentaran las plazas a 24.
De 1982 a Estados Unidos 1994, hubo orden. Europa mantenía el dominio con un promedio de 14 de los invitados, Conmebol obtuvo hasta cuatro, mientras que África, Asia y Concacaf recibieron más de un boleto por primera vez; Oceanía comenzó a ser tomado en cuenta con un ticket a la repesca.
El formato, salvo España 1982, consistió de una fase de grupos con seis sectores, los dos primeros de cada uno de ellos y los cuatro mejores terceros lugares comenzaban las eliminatorias en los octavos de final.
Fue el principio de la explosión comercial como producto del Mundial, que dio el paso definitivo a la consolidación de ser una maquinaria de millones de dólares con el aumento a 32 selecciones, formato que se mantuvo vigente de Francia 1998 a Qatar 2022.
El futbol era demandado en todo el mundo, lo que obligó a invitar a más a naciones de distintas latitudes.
Europa tuvo 13 cupos, Sudamérica, cuatro; África, cinco; Asia, cuatro; Concacaf, tres, y Oceanía mantuvo su ticket y medio. Esto aumentó la visibilidad y el valor del certamen, que fue más global.
Para 2026, la repartición es de la siguiente forma: Europa, 16; África, 9; Asia, 8; Conmebol, 6; Concacaf, tres más otros tres de los anfitriones; y Oceanía, 1.