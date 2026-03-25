La historia de la Liga MX femenil: Cecilia Santiago bajo el arco
Cecilia Santiago encontró en el futbol algo más que un juego. Era la que siempre estaba dispuesta a organizar la “reta”, creció entre las calles y las canchas del barrio en Neza, donde comenzó a jugar en equipos de niños. Se desempeñó primero como defensa sin imaginar que el destino la llevaría a la portería.
Ese momento llegó cuando a los 10 años la portera de su equipo fue expulsada durante un partido. Por ser la más alta, Cecilia tomó su lugar y descubrió la pasión por la portería. Su padre dudó en un inicio por el riesgo y la exigencia de la posición.
Su entrenador pensó que después de enfrentar la exigencia de algunos entrenamientos terminaría por desistir. Pero, ocurrió lo contrario. Notó que no le temía al balón y estaba dispuestas a arriesgar. Eran las cualidades para una reportera.
"Para las niñas es una gran oportunidad ser futbolistas. Afortunadamente ahora está la Liga femenil y pueden seguir sus sueños".- Cecilia Santiago
Cecilia creció sin referentes en el arco, en una época donde el futbol femenil carecía de oportunidades y no había una Liga profesional en México. Sus inspiraciones venían del futbol varonil como el colombiano Miguel Calero y el mexicano Jorge Campos.
Pese al entorno machista que rodeaba el deporte, optó por ignorar los comentarios y seguir jugando. Sin embrago, no estuvo exenta de obstáculos y fue excluida de una final por ser mujer. Por momentos, encontró apoyo en compañeros que defendían su derecho a jugar.
El respaldo familiar fue fundamental. Sus padres impulsaron su desarrollo en un contexto que solía cerrar las puertas a las mujeres. Su madre con gestos simbólicos fomentó su disciplina como cuando la dejaba preparar su propia maleta antes de cada partido.
Su talento la llevó a dar el salto y a los 13 años fue convocada a la Selección Mexicana tras la invitación de un visor. Tiempo después viviría uno de los momentos más importantes de su carrera al competir en el Mundial 2011 con solo 16 años. La edad solo era un número, en el campo era un dato que no pesaba.
A lo largo de su trayectoria, Cecilia se ha consolidado como uno de las porteras históricas de México. Cuando el futbol vive del grito de gol, ella disfruta impedir la celebración de una anotación de las rivales.
Se ha convertido en una referente del futbol mexicano y en una figura de Tigres, donde alcanzó el centenar de porterías en cero en la Liga MX femenil.
Fuera de la cancha tiene una curiosidad constante por el mundo: le gusta la fotografía, leer, conocer los países a los que viaja y entender de distintas culturas. Disfruta de ver voleibol y ciclismo.
Cecilia ha construido una sólida carrera con experiencia en el extranjero y títulos en México. Desde su experiencia, reconoce que hoy las niñas tienen más oportunidades con la creación de la Liga MX femenil y las ha invitado a seguir sus sueños, como ella no hizo desde las retas en las calles de Neza.
TRAYECTORIA
Club Santos Laguna (2010-13)
Boston Breakers (2013)
FC Kansas City (2014-15)
Apollon Limassol (2015-17)
América (2017-19)
PSV (2019-21)
Tigres de la UANL (2021-2025)
Revive las mejores atajadas de Cecilia Santiago
CONÓCELA
AURORA CECILIA SANTIAGO CISNEROS
Fecha de nacimiento: 19 de octubre 1994
Lugar de nacimiento: Los Reyes La Paz, Estado de México
Edad: 31 años
Club: Tigres
Dorsal: 1