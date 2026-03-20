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Liga MX femenil: Rayadas y Tuzas, los equipos con más equilibrio

Rayadas y Tuzas lideran el Clausura 2026 como los equipos más equilibrados, destacan por su gran ataque y sólida defensa. Monterrey va invicto con 32 puntos, seguido de cerca por Pachuca con 27 unidades.

Yarek Gayosso

Christina Marie Burkenroad.
Christina Marie Burkenroad. / Azael Rodriguez/Getty Images

Rayadas y Tuzas están en lo alto de la tabla en el Clausura 2026 y son los dos equipos más equilibrados: con un ataque letal y una sólida defensa.

En la fase madura del torneo actual, el equipo regio y el hidalguense no solo disputan el liderato sino que presumen los mejores números de la Liga MX femenil.

Las del norte mandan con 32 puntos a falta de cinco jornadas para el arranque de la Liguilla y le persigue de cerca Pachuca con 27 unidades.

Christina Burkenroad (derecha).
Christina Burkenroad (derecha). / Azael Rodriguez/Getty Images

Las dirigidas por la francesa Amandine Celia Miquel marchan invictas, han ganado 10 partidos y empatado dos hasta la fecha 12 del Clausura 2026. Los números son fríos y contundentes.

Dentro del Top 5 de la tabla de goleo tienen a dos jugadoras, a Lucía García y Christina Burkenroad, con 9 y 7 goles, respectivamente. Un reflejo del dominio y consistencia.

No solo eso, Rayadas cuenta con la segunda mejor ofensiva con 34 goles y la mejor defensiva, solo cuatro goles en contra, de esos tres fueron de visita y solo uno en casa, ahí son una fortaleza.

Charlyn Corral.
Charlyn Corral. / Hector Vivas/Getty Images

Y ahí aparece Pachuca, como sublíder con la mejor ofensiva, 35 puntos y la segunda mejor defensiva con cinco tantos en contra. 

Las dirigidas por Óscar Torres han registrado goleadas como el 7-0 contra Puebla, el 6-0 ante Necaxa o el 4-0 frente a Querétaro.

Es Charlyn Corral su mejor goleadora con 12 tantos, a dos anotaciones de Diana Ordóñez de Tigres, lideresa de goleo.

Dos equipos que combinan potencia ofensiva con solidez defensiva y las confirman como aspirantes al título en la recta final del torneo.

Pachuca.
Pachuca. / Manuel Velasquez/Getty Images

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Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

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