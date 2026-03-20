Liga MX femenil: Rayadas y Tuzas, los equipos con más equilibrio
Rayadas y Tuzas están en lo alto de la tabla en el Clausura 2026 y son los dos equipos más equilibrados: con un ataque letal y una sólida defensa.
En la fase madura del torneo actual, el equipo regio y el hidalguense no solo disputan el liderato sino que presumen los mejores números de la Liga MX femenil.
Las del norte mandan con 32 puntos a falta de cinco jornadas para el arranque de la Liguilla y le persigue de cerca Pachuca con 27 unidades.
Las dirigidas por la francesa Amandine Celia Miquel marchan invictas, han ganado 10 partidos y empatado dos hasta la fecha 12 del Clausura 2026. Los números son fríos y contundentes.
Dentro del Top 5 de la tabla de goleo tienen a dos jugadoras, a Lucía García y Christina Burkenroad, con 9 y 7 goles, respectivamente. Un reflejo del dominio y consistencia.
No solo eso, Rayadas cuenta con la segunda mejor ofensiva con 34 goles y la mejor defensiva, solo cuatro goles en contra, de esos tres fueron de visita y solo uno en casa, ahí son una fortaleza.
Y ahí aparece Pachuca, como sublíder con la mejor ofensiva, 35 puntos y la segunda mejor defensiva con cinco tantos en contra.
Las dirigidas por Óscar Torres han registrado goleadas como el 7-0 contra Puebla, el 6-0 ante Necaxa o el 4-0 frente a Querétaro.
Es Charlyn Corral su mejor goleadora con 12 tantos, a dos anotaciones de Diana Ordóñez de Tigres, lideresa de goleo.
Dos equipos que combinan potencia ofensiva con solidez defensiva y las confirman como aspirantes al título en la recta final del torneo.