¿Qué selecciones jugarán partidos del Mundial 2026 en México?
México acogerá 13 de los 103 partidos de la Copa del Mundo 2026, un hito para el país, que se convertirá en el único en la historia en ser tres veces mundialista.
En esos duelos, 10 de los cuales serán de fase de grupos y tres de las eliminatorias, habrán selecciones de alto calibre que visitará en el país, en busca del sueño de alzar el trofeo más codiciado del futbol masculino.
Conoce la lista completa de las selecciones que estará en México para jugar el Mundial 2026, que organizan también Estados Unidos y Canadá.
Te puede interesar: Guadalajara abre su Centro de Voluntarios rumbo al Mundial 2026
¿Qué selecciones jugarán partidos del Mundial 2026 en México?
- México (Ciudad de México y Guadalajara)
- Sudáfrica (Ciudad de México y Monterrey)
- Colombia (Ciudad de México y Guadalajara)
- Uzbekistán (Ciudad de México)
- Corea del Sur (Guadalajara y Monterrey)
- Uruguay (Guadalajara)
- España (Guadalajara)
- Japón (Monterrey)
- Túnez (Monterrey)
México y Corea del Sur son la selección que, hasta el momento, más partidos confirmados tiene en suelo tricolor: tres, pero podrían aumentar a cinco si alguna de las dos termina primera del grupo A, eso le permitirá jugar los duelos de dieciseisavos de final y de octavos de final. Luego vienen Colombia, Túnez y Sudáfrica, con dos cada uno en la fase de grupos.
Luego aparecen Colombia, Túnez y Sudáfrica, con dos cada uno en la fase de grupos.
La de más alto calibre es España, que lidera ranking de la FIFA, y que se enfrentará el 26 de junio a Uruguay en un encuentro de la fase de grupos en Guadalajara.
Pero no son las únicas, ya que se sumarán equipos que ganen los repechajes de la UEFA y los que se celebrarán en Monterrey y Guadalajara, ambos se realizarán en marzo de 2026.
Las que se podrían sumar son Dinamarca, República de Macedonia del Norte , Irlanda, República Checa, Ucrania, Suecia, Polonia o Albania, por la UEFA, y Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo, del repechaje de Guadalajara.