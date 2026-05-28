Sudáfrica vuelve al debut mundialista con un equipo más peligroso ante el Tri
Dieciséis años después, Sudáfrica vuelve a abrir un Mundial contra México. Cambió el estadio, cambió la generación y cambió el contexto, pero la memoria sigue intacta. En 2010, Siphiwe Tshabalala rompió el silencio del Soccer City con un zurdazo que todavía persigue a la Selección Mexicana cada vez que aparece el nombre de Bafana Bafana. Ahora el escenario será el Estadio Azteca y Hugo Broos ya eligió a los 26 futbolistas con los que quiere volver a incomodar al anfitrión.
No es una selección llena de estrellas europeas ni de nombres mediáticos. Su peligro está en otra parte: el ritmo físico, la disciplina táctica y una generación moldeada desde el dominio del Mamelodi Sundowns en África. Sudáfrica llega con una base que se conoce de memoria, que juega a gran intensidad y que aprendió a competir sin complejos.
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México abrirá el Mundial bajo toda la presión posible. Sudáfrica, en cambio, llegará con algo mucho más incómodo para el rival: libertad. El equipo africano entiende perfectamente su papel. Sabe que el ruido estará del lado mexicano y que el partido emocionalmente le pertenece al local. Por eso Hugo Broos armó un grupo capaz de resistir el inicio, sobrevivir al ambiente y convertir el partido en algo físico y largo.
La cara del proyecto es Ronwen Williams. El arquero del Mamelodi Sundowns es probablemente el mejor portero africano del último año. Lidera, ordena y transmite seguridad. Tiene reflejos rápidos y una personalidad que contagia calma en escenarios pesados. Sudáfrica sabe que, si logra mantenerse viva en el partido durante la primera media hora, gran parte será gracias a él.
En defensa aparece una mezcla interesante entre potencia y juventud. Olwethu Makhanya, central del Philadelphia Union, representa el salto generacional que vive el futbol sudafricano. A su alrededor aparecen laterales veloces como Khuliso Mudau y Aubrey Modiba, futbolistas que juegan con agresividad y buscan atacar espacios apenas recuperan el balón.
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También destaca Mbekezeli Mbokazi, defensor del Chicago Fire y parte de una generación joven que empieza a exportarse a otras ligas. Sudáfrica entendió hace tiempo que necesitaba sacar talento fuera de sus fronteras para crecer competitivamente.
Pero el verdadero motor del equipo está en el medio campo. Teboho Mokoena es el futbolista que organiza todo, que marca el ritmo. Tiene recorrido, inteligencia táctica y un golpeo de media distancia que es incómodo. Junto a él aparecen Jayden Adams y Thalente Mbatha, mediocampistas preparados para correr el partido, presionar y convertir cada pérdida rival en un ataque rápido. Sudáfrica no quiere monopolizar la pelota. Quiere incomodar. Quiere partidos largos, físicos y abiertos emocionalmente.
Y adelante aparece el jugador que más obliga a México a estar atento: Lyle Foster. El delantero del Burnley inglés es potente, rápido y agresivo atacando espacios; es probablemente el atacante sudafricano con mayor nivel internacional. No necesita demasiados toques para lastimar.
Su juego crece cuando encuentra defensas abiertas y partidos rotos. Vive de castigar errores defensivos y transiciones mal defendidas. Si México pierde el orden con la pelota, él puede convertir cualquier espacio en una ocasión de gol. Para México, controlar las pérdidas en la salida será casi tan importante como generar futbol.
A su alrededor aparece talento joven y explosivo. Relebohile Mofokeng es quizá el futbolista más creativo de toda la convocatoria: rápido, encarador y con personalidad para jugar sin miedo. Uno de los talentos más prometedores del futbol sudafricano. Iqraam Rayners y Evidence Makgopa complementan el ataque con movilidad constante y presión alta. Ninguno necesita demasiado para generar sensación de peligro.
Y luego está Themba Zwane, el veterano de 36 años que sobrevive como símbolo de la generación que consolidó al Sundowns como potencia africana. Ya no juega al mismo ritmo que antes, pero Hugo Broos lo mantiene porque entiende algo fundamental en torneos cortos: hay futbolistas que sostienen emocionalmente a un grupo incluso cuando el físico ya no domina partidos.
Sudáfrica llegará a México con el recuerdo de lo que pasó en 2010. Aquella tarde, el Mundial comenzó con una explosión de ruido, vuvuzelas y sorpresa. México empató, pero nunca controló la emoción del partido. Aquella tarde en Johannesburgo, el Mundial comenzó con nervios, ruido y una selección sudafricana jugando sin complejos. Terminó 1-1.
Ahora el escenario será todavía más pesado: un Azteca lleno, el regreso del Mundial al país y toda la expectativa encima del equipo de Javier Aguirre. Por eso el debut no será sencillo. Porque ésta Sudáfrica quizá no tenga figuras globales, pero sí algo que suele complicar a cualquier anfitrión: orden, piernas frescas y ninguna obligación de ganar.
Dieciséis años después, Bafana Bafana quiere repetir la historia. No desde la nostalgia, sino desde una generación que llega mucho más preparada competitivamente. No será una selección favorita. Tampoco una selección ingenua. Y eso, en un partido inaugural, suele ser mucho más peligroso.
La lista final de Bafana Bafana confirma exactamente esa idea. Un equipo construido para competir, correr y resistir. Un equipo que entiende que los Mundiales suelen empezar antes en la cabeza que en los pies.