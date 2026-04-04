Toluca femenil: el proyecto que se fortalece con fichajes de alto perfil
En una Liga femenil dominada por clubes con plantillas consolidadas como Tigres, Rayadas, América, Chivas y Pachuca, Toluca emerge como un equipo que busca estar dentro de las primeras posiciones rumbo al cierre de la fase regular del Clausura 2026 para estar dentro de la fiesta grande.
Han sido los fichajes de alto perfil los que han marcado el rumbo del proyecto del equipo mexiquense apostando por jugadoras de trayectoria internacional que aportan experiencia y jerarquía en el plantel.
Entre ellas destacan la francesa Eugenie Le Sommer, quien debutó en la Liga MX femenil el 13 de Julio de 2025, en duelo ante Tigres y tiene un gran tiro de larga distancia. Amandine Henry tuvo su primera aparición el 12 de Septiembre de 2024 frente a Atlas y Faustine Robert, quien también se presentó 13 de Julio de 2025 ante las amazonas.
El caso de Eugenie se escribe aparte. La delantera de Toluca lidera la carrera por el título de goleo en el Clausura 2026, suma 17 tantos en mil 187 minutos y promedia un gol cada 69.82 minutos y en caso de concretar esta distinción rompería con la racha goleadora de Charlyn Corral (quien tiene cuatro títulos de goleo consecutivos) como la delantera más efectiva del futbol femenil mexicano.
Estas incorporaciones han sido clave para elevar el nivel competitivo del equipo y respaldar su ambición de consolidarse como contendiente al título. Las diablas buscan mejorar los Cuartos de final del torneo pasado, donde en el Apertura 2025 perdieron en el cruce ante Guadalajara.
El proyecto del conjunto mexiquense la logrado posicionarse entre los primeros cinco lugares de la tabla general, hasta el momento, con 32 puntos solo detrás de potencias como los equipos regios, las tuzas y las americanistas, escuadras que al menos han ganado un título en los 9 años de historia de la Liga MX femenil.
Su desempeño refleja equilibrio y consistencia: 10 victorias, 2 empates y 3 derrotas, con una ofensiva productiva de 37 goles, aunque con un margen de mejora en la defensa tras recibir 21 tantos. Su fortaleza como local ha sido clave.