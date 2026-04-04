Eugenie lidera la carrera por el título de goleo del Clausura 2026
A falta de dos fechas para que arranque la Liguilla de la Liga MX femenil, el título de goleo podría quedar en los botines de la francesa Eugenie Anne Claudine Le Sommer, aunque Diana Ordoñez y Charlyn Corral podrían evitarlo.
La delantera de Toluca lidera la carrera por el título de goles del Clausura 2026, suma 17 tantos en mil 187 minutos y promedia un gol cada 69.82 minutos y en caso de concretar esta distinción rompería con la racha goleadora de Charlyn Corral (quien tiene cuatro títulos de goleo consecutivos) como la delantera más efectiva del futbol femenil mexicano.
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Eugenie volvió a demostrar su olfato de goleo, en el partido de la Jornada 14 ante Mazatlán, la francesa anotó un hat-trick en la victoria 3-2 y otro triplete en el triunfo 5-1 contra Necaxa y presume otro hat-trick desde la Jornada 1 en la victoria 5-3 sobre Tijuana.
A poca distancia está la mexicana Diana Ordóñez, con 15 goles en mil 140 minutos y un promedio de 76 minutos por anotación. Ordoñez ha sido clave en la ofensiva de Las Amazonas, actuales campeonas, y aporta el 41.6 por ciento de los 36 goles que su equipo ha marcado en el torneo.
Más atrás, pero también sigue en la lucha está Charlyn Corral, quien suma 13 goles en mil 84 minutos y logra un promedio de gol cada 83.38 minutos. A falta de dos fechas, una contra León y la última contra América, aún podría dar la sorpresa para defender su título de goleo, cinco en total desde que llegó a la Liga MX femenil y el cuarto consecutivo.
Registro de goles de Charlyn Corral
Clausura 2023: 20 goles
Clausura 2024: 19 goles
Apertura 2024: 18 goles
Clausura 2025: 21 goles
Apertura 2025: 22 goles
Clausura 2026: 9 goles*
* Faltan dos jornadas para que termine el torneo regular.