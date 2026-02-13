Donovan Carrillo se despide en Milano-Cortina y supera su propia marca
Donovan Carrillo salió a la pista helada de Milano-Cortina 2026 envuelto en un Remix de Elvis Presley y en la apertura, My Way, una canción que su abuela le había pedido por incontables años, una promesa cumplida que flotó en el aire.
Resoplaba antes de entrar, al ser anunciado apareció con una amplia sonrisa y fue recibido por un caluroso aplauso, se encontraban mexicanos ––entre ellos sus padres en la tribuna–– que por primera vez lo veían patinar en un escenario olímpico, la pandemia lo había impedido hace cuatro años.
Un atuendo en negro con brillantes que destellaban en la pista, sintió cada compás de My Way, danzó en esa promesa guardada para su abuela. Y aparecieron los míticos movimientos de la estrella del rock, esa cadencia y magnetismo que evocaban a Elvis, en la misma pista donde compitió por primera vez en un Mundial de la especialidad cuando tenía 18 años.
Al terminar besó la pista de hielo para sellar su actuación, donde superó su propia marca personal de 139.05 en un programa largo a 143.50, sumó 71.56 en elementos técnicos y 71.94 en componentes, sin deducciones.
Agradeció al público y se abrazó con sus entrenadores Jonathan Mills y Myke Gillman, con quienes trabaja en Toronto.
El pasado martes presentó su rutina en el programa técnico ritmo de Hip Hip Chin Chin y se ubicó en el lugar 23 que le dio acceso a la Final de esta tarde por segunda ocasión consecutiva.
El estadounidense Ilia Malinin, de 21 años de edad, es el favorito para conquistar la medalla de oro, hay especialistas que anticipan que solo recogerá su medalla. Lo llaman un patinador futurista porque ha desafiado la gravedad como si viniera de otro tiempo.
La rutina corta contribuye con el 33.3% de la marca total del patinador, mientras que la rutina libre aporta el 66.7%.
139.05 era la mejor marca de Donovan en programa largo y la superó en Milano-Cortina
¿Qué evaluó el equipo de jueces en el programa largo?
- Skating Skills: La técnica de patinaje, velocidad, flexión de rodillas y uso de los filos.
- Composición: La creación de la rutina, el uso del hielo y la creatividad del diseño.
- Interpretación: La conexión emocional del patinador con la música, el movimiento del cuerpo al ritmo, la sincronización de los saltos con los acentos musicales y la expresión facial.
