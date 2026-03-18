Isaac del Toro alcanza 26 victorias y se compara con Evenepoel y Pogacar
Con la victoria en la Tirreno-Adriático, el ciclista mexicano Isaac del Toro llegó a 26 victorias e igualó los triunfos del belga Remco Evenepoel y superó al esloveno Tadej Pogacar, quienes sumaban 26 y 17 triunfos a esa misma edad, respectivamente.
Este logro permite a Del Toro compararse con figuras como Evenepoel, que es considerado una de las principales estrellas del ciclismo contemporáneo y al igual que Pogacar, su compañero de equipo en el UAE Team. El mexicano lo ha logrado en un corto periodo.
Remco Evenepoel
- Victorias: 73
Grand Tours: 6
Clásicas: 8
El palmarés de Isaac muestra una evolución constante desde 2024, cuando consiguió su primera victoria en el Santos Tour Down Under. Desde ahí encadenó triunfos en competencias de distintos niveles y terreros, que incluyen una etapa del Giro de Italia 2025, donde terminó subcampeón, luego en clásicas europeas y los títulos nacionales en Ensenada, su lugar de origen.
En el 2025 firmó una temporada prolífica. Apenas, en su segundo año como profesional con el UAE Team, el equipo más poderoso del mundo, cerró con 18 triunfos y como el mejor tercer ciclista a nivel mundial. Este año ha dado un nuevo salto de calidad al conquistar en febrero la carrera de casa, el UAE Tour, y la Terreno Adriático el pasado fin de semana.
Tadej Pogačar
- Victorias: 109
Grand Tours: 8
Clásicas: 20
Isaac del Toro
- Victorias: 26
Grand Tours: 2
Clásicas: 3
Las 26 victorias de Isaac del Toro
- 26 Tirreno-Adriático
- 25 Tirreno-Adriático | Etapa 6
- 24 UAE Tour
- 23 UAE Tour | Etapa 6
- 22 UAE Tour | Etapa 1
- 21 Campeonato Nacional de México (Ruta)
- 20 Campeonato Nacional de México (Contrarreloj)
- 19 Giro del Veneto
- 18 Gran Piemonte
- 17 Giro dell'Emilia
- 16 Trofeo Matteotti
- 15 Gran Premio città di Peccioli - Coppa Sabatini
- 14 Giro della Toscana - Memorial Alfredo Martini
- 13 GP Industria & Artigianato
- 12 Vuelta a Burgos
- 11 Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa
- 10 Clàssica Terres de l'Ebre
- 9 Tour of Austria
- 8 Tour of Austria | Etapa 4
- 7 Tour of Austria | Etapa 3
- 6 Tour of Austria | Etapa 2
- 5 Giro de Italia | Etapa 17
- 4 Milano - Torino
- 3 Vuelta Asturias Julio Álvarez Mendo
- 2 Vuelta Asturias Julio Álvarez Mendo | Etapa 1
- 1 Santos Tour Down Under | Etapa 2