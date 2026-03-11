Isaac del Toro defiende la clasificación general en la tercera etapa de la Tirreno-Adriático
El ciclista mexicano Isaac del Toro entró dentro del grupo principal en la tercera etapa de la Tirreno-Adriático en la posición 41 para defender la clasificación general.
El mexicano logró la bonificación +1 al llegar tercero en el sprint intermedio y aumentar su ventaja de líder a 4 segundos del italiano Giulio Pellizzari.
Una etapa en la que el danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) se llevó la victoria con un tiempo de 5:29:22. Los belgas Arnaud De Lie y Jasper Philipsen completaron los primeros tres lugares.
Por segundo día consecutivo el originario de Ensenada portó la Maglia Azzurra que recibió en el podio y con la que presume el liderato general a falta de 4 etapas para el final de la competencia que termina el próximo domingo.
Mañana se celebra la Etapa 4 de Tagliacozzo a Martinsicuro, en 213 kilómetros, donde el final encadena subidas muy duras, tiene un tramo llano de 8 kilómetros por el paseo marítimo hasta la meta.