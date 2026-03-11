SI Mexico

Isaac del Toro defiende la clasificación general en la tercera etapa de la Tirreno-Adriático

El ciclista mexicano Isaac del Toro se ubicó en la posición 41 de la Tirreno-Adriático, en la etapa 3 de la rodada italiana y defendió el primer puesto de la clasificación general.

Yarek Gayosso

Isaac del Toro.
Isaac del Toro. / AFP

El ciclista mexicano Isaac del Toro entró dentro del grupo principal en la tercera etapa de la Tirreno-Adriático en la posición 41 para defender la clasificación general.

El mexicano logró la bonificación +1 al llegar tercero en el sprint intermedio y aumentar su ventaja de líder a 4 segundos del italiano Giulio Pellizzari.

Una etapa en la que el danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) se llevó la victoria con un tiempo de 5:29:22. Los belgas Arnaud De Lie y Jasper Philipsen completaron los primeros tres lugares.

Por segundo día consecutivo el originario de Ensenada portó la Maglia Azzurra que recibió en el podio y con la que presume el liderato general a falta de 4 etapas para el final de la competencia que termina el próximo domingo.

Mañana se celebra la Etapa 4 de Tagliacozzo a Martinsicuro, en 213 kilómetros, donde el final encadena subidas muy duras, tiene un tramo llano de 8 kilómetros por el paseo marítimo hasta la meta.

