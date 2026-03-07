Isaac del Toro desafía la Strade Bianche junto al favorito Pogacar
Isaac del Toro afrontará la Strade Bianche, donde su compañero el esloveno Tadej Pogacar parte como principal favorito.
El ciclista mexicano busca su segundo triunfo de la temporada 2026 después del título en el UAE Tour hace dos semanas.
El esloveno y el mexicano entrenaron juntos para reconocer el recorrido como un ensayo general antes de que Pogacar busque el récord del cuarto título antes lo consiguió en 2022, 2024 y 2025.
"Espero que del Toro haga el primer movimiento. Tengo muchas ganas de correr mañana con los chicos UAE Team Emirates-XRG, especialmente con Del Toro".- Tadej Pogacar
En esta misma carrera, el año pasado Isaac se ubicó en la posición 33 y buscará mejorar este lugar.
La carrera italiana se disputará sobre 201 kilómetros en la toscana italiana, donde mantendrá su esencia de caminos de tierra, aunque con menor dureza respecto al año anterior.
Pese a los recortes respecto a 2025, el final seguirá siendo decisivo con los tramos de Monte Sante, Marie, Monteaperti, Colle Pinzuto y Le Tolfe antes de la llegada a Siena.
¿Dónde ver la carrera de Isaac del Toro?
ESPN a las 03:40 horas, tiempo del centro de México.