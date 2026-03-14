Isaac del Toro gana sexta etapa en la Tirreno-Adriático y acaricia el título
El ciclista mexicano Isaac del Toro ganó la sexta etapa de la Tirreno Adriático con un tiempo de 4:46:50 para mantener el liderato y quedar muy cerca de asegurar el triunfo final.
Le cerraron la brecha en el último kilómetro, el mexicano se paró en pedales, atacó por la espalda al estadounidense Matteo Jorgenson, levantó los brazos con visible cansancio y cruzó la meta de una etapa fue que muy exigente con constantes ascensos.
"Estoy muy feliz, todos hicieron su trabajo".- Isaac del Toro
En el podio recibía todos los honores, se convertía en el primer mexicano en la historia en ganar una etapa de la Tirreno Adriático, en una jornada donde el local Giulio Pellizzari era el más vitoreado por su público.
Resistió a todos los ataques pese a recuperarse de una enfermedad respiratoria y, además, quedarse prácticamente solo, por distintas circunstancias sus compañeros de equipo se fueron quedando atrás, algunos por caídas como la del estadounidense Kevin Vermaerke y otros porque las piernas no les respondieron.
Mañana, Isaac busca asegurar el trabajo en la séptima etapa que tiene una dificultad moderada al inicio y es completamente llana en los últimos 80 kilómetros. Está a 42 segundos en la general del italiano Giulio Pellizzari.