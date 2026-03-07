Isaac del Toro hace historia con tercer lugar en la Strade Bianche
Isaac del Toro selló una gran actuación al terminar la carrera de la Strade Bianche en la tercera posición, en una de las clásicas más exigentes del ciclismo.
Por primera vez un mexicano termina entre los tres mejores del Strade Bianche, superó el lugar 33 del año pasado y con este resultado suma su segunda victoria de la temporada.
Después de los primeros 100 kilómetros el mexicano se pegó al grupo principal y fue el único de los ciclistas en el grupo perseguidor de Pogacar que respondió al ataque del francés Seixas cuando restaban 17 kilómetros de la meta. En ese momento la victoria de Pogacar ya era en solitario.
El mexicano cruzó la meta y se abrazó con su compañero de equipo, el número uno del mundo Tadej Pogacar, quien atacó a 80 kilómetros de meta para marcharse en solitario.
El esloveno revalidó su título, el cuarto de su carrera. La segunda posición fue para el francés Paul Seixas y el mexicano Isaac Del Toro completó el podio.