Isaac del Toro listo para la Tirreno-Adriático 2026
El ciclista mexicano Isaac del Toro enfrentará la Tirreno-Adriático 2026, que se desarrollará del 9 al 15 de marzo, después del aliento anímico del tercer puesto en la clásica Strade Bianche, donde compartió podio con el esloveno Tadej Pogacar, quien ganó esta carrera en 2021 y 2002. El recorrido contará con mil 165 kilómetros entre siete etapas y el mexicano es uno de los favoritos para conquistar la rodada italiana con el UAE Team.
Triunfos de Isaac del Toro en el 2026:
- UAE Tour — Etapa 1
- UAE Tour — Etapa 6
- UAE Tour — Primer título general en una carrera World Tour.
- Tercer lugar en el Strade Bianche.
Tirreno-Adriático 2026
Etapa 1 – Lido di Camaiore (contrarreloj individual) 11,5 km
Es una contrarreloj individual completamente llana con largos tramos rectos de ida y vuelta. Incluye pocas curvas, un giro en el kilómetro 5.4 y final tras una S hacia el último kilómetro.
Etapa 2 – Camaiore → San Gimignano 206km
Etapa de montaña exigente que se enfurece en la segunda mitad con subidas duras hacia Pomarance y Castelnuovo Val di Cecina. Incluye 5.3 kilómetros de grava en subida antes de terminar en San Gimignano.
Etapa 3 – Cortona → Magliano de’ Marsi 221km
Etapa muy larga y de terreno ligeramente ondulado con suaves subidas durante el recorrido. Los últimos 15 km ascienden de forma gradual hasta una recta final con pendiente media.
Etapa 4 – Tagliacozzo → Martinsicuro 213km
El final encadena subidas muy duras, tiene un tramo llano de 8 kilómetros por el paseo marítimo hasta la meta.
Etapa 5 – Marotta-Mondolfo → Mombaroccio 184km
Etapa muy ondulada con múltiples subidas y cierra con un circuito final muy exigente antes de la meta.
Etapa 6 – San Severino Marche 188km
Etapa muy exigente con constantes ascensos y corona la meta tras 18.6 kilómetros de dureza.
Etapa 7 – Civitanova Marche 142km
Etapa de dificultad moderada al inicio y completamente llana en los últimos 80 kilómetros.
¿Dónde ver la carrera de Isaac del Toro?
- ESPN y Disney +
Etapas y horarios (hora del Centro de México)
- Lunes 9 de marzo: Etapa 1 – Lido di Camaiore (contrarreloj individual) – 05:40
- Martes 10 de marzo: Etapa 2 – Camaiore → San Gimignano – 03:55
- Miércoles 11 de marzo: Etapa 3 – Cortona → Magliano de’ Marsi – 03:25
- Jueves 12 de marzo: Etapa 4 – Tagliacozzo → Martinsicuro – 03:15
- Viernes 13 de marzo: Etapa 5 – Marotta-Mondolfo → Mombaroccio – 03:45
- Sábado 14 de marzo: Etapa 6 – San Severino Marche → Camerino – 03:35
- Domingo 15 de marzo: Etapa 7 – Civitanova Marche → San Benedetto del Tronto – 05:20