Isaac del Toro listo para la Tirreno-Adriático 2026

El mexicano Isaac del Toro competirá del 9 al 15 de marzo en la Tirreno-Adriático 2026, tras su podio en Strade Bianche, recorriendo 1 165 km en siete etapas como el principal favorito con UAE Team.

Isaac del Toro suma dos victorias en la temporada 2026.
Isaac del Toro suma dos victorias en la temporada 2026. / @TeamEmiratesUAE

El ciclista mexicano Isaac del Toro enfrentará la Tirreno-Adriático 2026, que se desarrollará del 9 al 15 de marzo, después del aliento anímico del tercer puesto en la clásica Strade Bianche, donde compartió podio con el esloveno Tadej Pogacar, quien ganó esta carrera en 2021 y 2002. El recorrido contará con mil 165 kilómetros entre siete etapas y el mexicano es uno de los favoritos para conquistar la rodada italiana con el UAE Team.

Triunfos de Isaac del Toro en el 2026:

  • UAE Tour — Etapa 1
  • UAE Tour — Etapa 6
  • UAE Tour — Primer título general en una carrera World Tour.
  • Tercer lugar en el  Strade Bianche.
Isaac del Toro y sus compañeros del UAE Team.
Isaac del Toro y sus compañeros del UAE Team. / @TeamEmiratesUAE

Tirreno-Adriático 2026

Etapa 1 – Lido di Camaiore (contrarreloj individual) 11,5 km

Es una contrarreloj individual completamente llana con largos tramos rectos de ida y vuelta. Incluye pocas curvas, un giro en el kilómetro 5.4 y final tras una S hacia el último kilómetro.

 Etapa 2 – Camaiore → San Gimignano 206km

Etapa de montaña exigente que se enfurece en la segunda mitad con subidas duras hacia Pomarance y Castelnuovo Val di Cecina. Incluye 5.3 kilómetros de grava en subida antes de terminar en San Gimignano.

Etapa 3 – Cortona → Magliano de’ Marsi 221km

Etapa muy larga y de terreno ligeramente ondulado con suaves subidas durante el recorrido. Los últimos 15 km ascienden de forma gradual hasta una recta final con pendiente media.

 Etapa 4 – Tagliacozzo → Martinsicuro 213km

El final encadena subidas muy duras, tiene un tramo llano de 8 kilómetros por el paseo marítimo hasta la meta.

Etapa 5 – Marotta-Mondolfo → Mombaroccio 184km

Etapa muy ondulada con múltiples subidas y cierra con un circuito final muy exigente antes de la meta.

Etapa 6 – San Severino Marche 188km

Etapa muy exigente con constantes ascensos y corona la meta tras 18.6 kilómetros de dureza.

Etapa 7 – Civitanova Marche 142km

Etapa de dificultad moderada al inicio y completamente llana en los últimos 80 kilómetros.

¿Dónde ver la carrera de Isaac del Toro?

  • ESPN y Disney +

Etapas y horarios (hora del Centro de México)

  • Lunes 9 de marzo: Etapa 1 – Lido di Camaiore (contrarreloj individual) – 05:40
  • Martes 10 de marzo: Etapa 2 – Camaiore → San Gimignano – 03:55
  • Miércoles 11 de marzo: Etapa 3 – Cortona → Magliano de’ Marsi – 03:25
  • Jueves 12 de marzo: Etapa 4 – Tagliacozzo → Martinsicuro – 03:15
  • Viernes 13 de marzo: Etapa 5 – Marotta-Mondolfo → Mombaroccio – 03:45
  • Sábado 14 de marzo: Etapa 6 – San Severino Marche → Camerino – 03:35
  • Domingo 15 de marzo: Etapa 7 – Civitanova Marche → San Benedetto del Tronto – 05:20

