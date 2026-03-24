Isaac del Toro, pieza clave en los éxitos de Tadej Pogacar
Isaac del Toro es pieza clave en los éxitos de Tadej Pogacar.
El mexicano tenía una misión el pasado fin de semana: que el esloveno consiguiera la victoria de la Milán-San Remo. Isaac abrió camino y protegió a su compañero para que conquistara cima del podio.
La siguiente imagen quedó para la historia. El número uno del mundo reconocía el trabajo del mexicano entre la multitud y las cámaras. “¡Eres el mejor!”, de Pogacar a Del Toro y la frase se viralizó.
Los corredores del equipo más poderoso del mundo, el UAE Team, se unían en un abrazo previo a la ceremonia de premiación. Del Toro lideró al pelotón en uno de los momentos de mayor tensión cuando el esloveno se reponía de una caída ––que casi le cuesta el abandono––.
Fue una exhibición de potencia en las piernas la que desarticuló las estrategias de los demás equipos y el mexicano abrió el camino para que su líder lanzara el ataque decisivo que lo llevó a un cierre con el pulso acelerado contra Tom Pidcock.
"Tadej siempre intenta darme espacio y oportunidades, pero hoy no lo tomé porque estoy aquí para ayudar. Él siempre trata de que destaque y se lo agradezco".- Isaac del Toro
Del Toro se ha convertido en el aliado de Pogacar, el corredor que no siempre cruza la meta, pero sí sostiene la victoria de su equipo.
En carreras como Strade Bianche, por ejemplo, su trabajo no solo se midió en kilómetros sino en allanar el camino de Pogacar. En ese equilibrio entre ceder el protagonismo, entre la ambición y colaborar con su equipo, es que ha encontrado su lugar junto a Pogacar y han construido una sociedad.
En esa carrera, el originario de Ensenada logró un tercer histórico lugar luego de trabajar para Pogacar, quien levantaba el cuarto título consecutivo de la Strade Bianche. Una actuación conjunta que demostró la fuerza del equipo. Los dos en el podio.
El esloveno se fugó a 80 kilómetros de la meta, mientras el mexicano frenaba al francés Paul Seixas para que no le diera alcance.
En Lombardía II, a finales del año pasado, Isaac actuó como gregario para la victoria del esloveno, quien consiguió su quinto triunfo consecutivo en el monumento italiano. El mexicano sellaba un histórico quinto lugar.
Han forjado una buena relación en los entrenamientos, mensajes que comparten en redes sociales se han hecho virales y las expresiones de reconocimiento frente a las cámaras de uno al otro han quedado plasmadas en el mundo del ciclismo.
Pogacar es el número uno del ránking mundial de la UCI con 11 mil 635 puntos, le sigue Del Toro con 6 mil 789 unidades. Esto solo ha sido el inicio de una alianza que seguirá hacia el Tour de Francia.
Incluso cuando no cruza primero la meta, Isaac del Toro también sabe ganar.