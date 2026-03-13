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Isaac del Toro recupera el liderato en la Tirreno–Adriático

El mexicano Isaac del Toro fue segundo en la quinta etapa y volvió a la cima de la general de laTirreno–Adriatico, amplia su ventaja a 23 segundos. El triunfo del día fue para el danés Michael Valgren.

Yarek Gayosso

Isaac del Toro.
Isaac del Toro. / AFP

Isaac del Toro terminó segundo en la quinta epata y recuperó el liderato general de la Tirreno-Adriatico.

El ciclista mexicano llegó a la meta a once segundos del ganador, el danés Michael Valgren, quien selló la victoria de etapa con un tiempo de 4:43:33.

No solo recuperó la cima sino que amplió su ventaja a 23 segundos de la general sobre el italiano Giulio Pellizzari.

A tres kilómetros de la meta, en las subidas que conducen al Santuario de Beato Sante, el ecuatoriano Richard Carapaz rompió con el silencio del pelotón y con audacia se lanzó para abrir el ataque.

Atrás llegó Isaac del Toro, lo miró de reojo apenas un segundo, midiendo el instante y, sin decir palabra, lo rebasó en una etapa muy ondulada con múltiples subidas y que cerró con un circuito final muy exigente antes de la meta.

Sus compañeros de equipo del UAE Team trabajaron para el originario de Ensenada que presume la Maglia Azzurra ––el maillot azul como líder de la clasificación y la Maglia Blanca como el mejor joven menor de 25 años.

Mañana se desarrollará la penúltima etapa de San Severino Marche a Camerino,

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Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

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