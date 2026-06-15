Monterrey vuelve al mapa del mundo y responde con una fiesta a la altura
MONTERREY.- El regreso de Monterrey a una Copa del Mundo dejó un balance positivo en su primera jornada como sede del Mundial 2026. A cuarenta años de haber albergado sus últimos encuentros mundialistas durante México 1986, la ciudad recibió nuevamente un partido de la máxima justa futbolística con una operación que, en términos generales, cumplió con las expectativas de FIFA, autoridades locales y aficionados.
La sede regiomontana enfrentó este domingo su primera gran prueba con el encuentro entre Suecia y Túnez, en una jornada que puso a prueba la infraestructura, los servicios y la capacidad de atención a visitantes nacionales y extranjeros. Más allá de lo ocurrido en la cancha, el desempeño de la ciudad fue observado en aspectos como movilidad, conectividad, seguridad y espacios de convivencia para los aficionados.
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Ambiente mundialista
Uno de los aspectos más notorios fue el ambiente generado alrededor del partido. Aficionados de Suecia, Túnez y México convivieron en las inmediaciones del estadio y en distintos puntos de la ciudad, en una muestra del carácter internacional que recuperó Monterrey con el regreso de la Copa del Mundo. La convivencia entre seguidores y la presencia de visitantes en espacios públicos, hoteles, restaurantes y centros de reunión contribuyeron a la atmósfera festiva que acompañó el debut mundialista de la sede.
Estadio responde a las exigencias de FIFA
Uno de los aspectos mejor evaluados durante la jornada fue la operación del Estadio Monterrey. El inmueble mostró las condiciones requeridas para un evento de escala mundial, tanto en accesos como en servicios para los asistentes. La conectividad a internet permitió que miles de aficionados compartieran contenido en tiempo real, una de las principales exigencias de los eventos deportivos contemporáneos.
La oferta de alimentos y bebidas también respondió a la demanda generada por una asistencia cercana al lleno, mientras que los procesos de ingreso y permanencia dentro del inmueble transcurrieron sin incidentes mayores. Con ello, el estadio superó su primer compromiso mundialista y confirmó su capacidad para albergar encuentros de alta exigencia internacional.
Movilidad bajo observación
La movilidad era uno de los principales retos para la ciudad en este arranque mundialista y la primera evaluación resultó favorable. Los distintos sistemas de transporte, así como las rutas de acceso al estadio y a las principales zonas turísticas, permitieron el desplazamiento de miles de aficionados a lo largo de la jornada.
La prueba no era menor. De acuerdo con estimaciones presentadas por autoridades estatales y organismos vinculados a la organización del torneo, Nuevo León espera recibir cientos de miles de visitantes durante la Copa del Mundo. La FIFA ha proyectado que México recibirá alrededor de cinco millones de visitantes asociados al torneo, una parte importante de ellos con paso por Monterrey debido a los partidos programados en la ciudad.
Derrama económica asegurada
Y en relación con la afluencia de visitantes que tendrá la ciudad gracias a la Copa del Mundo, el Gobierno de Nuevo León estima que el torneo podría generar una derrama económica superior a los 2 mil millones de pesos para la entidad, consolidándose como uno de los eventos de mayor impacto económico y turístico en la historia reciente del estado.
Fan Fest se consolida como punto de encuentro
Otro de los espacios que respondió a las expectativas fue el FIFA Fan Festival instalado en el Parque Fundidora. Desde el inicio del Mundial, el recinto se ha convertido en uno de los principales centros de reunión para aficionados locales y visitantes, quienes han seguido los encuentros a través de pantallas gigantes y participado en las actividades organizadas alrededor del torneo.
El espacio fue concebido para recibir a decenas de miles de personas durante la Copa del Mundo y en sus primeros días de operación ha mostrado una alta afluencia. Cabe destacar que en el juego inaugural donde México venció a Sudáfrica, El Fan Festival de Monterrey recibió a 48 mil personas en su primer día activo, según cifras oficiales de la organización. Además de la transmisión de partidos, el programa contempla conciertos, actividades culturales y experiencias interactivas que buscan extender el ambiente mundialista más allá de los estadios.
Operativo de seguridad cumple en el arranque
La seguridad era uno de los aspectos que más atención concentraba en el regreso de Monterrey a una Copa del Mundo. Para el arranque del torneo, las autoridades desplegaron un operativo coordinado entre corporaciones federales, estatales y municipales, con la participación de 4 mil 142 elementos federales, según cifras del propio gobierno. El dispositivo incluyó presencia en el Estadio Monterrey, el FIFA Fan Festival, el Aeropuerto Internacional de Monterrey, carreteras y zonas de alta concentración de visitantes.
El primer balance fue favorable. Las autoridades estatales reportaron saldo blanco durante las actividades iniciales del Mundial en Nuevo León, sin incidentes de consideración relacionados con el encuentro entre Suecia y Túnez ni con las actividades paralelas desarrolladas en la ciudad.
Primer paso cumplido
Aunque aún quedan varios encuentros por disputarse en la ciudad, la primera jornada dejó indicadores positivos para Monterrey. La operación del estadio, el funcionamiento de los servicios, la movilidad y la respuesta del Fan Fest permitieron que la ciudad superara su estreno como sede mundialista. Después de cuatro décadas de ausencia en el calendario de una Copa del Mundo, Monterrey volvió a recibir al futbol internacional con una organización que, al menos en su primer examen, cumplió con las expectativas.