Revealed: How Real Madrid And Vinicius Jr Found Out He Wouldn't Win the Ballon d'Or 2024

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Vinicius in ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฏ-๐Ÿฎ๐Ÿฐ:



26 goals โšฝ๏ธ

13 assists ๐Ÿ ฐ๏ธ

LaLiga ๐Ÿ†๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ

Supercopa ๐Ÿ†๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ

Champions League ๐Ÿ†๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ

UEFA Super Cup ๐Ÿ†๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ

UCL final goal ๐Ÿ”ฅ

LaLiga Team of the Season ๐Ÿ‘

UCL Team of the Season ๐Ÿ‘



