2026 Alabama Sports Writers Association High School All-State Basketball Teams
The Alabama Sports Writers Association 2024-25 All-State high school basketball teams, honorable mentions and coaches of the year for boys and girls in each classification in both the Alabama High School Athletic Association and the Alabama Independent School Association.
The player of year finalists will be announced next week, Mr. and Miss Basketball will be named in April.
Class 7A Girls
First-team All-State
Aaliyah Blanchard, Hoover, Sr., G, 5-11
Khloe Ford, Hoover, Sr., C, 6-3
Lani Smallwood, Albertville, Sr., G, 5-9
Ja'Kyah Smith, Bob Jones, Sr., G, 5-10
Braylee Winfrey, Auburn, Sr., G, 5-10
Second-team All-State
Madi-Marie Grayson, Alma Bryant, Sr., G, 5-6
Jabria Lindsey, Central-Phenix City, Sr., G, 5-9
Nylah Loukides, Fairhope, Jr., F, 5-11
Ella Watts, Bob Jones, So., G/F, 6-1
Kristen Winston, Hoover, Fr., G, 5-11
Third-team All-State
Mylie Butler, Albertville, Jr., G, 5-7
Amiyah Carvin, Foley, Sr., G, 5-7
Blakely Nixon, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., G, 5-9
KeLeigh Mullens, Prattville, Sr., G, 5-7
Joyden Ricks, Florence, So., G, 5-8
Honorable mention
Kayden Carr, Auburn, Jr., G, 5-10
Braelyn Castille, Thompson, 8th, F, 6-2
Mari-Margret Grayson, Alma Bryant, Sr., G, 5-6
Ryleigh Martin, Hewitt-Trussville, Jr., G, 5-5
Coach of the year
BJ Evans, Alma Bryant
Class 7A Boys
First-team All-State
Diggy Coleman, Dothan, Sr., G, 6-0
Antwane Daniels, Auburn, Sr., G, 6-5
Jackson Sheffield, Hoover, Sr., F/C, 6-10
Evan Toms, Huntsville, Jr., F, 6-9
Ford Traweek, Tuscaloosa Co., Sr., G, 6-1
Second-team All-State
Trey Garner, Fairhope, Jr., F, 6-6
Deshawn Hall, Prattville, Jr., G, 6-5
Tyler Noble, Tuscaloosa Co., Sr., F, 6-3
Caiden Ricks, Austin, Sr., F, 6-7
Aidan Williams, Enterprise, Sr., F, 6-7
Third-team All-State
Emory Bear, Vestavia Hills, Sr., G, 6-3
Jaisyion Payne, Florence, Jr., G, 5-11
Cam Pritchett, Thompson, Jr., F, 6-4
Johnny Towry, Vestavia Hills, Jr., F, 6-7
Tucker Wadsworth, Enterprise, Sr., G, 6-5
Honorable mention
Alexander Blue, James Clemens, Jr., F, 6-6
Michael Glass, Hoover, Sr., G, 6-1
Landen Malone, Sparkman, Jr., F, 6-4
Keandre Yancey, Albertville, Sr., F/C, 6-6
Coach of the year
Curt Weeks, Tuscaloosa Co.
Class 6A Girls
First-team All-State
Heaven Bailey, Stanhope Elmore, Jr., G, 5-6
Caroline Brown, Chelsea, Sr., G, 5-11
Zimri Craig, Fort Payne, Jr., G, 5-11
Kristen Johnson, Hazel Green, Sr., G, 5-8
Maliyah Meeks, Park Crossing, Sr., C, 6-2
Second-team All-State
Layla Berry, Gardendale, Jr., G, 5-10
Madison Eddings, Hazel Green, Sr., F, 6-3
Tee King, Pelham, Sr., G, 5-7
Maddie Walter, Mountain Brook, Jr., F, 6-1
Kam Wright, McGill-Toolen, Jr., G/F, 6-0
Third-team All-State
Kimora Brewster, Clay-Chalkville, Sr., G, 5-7
Kora Johnson, Calera, Sr., G, 6-0
Mattie Machen, Mortimer Jordan, Sr., F, 6-3
Molly Wilson, Cullman, Jr., F, 6-1
Naomi Wise, Fort Payne, Fr., G, 5-10
Honorable mention
Reagan Burroughs, McGill-Toolen, Jr., C, 6-1
Adrienne Hunt, Paul Bryant, Sr., G, 6-1
Zoye Jones, Murphy, Jr., G, 5-10
Harper McCulley, Buckhorn, Jr., G, 5-9
Coach of the year
Demetrius Miller, Hazel Green
Class 6A Boys
First-team All-State
Jaylen Alexander, Oxford, Sr., G, 6-2
Sam Dorough, Cullman, Sr., G, 6-5
Daeshaun Morrissette, Pelham, Sr., G, 6-1
JaKobi Sharp, Gadsden City, Sr., G, 6-3
LJ Williams, Saraland, So., F, 6-8
Second-team All-State
Kaleb Carson, Homewood, Sr., G, 6-0
Kegan Johnson, Calera, So., G, 6-2
Legend Martin, Hazel Green, Sr., G, 6-5
Marcus Perry Jr., Oxford, Jr., G, 6-3
Joshua Williams, Paul Bryant, Sr., G, 6-0
Third-team All-State
Antonio Hill, Huffman, So., G, 6-6
Cortez Hudson, Jemison-Huntsville, So., G, 6-5
Brooks Loftin, Cullman, So., F, 6-7
Michael Stanford, Lee-Huntsville, Sr., G/F, 6-6
Jedidiah Wynn, Gadsden City, Jr., G, 6-0
Honorable mention
Jeremy Chatman, Shades Valley, Sr., G, 6-2
Cordairus Dixon, Murphy, Sr., G, 5-9
Dakota Moncus, Decatur, So., G, 6-0
Camari Roberson, Theodore, So., C, 6-5
Coach of the year
Joel Van Meter, Oxford
Class 5A Girls
First-team All-State
Kenna'D Buie, Guntersville, 8th, G, 5-7
Caia Campbell, Charles Henderson, Jr., G, 5-9
Emma Kerley, Briarwood, Sr., G/F, 6-1
Izzy Nelson, Scottsboro, Jr., F, 6-0
Serenity Rutledge, Moody, So., G, 5-6
Second-team All-State
Jamonica Chambers, Vigor, Sr., C, 6-4
Kayden Dooley, Valley, Jr., G, 5-8
Jaelyn Faulkner, West Point, Sr., G, 5-5
Zymirria Glanton, Carroll-Ozark, Sr., G, 5-5
Abby Langlois, Priceville, Sr., F, 6-1
Third-team All-State
Ella Copeland, Russellville, Jr., G, 5-9
Addison Hammond, Guntersville, Fr., G, 5-8
Camilyah Rowe, Ramsay, Jr., F, 6-1
Laklin Shadix, West Point, Jr., F, 5-11
Jayci Taylor, Jacksonville, So., G, 5-7
Honorable mention
Bennett Boulo, St. Paul's, Sr., G, 5-10
Georgia Chancellor, Springville, Jr., G, 5-7
Harmony Hubbard, Charles Henderson, Sr., G, 5-7
Kamryn Knowles, Northside, So., G, 5-7
Coach of the year
Lorie Kerley, Briarwood
Class 5A Boys
First-team All-State
Corien Coleman, Williamson, Sr., G, 6-5
Brendon Davis, Wenonah, Jr., G, 6-4
CJ Franklin, Sylacauga, Sr., G, 6-1
Kobe Johnson, St. Paul's, Sr., F, 6-5
Santez Pendleton, Wenonah, Jr., G, 6-3
Second-team All-State
Cornelius Brown, Sipsey Valley, Jr., G, 6-2
Maddox Chapman, West Point, Sr., F, 6-4
Tyler Cross, Charles Henderson, Jr., G, 6-1
Tucker Hyatt, Hayden, Sr., F, 6-8
Drew Mears, Briarwood, Sr., G, 5-9
Third-team All-State
Kobe Brothers, Guntersville, So., G, 6-2
Coleby Davis, East Limestone, Jr., G, 6-4
Jordan Kinsey, Headland, Jr., G, 5-11
Josh Martin, Hayden, Sr., F, 6-8
Colin Warren, Sipsey Valley, Jr., G, 6-2
Honorable mention
Dontaye Bush, Williamson, Sr., C, 6-6
Montravious Cullins, Eufaula, Sr., F, 6-4
Eriyon Roper, Greenville, Sr., G, 6-3
Eli Rose, Northside, Sr., F, 6-3
Coach of the year
Cedric Lane, Wenonah
Class 4A Girls
First-team All-State
Ella Davis, Good Hope, So., G, 5-10
Reece Davis, Deshler, Jr., G, 5-7
Sawyer Kate Hulgan, Plainview, Jr., G, 5-9
Sophie Konrad, Good Hope, Fr., G, 5-8
Hannah Smith, Catholic-Montgomery, Sr., F, 6-2
Second-team All-State
Jaxson Bruce, Plainview, Jr., G, 5-8
Ellisan Givens, Cherokee Co., Sr., G, 5-7
Preslee Kelly, Fayette Co., Jr., G, 5-5
Samantha Kokoszka, St. Michael, Sr., G, 5-11
Kacie Nelson, Deshler, So., G, 5-8
Third-team All-State
Piper Anderson, Plainview, Sr., G, 5-7
Nevaeh Gaidurgis, Cherokee Co., Sr., F, 5-7
Charlee Parris, Alexandria, Sr., G, 5-4
Angel Powell, Jackson, Sr., F, 5-10
Jaslyn Smith, Dale Co., Jr., C, 6-1
Honorable mention
Raelee Campbell, West Limestone, Sr., F, 6-0
Chasity Rikard, West Morgan, Sr., F, 6-0
Allie Roach, Orange Beach, Fr., G, 5-8
Haniyah Standridge, West Morgan, So., G, 5-8
Coach of the year
Justin Aby, Good Hope
Class 4A Boys
First-team All-State
DJ Hines, Opp, Sr., G/F, 6-4
Milton Jones Jr., Fairfield, Sr., F, 6-5
JB Potter, Ashville, Sr., G, 6-2
Garrett Reid, Deshler, Sr., G, 6-1
Joseph Taylor, Jackson, Sr., G, 6-3
Second-team All-State
Landon Henderson, West Morgan, Jr., G, 6-0
Kyree Lewis, Anniston, Sr., G, 6-1
Anthony Silar, New Brockton, Sr., G, 6-2
Junior Smith, Dale Co., Sr., C, 6-7
Lee Steele, Orange Beach, So., G, 6-6
Third-team All-State
Ty Bailey, Danville, Sr., F, 6-2
Jaehden Johnson, New Hope, Sr., G, 5-11
Lawson Malone, Madison Co., Jr., G, 5-9
Tahj Phillips, Madison Academy, Jr., G, 6-3
Cole Wheeler, Alexandria, Jr., G, 6-2
Honorable mention
Cleo Bolar Jr., Escambia Co., Sr., G, 6-2
Bryson Cheatwood, White Plains, Jr., G, 5-10
Grant Enfinger, Randolph, Sr., G, 6-4
Miles Warren, Brooks, Jr., G, 6-0
Coach of the year
Caleb Carpenter, Ashville
Class 3A Girls
First-team All-State
Natalie Barton, St. James, Jr., G, 5-8
Belle Hill, Mars Hill Bible, So., G, 6-1
Kaitlin Mitchell, St. James, So., G, 5-9
Kinlee Montgomery, Glencoe, Jr., G, 5-6
Kamiya Webb, Midfield, Jr., C, 6-2
Second-team All-State
Clarke Ivatt, Lee-Scott, So., G, 5-11
Hadley Kelly, Mobile Christian, Jr., F, 6-1
Morgan Lilly, St. James, Fr., G, 5-7
Madison Mobley, Lauderdale Co., Jr., G, 5-9
Reagan Robinson, Vinemont, Sr., G, 5-6
Third-team All-State
Sania Angel, Saks, Sr., G, 5-9
Asiah Malone, Clements, So., F, 5-10
Aaliyah Marks, Weaver, Sr., G, 5-3
Jordyn McRae, St. James, Fr., F, 5-11
Lauren Stokes, Midfield, Jr., F, 5-10
Honorable mention
Imani Brothers, Thomasville, Sr., G, 5-6
Payton Gray, Glencoe, Jr., G, 5-6
Bella Sellers, Wicksburg, Sr., C, 6-1
Alyssa Turner, Northside Methodist, Jr., G, 5-8
Coach of the year
Blake Badgett, Glencoe
Class 3A Boys
First-team All-State
Braylen Alexander, Glenwood, Fr., G, 6-4
Braden Gordon, Montgomery Academy, Jr., G, 6-3
Tripp Mason, Whitesburg Christian, Sr., G, 6-2
Gage Mayfield, Hale Co., Sr., F, 6-8
ArMari Towns, Southside-Selma, Sr., F, 6-2
Second-team All-State
Aaron Adams-Martin, Midfield, Sr., G, 6-2
Jarrett Friendly, Montgomery Academy, Jr., F, 6-6
Slate Gilbert, Winfield, Sr., G/F, 6-8
Kaden Ragland-Morris, Whitesburg Christian, Jr., G, 6-5
Grant Smith, Glencoe, Jr., F/C, 6-6
Third-team All-State
Cameron Baker, Beulah, Sr., G, 5-11
Mason Ellis, Montgomery Academy, So., G, 6-2
Haiden Harper, Lee-Scott, Sr., G, 6-2
Rollie Pinto, Piedmont, Sr., G, 6-0
Derrick Surles Jr., Southside-Selma, Sr., F, 6-6
Honorable mention
Cooper Johnson, Geraldine, Sr., G, 5-10
Sema'J Law, Mobile Christian, Sr., G, 5-10
Hayes Murphy, Bayside Academy, Jr., G, 6-3
Calvin Watkins, Lauderdale Co., Sr., G, 6-0
Coach of the year
Patrick Harding, Whitesburg Christian
Class 2A Girls
First-team All-State
Campbell Barron, Pisgah, Sr., G, 5-9
Maddie Clanton, Sand Rock, Jr., F, 5-7
Ella Dickerson, Cold Springs, Sr., G, 5-10
Kayden Reyes, North Sand Mountain, Sr., G, 5-5
Anicah Rodgers, Highland Home, Sr., G/F, 6-0
Second-team All-State
Leah Pierce, Falkville, So., G, 5-7
Madison Renfro, North Sand Mountain, Jr., G, 5-6
Alli Romans, Pisgah, Sr., F/C, 6-0
Kylie Vadon, Cedar Bluff, Sr., G, 5-5
Aleah Watkins, Clarke Co., Jr., F, 5-10
Third-team All-State
Kesha Anglin, Cottonwood, Jr., G, 5-5
Gabrielle Brown, Abbeville, So., G, 5-9
Lynleigh Cobb, Winston Co., Sr., F/C, 5-10
Emma Eastman, Decatur Heritage, So., G, 5-6
Kinsley Perkins, Vincent, Jr., F, 5-11
Honorable mention
Sarah Crum, Luverne, Sr., G, 5-5
Nakeriona Heard, Lanett, Sr., G, 5-9
Sarenthia Mckethern, Reeltown, So., C, 6-3
Carlee Smith, Providence Christian, So., G, 5-10
Coach of the year
Jeremiah Haynes, North Sand Mountain
Class 2A Boys
First-team All-State
Pearce Boone, Providence Christian, Sr., F, 6-5
Jake Cloud, Section, So., G, 5-11
Jordan Davis, Decatur Heritage, Jr., G, 6-2
Amilleon Huguley, LaFayette, Sr., F, 6-1
Khalil Luster, Red Bay, So., F, 6-7
Second-team All-State
Fred Broughton, Lanett, Sr., G, 5-10
Omar Crumbley, Luverne, Sr., G, 6-2
Lindan Hill, Cold Springs, So., F, 6-4
Brodie Overdear, Section, Sr., F, 6-4
Rickey Speights Jr., Tanner, Sr., G, 6-0
Third-team All-State
Bryant Brown, Tuscaloosa Academy, Jr., G, 5-11
Will Cleere, Sand Rock, Sr., F/C, 6-3
Logan Hagler, Providence Christian, Sr., G, 6-1
Brody Helton, North Sand Mountain, Sr., F, 6-2
Jayden Thomason, LaFayette, Jr., F, 6-6
Honorable mention
Sydrus Gilmore, Chickasaw, Sr., G, 6-1
Braxton Salster, Pleasant Valley, Jr., F/C, 6-6
Milo Scott, Bayshore Christian, Sr., F, 6-2
Will White, Lexington, Sr., F, 6-3
Coach of the year
Drew Adams, Cold Springs
Girls 1A Girls
First-team All-State
Katelyn Brown, Winterboro, Sr., G, 5-6
Jolie Kate Cox, Marion Co., Sr., G/F, 5-10
Hadlee Sanderson, Brilliant, Sr., F, 5-11
Makinley Traylor, Ider, Sr., G, 5-4
Allyx Williamson, Kinston, Jr., F/C, 6-0
Second-team All-State
Alex Grimes, Brantley, Jr., G, 5-8
Alana Jones, Billingsley, Sr., G, 5-8
Addy Lee, Jacksonville Christian, Jr., G, 5-9
Lauren Norris, Kinston, Sr., G, 5-5
Kailynn Williams, Winterboro, So., G/F, 5-9
Third-team All-State
Damerria Bates, R.C. Hatch, Fr., G, 5-7
Zarah Harden, Meek, 7th, G/F, 5-8
Bekah Junkin, Marion Co., So., G, 5-4
Brooke O'Mary, Brilliant, Sr., G, 4-11
Leondra Rawls, Francis Marion, Sr., F, 5-8
Honorable mention
Malia Bass, Florala, 7th, G, 5-6
Mabry Ford, Waterloo, So., G, 5-6
Layla Hester, Vina, Jr., G, 5-6
Aariyah Stamps, Brantley, Jr., G, 5-7
Coach of the year
Becca Williams, Winterboro
Class 1A Boys
First-team All-State
Theotis Dudley, R.C. Hatch, Jr., G, 6-5
Noah Lee, Jacksonville Christian, Sr., F, 6-4
Devin Melton, Brantley, Fr., F, 6-9
Frisco Robertson, Wadley, Sr., G, 6-0
Kane Rushing, Hubbertville, Jr., G, 6-1
Second-team All-State
Cole Brand, Hubbertville, Jr., G, 6-0
Kye Crimm, South Lamar, Jr., G, 6-3
Jordan Jackson, Berry, Sr., C, 6-5
Quay Jackson, McKenzie, Sr., G, 6-1
Julius Sylvester, Brantley, Sr., F, 6-4
Third-team All-State
Coleman Bonner, Meek, Sr., G, 6-0
Luke Murrell, Athens Bible, Jr., G, 5-7
Elijah Roberts, Addison, Jr., G, 6-2
Parker Robertson, Faith-Anniston, Sr., G, 5-9
Isiah Thomas, R.C. Hatch, Sr., F, 6-6
Honorable mention
Joshua Harris Jr., McIntosh, Jr., G, 6-1
Josh Reed, Leroy, Sr., F, 6-3
Braxton Traylor, Ider, Fr., G, 5-11
Philip Wilson, Marion Co., Sr., G, 6-1
Coach of the year
Caleb Hynds, Hubbertville
AISA Girls
First-team All-State
Diamond Chankio, North River, Jr., F, 5-10
Camryn Hess, Lowndes Academy, Sr., F, 5-9
Tori Patillo, Springwood, Sr., G, 5-10
Jamya Powell, Macon-East, Sr., F, 5-10
Abby Sluder, Southern Academy, Jr., C, 6-3
Second-team All-State
Bethany Clayton, Jackson Academy, Sr., G, 5-2
Amari George, Abbeville Christian, Jr., F, 5-8
Addie Hicks, Clarke Prep, Jr., C, 6-0
Krislynn Lee, Escambia Academy, Fr., G, 5-4
Natalie Skipper, Fort Dale Academy, Jr., G, 5-8
Third-team All-State
Brooke Brasell, Clarke Prep, Jr., F, 5-10
AC Jackson, Springwood, 8th, G, 5-0
Katelyn Keef, Cornerstone-Columbiana, Sr., G, 5-9
Morgan Sims, North River, 7th, G, 5-3
Madison Stanford, Chambers Academy, Sr., G, 5-7
Honorable mention
LaZaria Doss, North River, Sr., G, 5-6
Addysen Eriksen, Lakeside, Jr., C, 6-0
Addie Longcrier, Macon-East, Jr., G, 5-4
Abby Lovell, Lowndes Academy, Jr., G, 5-3
Coach of the year
Patrick DeProspo, North River
AISA Boys
First-team All-State
Ahmod Billins, Abbeville Christian, Sr., G, 6-2
Jayden Buckhannon, Abbeville Christian, Sr., G, 6-1
Kori Key, Springwood, Sr., G, 6-3
John Townsley, Valiant Cross, Sr., G, 6-2
Ronta Watson, Escambia Academy, Sr., G, 5-11
Second-team All-State
Malachi Adams, Cornerstone-Columbiana, Jr., G/F, 6-1
Kayson Dennison, North River, Sr., F, 6-3
Radarion Glover, Abbeville Christian, Sr., C, 6-4
Christian Terry, Chambers Academy, Jr., G, 6-0
Ladarius Walker, Lakeside, So., F, 6-2
Third-team All-State
Maddox Atcheson, Patrician, Jr., G, 6-1
James Cosby, Valiant Cross, Jr., F, 6-4
Julian Curry, Wilcox Academy, Sr., G, 5-10
Austin Harmon, North River, Sr., G, 6-2
Harrison Scott, Fort Dale Academy, Jr., G, 5-11
Honorable mention
John Cosby, Valiant Cross, Sr., G, 5-9
Reid House, Trinity-Opelika, Jr., G, 6-2
Brock Whitt, Edgewood, Sr., F, 6-4
Coach of the year
Jason Allen, Chambers Academy
