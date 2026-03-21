2026 Alabama Sports Writers Association High School All-State Basketball Teams

The Alabama Sports Writers Association 2024-25 All-State high school basketball teams, honorable mentions and coaches of the year for boys and girls in each classification in both the Alabama High School Athletic Association and the Alabama Independent School Association.

The player of year finalists will be announced next week, Mr. and Miss Basketball will be named in April.

Class 7A Girls First-team All-State

Aaliyah Blanchard, Hoover, Sr., G, 5-11

Khloe Ford, Hoover, Sr., C, 6-3

Lani Smallwood, Albertville, Sr., G, 5-9

Ja'Kyah Smith, Bob Jones, Sr., G, 5-10

Braylee Winfrey, Auburn, Sr., G, 5-10



Second-team All-State

Madi-Marie Grayson, Alma Bryant, Sr., G, 5-6

Jabria Lindsey, Central-Phenix City, Sr., G, 5-9

Nylah Loukides, Fairhope, Jr., F, 5-11

Ella Watts, Bob Jones, So., G/F, 6-1

Kristen Winston, Hoover, Fr., G, 5-11



Third-team All-State

Mylie Butler, Albertville, Jr., G, 5-7

Amiyah Carvin, Foley, Sr., G, 5-7

Blakely Nixon, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., G, 5-9

KeLeigh Mullens, Prattville, Sr., G, 5-7

Joyden Ricks, Florence, So., G, 5-8



Honorable mention

Kayden Carr, Auburn, Jr., G, 5-10

Braelyn Castille, Thompson, 8th, F, 6-2

Mari-Margret Grayson, Alma Bryant, Sr., G, 5-6

Ryleigh Martin, Hewitt-Trussville, Jr., G, 5-5



Coach of the year

BJ Evans, Alma Bryant

Class 7A Boys First-team All-State

Diggy Coleman, Dothan, Sr., G, 6-0

Antwane Daniels, Auburn, Sr., G, 6-5

Jackson Sheffield, Hoover, Sr., F/C, 6-10

Evan Toms, Huntsville, Jr., F, 6-9

Ford Traweek, Tuscaloosa Co., Sr., G, 6-1



Second-team All-State

Trey Garner, Fairhope, Jr., F, 6-6

Deshawn Hall, Prattville, Jr., G, 6-5

Tyler Noble, Tuscaloosa Co., Sr., F, 6-3

Caiden Ricks, Austin, Sr., F, 6-7

Aidan Williams, Enterprise, Sr., F, 6-7



Third-team All-State

Emory Bear, Vestavia Hills, Sr., G, 6-3

Jaisyion Payne, Florence, Jr., G, 5-11

Cam Pritchett, Thompson, Jr., F, 6-4

Johnny Towry, Vestavia Hills, Jr., F, 6-7

Tucker Wadsworth, Enterprise, Sr., G, 6-5



Honorable mention

Alexander Blue, James Clemens, Jr., F, 6-6

Michael Glass, Hoover, Sr., G, 6-1

Landen Malone, Sparkman, Jr., F, 6-4

Keandre Yancey, Albertville, Sr., F/C, 6-6



Coach of the year

Curt Weeks, Tuscaloosa Co.

Class 6A Girls First-team All-State

Heaven Bailey, Stanhope Elmore, Jr., G, 5-6

Caroline Brown, Chelsea, Sr., G, 5-11

Zimri Craig, Fort Payne, Jr., G, 5-11

Kristen Johnson, Hazel Green, Sr., G, 5-8

Maliyah Meeks, Park Crossing, Sr., C, 6-2



Second-team All-State

Layla Berry, Gardendale, Jr., G, 5-10

Madison Eddings, Hazel Green, Sr., F, 6-3

Tee King, Pelham, Sr., G, 5-7

Maddie Walter, Mountain Brook, Jr., F, 6-1

Kam Wright, McGill-Toolen, Jr., G/F, 6-0



Third-team All-State

Kimora Brewster, Clay-Chalkville, Sr., G, 5-7

Kora Johnson, Calera, Sr., G, 6-0

Mattie Machen, Mortimer Jordan, Sr., F, 6-3

Molly Wilson, Cullman, Jr., F, 6-1

Naomi Wise, Fort Payne, Fr., G, 5-10



Honorable mention

Reagan Burroughs, McGill-Toolen, Jr., C, 6-1

Adrienne Hunt, Paul Bryant, Sr., G, 6-1

Zoye Jones, Murphy, Jr., G, 5-10

Harper McCulley, Buckhorn, Jr., G, 5-9



Coach of the year

Demetrius Miller, Hazel Green

Class 6A Boys First-team All-State

Jaylen Alexander, Oxford, Sr., G, 6-2

Sam Dorough, Cullman, Sr., G, 6-5

Daeshaun Morrissette, Pelham, Sr., G, 6-1

JaKobi Sharp, Gadsden City, Sr., G, 6-3

LJ Williams, Saraland, So., F, 6-8



Second-team All-State

Kaleb Carson, Homewood, Sr., G, 6-0

Kegan Johnson, Calera, So., G, 6-2

Legend Martin, Hazel Green, Sr., G, 6-5

Marcus Perry Jr., Oxford, Jr., G, 6-3

Joshua Williams, Paul Bryant, Sr., G, 6-0



Third-team All-State

Antonio Hill, Huffman, So., G, 6-6

Cortez Hudson, Jemison-Huntsville, So., G, 6-5

Brooks Loftin, Cullman, So., F, 6-7

Michael Stanford, Lee-Huntsville, Sr., G/F, 6-6

Jedidiah Wynn, Gadsden City, Jr., G, 6-0



Honorable mention

Jeremy Chatman, Shades Valley, Sr., G, 6-2

Cordairus Dixon, Murphy, Sr., G, 5-9

Dakota Moncus, Decatur, So., G, 6-0

Camari Roberson, Theodore, So., C, 6-5



Coach of the year

Joel Van Meter, Oxford

Class 5A Girls First-team All-State

Kenna'D Buie, Guntersville, 8th, G, 5-7

Caia Campbell, Charles Henderson, Jr., G, 5-9

Emma Kerley, Briarwood, Sr., G/F, 6-1

Izzy Nelson, Scottsboro, Jr., F, 6-0

Serenity Rutledge, Moody, So., G, 5-6



Second-team All-State

Jamonica Chambers, Vigor, Sr., C, 6-4

Kayden Dooley, Valley, Jr., G, 5-8

Jaelyn Faulkner, West Point, Sr., G, 5-5

Zymirria Glanton, Carroll-Ozark, Sr., G, 5-5

Abby Langlois, Priceville, Sr., F, 6-1



Third-team All-State

Ella Copeland, Russellville, Jr., G, 5-9

Addison Hammond, Guntersville, Fr., G, 5-8

Camilyah Rowe, Ramsay, Jr., F, 6-1

Laklin Shadix, West Point, Jr., F, 5-11

Jayci Taylor, Jacksonville, So., G, 5-7



Honorable mention

Bennett Boulo, St. Paul's, Sr., G, 5-10

Georgia Chancellor, Springville, Jr., G, 5-7

Harmony Hubbard, Charles Henderson, Sr., G, 5-7

Kamryn Knowles, Northside, So., G, 5-7



Coach of the year

Lorie Kerley, Briarwood

Class 5A Boys First-team All-State

Corien Coleman, Williamson, Sr., G, 6-5

Brendon Davis, Wenonah, Jr., G, 6-4

CJ Franklin, Sylacauga, Sr., G, 6-1

Kobe Johnson, St. Paul's, Sr., F, 6-5

Santez Pendleton, Wenonah, Jr., G, 6-3



Second-team All-State

Cornelius Brown, Sipsey Valley, Jr., G, 6-2

Maddox Chapman, West Point, Sr., F, 6-4

Tyler Cross, Charles Henderson, Jr., G, 6-1

Tucker Hyatt, Hayden, Sr., F, 6-8

Drew Mears, Briarwood, Sr., G, 5-9



Third-team All-State

Kobe Brothers, Guntersville, So., G, 6-2

Coleby Davis, East Limestone, Jr., G, 6-4

Jordan Kinsey, Headland, Jr., G, 5-11

Josh Martin, Hayden, Sr., F, 6-8

Colin Warren, Sipsey Valley, Jr., G, 6-2



Honorable mention

Dontaye Bush, Williamson, Sr., C, 6-6

Montravious Cullins, Eufaula, Sr., F, 6-4

Eriyon Roper, Greenville, Sr., G, 6-3

Eli Rose, Northside, Sr., F, 6-3



Coach of the year

Cedric Lane, Wenonah

Class 4A Girls First-team All-State

Ella Davis, Good Hope, So., G, 5-10

Reece Davis, Deshler, Jr., G, 5-7

Sawyer Kate Hulgan, Plainview, Jr., G, 5-9

Sophie Konrad, Good Hope, Fr., G, 5-8

Hannah Smith, Catholic-Montgomery, Sr., F, 6-2



Second-team All-State

Jaxson Bruce, Plainview, Jr., G, 5-8

Ellisan Givens, Cherokee Co., Sr., G, 5-7

Preslee Kelly, Fayette Co., Jr., G, 5-5

Samantha Kokoszka, St. Michael, Sr., G, 5-11

Kacie Nelson, Deshler, So., G, 5-8



Third-team All-State

Piper Anderson, Plainview, Sr., G, 5-7

Nevaeh Gaidurgis, Cherokee Co., Sr., F, 5-7

Charlee Parris, Alexandria, Sr., G, 5-4

Angel Powell, Jackson, Sr., F, 5-10

Jaslyn Smith, Dale Co., Jr., C, 6-1



Honorable mention

Raelee Campbell, West Limestone, Sr., F, 6-0

Chasity Rikard, West Morgan, Sr., F, 6-0

Allie Roach, Orange Beach, Fr., G, 5-8

Haniyah Standridge, West Morgan, So., G, 5-8



Coach of the year

Justin Aby, Good Hope

Class 4A Boys First-team All-State

DJ Hines, Opp, Sr., G/F, 6-4

Milton Jones Jr., Fairfield, Sr., F, 6-5

JB Potter, Ashville, Sr., G, 6-2

Garrett Reid, Deshler, Sr., G, 6-1

Joseph Taylor, Jackson, Sr., G, 6-3



Second-team All-State

Landon Henderson, West Morgan, Jr., G, 6-0

Kyree Lewis, Anniston, Sr., G, 6-1

Anthony Silar, New Brockton, Sr., G, 6-2

Junior Smith, Dale Co., Sr., C, 6-7

Lee Steele, Orange Beach, So., G, 6-6



Third-team All-State

Ty Bailey, Danville, Sr., F, 6-2

Jaehden Johnson, New Hope, Sr., G, 5-11

Lawson Malone, Madison Co., Jr., G, 5-9

Tahj Phillips, Madison Academy, Jr., G, 6-3

Cole Wheeler, Alexandria, Jr., G, 6-2



Honorable mention

Cleo Bolar Jr., Escambia Co., Sr., G, 6-2

Bryson Cheatwood, White Plains, Jr., G, 5-10

Grant Enfinger, Randolph, Sr., G, 6-4

Miles Warren, Brooks, Jr., G, 6-0



Coach of the year

Caleb Carpenter, Ashville

Class 3A Girls First-team All-State

Natalie Barton, St. James, Jr., G, 5-8

Belle Hill, Mars Hill Bible, So., G, 6-1

Kaitlin Mitchell, St. James, So., G, 5-9

Kinlee Montgomery, Glencoe, Jr., G, 5-6

Kamiya Webb, Midfield, Jr., C, 6-2



Second-team All-State

Clarke Ivatt, Lee-Scott, So., G, 5-11

Hadley Kelly, Mobile Christian, Jr., F, 6-1

Morgan Lilly, St. James, Fr., G, 5-7

Madison Mobley, Lauderdale Co., Jr., G, 5-9

Reagan Robinson, Vinemont, Sr., G, 5-6



Third-team All-State

Sania Angel, Saks, Sr., G, 5-9

Asiah Malone, Clements, So., F, 5-10

Aaliyah Marks, Weaver, Sr., G, 5-3

Jordyn McRae, St. James, Fr., F, 5-11

Lauren Stokes, Midfield, Jr., F, 5-10



Honorable mention

Imani Brothers, Thomasville, Sr., G, 5-6

Payton Gray, Glencoe, Jr., G, 5-6

Bella Sellers, Wicksburg, Sr., C, 6-1

Alyssa Turner, Northside Methodist, Jr., G, 5-8



Coach of the year

Blake Badgett, Glencoe

Class 3A Boys First-team All-State

Braylen Alexander, Glenwood, Fr., G, 6-4

Braden Gordon, Montgomery Academy, Jr., G, 6-3

Tripp Mason, Whitesburg Christian, Sr., G, 6-2

Gage Mayfield, Hale Co., Sr., F, 6-8

ArMari Towns, Southside-Selma, Sr., F, 6-2



Second-team All-State

Aaron Adams-Martin, Midfield, Sr., G, 6-2

Jarrett Friendly, Montgomery Academy, Jr., F, 6-6

Slate Gilbert, Winfield, Sr., G/F, 6-8

Kaden Ragland-Morris, Whitesburg Christian, Jr., G, 6-5

Grant Smith, Glencoe, Jr., F/C, 6-6



Third-team All-State

Cameron Baker, Beulah, Sr., G, 5-11

Mason Ellis, Montgomery Academy, So., G, 6-2

Haiden Harper, Lee-Scott, Sr., G, 6-2

Rollie Pinto, Piedmont, Sr., G, 6-0

Derrick Surles Jr., Southside-Selma, Sr., F, 6-6



Honorable mention

Cooper Johnson, Geraldine, Sr., G, 5-10

Sema'J Law, Mobile Christian, Sr., G, 5-10

Hayes Murphy, Bayside Academy, Jr., G, 6-3

Calvin Watkins, Lauderdale Co., Sr., G, 6-0



Coach of the year

Patrick Harding, Whitesburg Christian

Class 2A Girls First-team All-State

Campbell Barron, Pisgah, Sr., G, 5-9

Maddie Clanton, Sand Rock, Jr., F, 5-7

Ella Dickerson, Cold Springs, Sr., G, 5-10

Kayden Reyes, North Sand Mountain, Sr., G, 5-5

Anicah Rodgers, Highland Home, Sr., G/F, 6-0



Second-team All-State

Leah Pierce, Falkville, So., G, 5-7

Madison Renfro, North Sand Mountain, Jr., G, 5-6

Alli Romans, Pisgah, Sr., F/C, 6-0

Kylie Vadon, Cedar Bluff, Sr., G, 5-5

Aleah Watkins, Clarke Co., Jr., F, 5-10



Third-team All-State

Kesha Anglin, Cottonwood, Jr., G, 5-5

Gabrielle Brown, Abbeville, So., G, 5-9

Lynleigh Cobb, Winston Co., Sr., F/C, 5-10

Emma Eastman, Decatur Heritage, So., G, 5-6

Kinsley Perkins, Vincent, Jr., F, 5-11



Honorable mention

Sarah Crum, Luverne, Sr., G, 5-5

Nakeriona Heard, Lanett, Sr., G, 5-9

Sarenthia Mckethern, Reeltown, So., C, 6-3

Carlee Smith, Providence Christian, So., G, 5-10



Coach of the year

Jeremiah Haynes, North Sand Mountain

Class 2A Boys First-team All-State

Pearce Boone, Providence Christian, Sr., F, 6-5

Jake Cloud, Section, So., G, 5-11

Jordan Davis, Decatur Heritage, Jr., G, 6-2

Amilleon Huguley, LaFayette, Sr., F, 6-1

Khalil Luster, Red Bay, So., F, 6-7



Second-team All-State

Fred Broughton, Lanett, Sr., G, 5-10

Omar Crumbley, Luverne, Sr., G, 6-2

Lindan Hill, Cold Springs, So., F, 6-4

Brodie Overdear, Section, Sr., F, 6-4

Rickey Speights Jr., Tanner, Sr., G, 6-0



Third-team All-State

Bryant Brown, Tuscaloosa Academy, Jr., G, 5-11

Will Cleere, Sand Rock, Sr., F/C, 6-3

Logan Hagler, Providence Christian, Sr., G, 6-1

Brody Helton, North Sand Mountain, Sr., F, 6-2

Jayden Thomason, LaFayette, Jr., F, 6-6



Honorable mention

Sydrus Gilmore, Chickasaw, Sr., G, 6-1

Braxton Salster, Pleasant Valley, Jr., F/C, 6-6

Milo Scott, Bayshore Christian, Sr., F, 6-2

Will White, Lexington, Sr., F, 6-3



Coach of the year

Drew Adams, Cold Springs

Girls 1A Girls First-team All-State

Katelyn Brown, Winterboro, Sr., G, 5-6

Jolie Kate Cox, Marion Co., Sr., G/F, 5-10

Hadlee Sanderson, Brilliant, Sr., F, 5-11

Makinley Traylor, Ider, Sr., G, 5-4

Allyx Williamson, Kinston, Jr., F/C, 6-0



Second-team All-State

Alex Grimes, Brantley, Jr., G, 5-8

Alana Jones, Billingsley, Sr., G, 5-8

Addy Lee, Jacksonville Christian, Jr., G, 5-9

Lauren Norris, Kinston, Sr., G, 5-5

Kailynn Williams, Winterboro, So., G/F, 5-9



Third-team All-State

Damerria Bates, R.C. Hatch, Fr., G, 5-7

Zarah Harden, Meek, 7th, G/F, 5-8

Bekah Junkin, Marion Co., So., G, 5-4

Brooke O'Mary, Brilliant, Sr., G, 4-11

Leondra Rawls, Francis Marion, Sr., F, 5-8



Honorable mention

Malia Bass, Florala, 7th, G, 5-6

Mabry Ford, Waterloo, So., G, 5-6

Layla Hester, Vina, Jr., G, 5-6

Aariyah Stamps, Brantley, Jr., G, 5-7



Coach of the year

Becca Williams, Winterboro

Class 1A Boys First-team All-State

Theotis Dudley, R.C. Hatch, Jr., G, 6-5

Noah Lee, Jacksonville Christian, Sr., F, 6-4

Devin Melton, Brantley, Fr., F, 6-9

Frisco Robertson, Wadley, Sr., G, 6-0

Kane Rushing, Hubbertville, Jr., G, 6-1



Second-team All-State

Cole Brand, Hubbertville, Jr., G, 6-0

Kye Crimm, South Lamar, Jr., G, 6-3

Jordan Jackson, Berry, Sr., C, 6-5

Quay Jackson, McKenzie, Sr., G, 6-1

Julius Sylvester, Brantley, Sr., F, 6-4



Third-team All-State

Coleman Bonner, Meek, Sr., G, 6-0

Luke Murrell, Athens Bible, Jr., G, 5-7

Elijah Roberts, Addison, Jr., G, 6-2

Parker Robertson, Faith-Anniston, Sr., G, 5-9

Isiah Thomas, R.C. Hatch, Sr., F, 6-6



Honorable mention

Joshua Harris Jr., McIntosh, Jr., G, 6-1

Josh Reed, Leroy, Sr., F, 6-3

Braxton Traylor, Ider, Fr., G, 5-11

Philip Wilson, Marion Co., Sr., G, 6-1



Coach of the year

Caleb Hynds, Hubbertville

AISA Girls First-team All-State

Diamond Chankio, North River, Jr., F, 5-10

Camryn Hess, Lowndes Academy, Sr., F, 5-9

Tori Patillo, Springwood, Sr., G, 5-10

Jamya Powell, Macon-East, Sr., F, 5-10

Abby Sluder, Southern Academy, Jr., C, 6-3



Second-team All-State

Bethany Clayton, Jackson Academy, Sr., G, 5-2

Amari George, Abbeville Christian, Jr., F, 5-8

Addie Hicks, Clarke Prep, Jr., C, 6-0

Krislynn Lee, Escambia Academy, Fr., G, 5-4

Natalie Skipper, Fort Dale Academy, Jr., G, 5-8



Third-team All-State

Brooke Brasell, Clarke Prep, Jr., F, 5-10

AC Jackson, Springwood, 8th, G, 5-0

Katelyn Keef, Cornerstone-Columbiana, Sr., G, 5-9

Morgan Sims, North River, 7th, G, 5-3

Madison Stanford, Chambers Academy, Sr., G, 5-7



Honorable mention

LaZaria Doss, North River, Sr., G, 5-6

Addysen Eriksen, Lakeside, Jr., C, 6-0

Addie Longcrier, Macon-East, Jr., G, 5-4

Abby Lovell, Lowndes Academy, Jr., G, 5-3



Coach of the year

Patrick DeProspo, North River

AISA Boys First-team All-State

Ahmod Billins, Abbeville Christian, Sr., G, 6-2

Jayden Buckhannon, Abbeville Christian, Sr., G, 6-1

Kori Key, Springwood, Sr., G, 6-3

John Townsley, Valiant Cross, Sr., G, 6-2

Ronta Watson, Escambia Academy, Sr., G, 5-11



Second-team All-State

Malachi Adams, Cornerstone-Columbiana, Jr., G/F, 6-1

Kayson Dennison, North River, Sr., F, 6-3

Radarion Glover, Abbeville Christian, Sr., C, 6-4

Christian Terry, Chambers Academy, Jr., G, 6-0

Ladarius Walker, Lakeside, So., F, 6-2



Third-team All-State

Maddox Atcheson, Patrician, Jr., G, 6-1

James Cosby, Valiant Cross, Jr., F, 6-4

Julian Curry, Wilcox Academy, Sr., G, 5-10

Austin Harmon, North River, Sr., G, 6-2

Harrison Scott, Fort Dale Academy, Jr., G, 5-11



Honorable mention

John Cosby, Valiant Cross, Sr., G, 5-9

Reid House, Trinity-Opelika, Jr., G, 6-2

Brock Whitt, Edgewood, Sr., F, 6-4



Coach of the year

Jason Allen, Chambers Academy

