Seven ACC Quarterbacks Land on Davey O'Brien Award Preseason Watch List: ACC Daily
College football awards continued to release their preseason watch lists this week.
One of the latest awards to announce was the Davey O’Brien National Quarterback Award which was revealed by the Davey O’Brien Foundation on Thursday.
In total, 36 quarterbacks in college football landed on the list which included seven in the ACC.
The conference players include Clemson’s Cade Klubnik, Duke’s Darian Mensah, Georgia Tech’s Haynes King, Louisville’s Miller Moss, Miami’s Carson Beck, SMU’s Kevin Jennings, and Virginia’s Chandler Morris.
The Davey O’Brien Award is given out annually to the best quarterback in college football. In 2024, Miami’s Cam Ward, who went on to be the No. 1 overall NFL draft pick, earned the honor.
The midseason watch list will be released on Tuesday, Oct. 21 while the 35-player Davey O’Brien QB Class of 2025 will be announced on Tuesday, Oct. 28.
The foundation will also announce the semifinalists on Wednesday, Nov. 12 and the three finalists on Tuesday, Nov. 25.
The recipient of the award will be unveiled during The Home Depot College Football Awards live on ESPN on Friday, Dec. 12.
Below is the full list of the Watch List.
2025 Davey O’Brien Award Preseason Watch List
Drew Allar, Penn State, Sr., 6-5, 235, Medina, Ohio
Luke Altmyer, Illinois, Sr., 6-2, 205, Starkville, Miss.
Alonza Barnett III, JMU, Jr., 6-0, 217, Whitsett, N.C.
Rocco Becht, Iowa State, Jr., 6-1, 210, Wesley Chapel, Fla.
Carson Beck, Miami, Sr., 6-4, 220, Jacksonville, Fla.
Braylon Braxton, Southern Miss, Sr., 6-2, 230, Frisco, Texas
Devon Dampier, Utah, Jr., 5-11, 204, Phoenix, Ariz.
Brayden Fowler-Nicolosi, Colorado State, Jr., 6-2, 200, Aledo, Texas
Tucker Gleason, Toledo, Sr., 6-3, 245, Tampa, Fla.
Taylen Green, Arkansas, Sr., 6-6, 235, Lewisville, Texas
Josh Hoover, TCU, Jr., 6-2, 200, Heath, Texas
Blake Horvath, Navy, Sr., 6-2, 195, Hilliard, Ohio
Nico Iamaleava, UCLA, So., 6-6, 215, Long Beach, Calif.
Keyone Jenkins, FIU, Jr., 6-0, 190, Opa-Locka, Fla.
Kevin Jennings, SMU, Jr., 6-0, 192, Oak Cliff, Texas
Avery Johnson, Kansas State, Jr., 6-2, 192, Wichita, Kan.
Haynes King, Georgia Tech, Sr., 6-3, 215, Longview, Texas
Cade Klubnik, Clemson, Sr., 6-2, 205, Austin, Texas
DJ Lagway, Florida, So., 6-3, 247, Willis, Texas
Sam Leavitt, Arizona State, So., 6-2, 205, West Linn, Ore.
Maddux Madsen, Boise State, Jr., 5-10, 207, Lehi, Utah
Arch Manning, Texas, So., 6-4, 219, New Orleans, La.
John Mateer, Oklahoma, Jr., 6-1, 224, Little Elm, Texas
Owen McCown, UTSA, Jr., 6-1, 190, Rusk, Texas
Fernando Mendoza, Indiana, Jr., 6-5, 225, Miami, Fla.
Darian Mensah, Duke, So., 6-3, 205, San Luis Obispo, Calif.
Chandler Morris, Virginia, Sr., 6-0, 192, Highland Park, Texas
Behren Morton, Texas Tech, Sr., 6-2, 210, Eastland, Texas
Miller Moss, Louisville, Sr., 6-2, 210, Los Angeles, Calif.
Maalik Murphy, Oregon State, Jr., 6-5, 234, Inglewood, Calif.
Parker Navarro, Ohio, Sr., 6-0, 205, Tempe, Ariz.
Garrett Nussmeier, LSU, Sr., 6-1, 205, Lake Charles, La.
Diego Pavia, Vanderbilt, Sr., 6-0, 207, Albuquerque, N.M.
Sawyer Robertson, Baylor, Sr., 6-4, 220, Lubbock, Texas
LaNorris Sellers, South Carolina, So., 6-3, 240, Florence, S.C.
Brendan Sorsby, Cincinnati, Jr., 6-3, 235, Denton, Texas