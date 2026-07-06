10 Boston College Players Make 2025-26 Hockey East Men’s All-Academic Team

On Monday, Hockey East announced its 2025-26 Men’s All-Academic Team which featured 10 Boston College players.

Ryan Conmy, Drew Fortescue, Oskar Jellvik, Jan Korec, Dean Letourneau, Aram Minnetian, Will Moore, Jake Sondreal, Teddy Stiga, and Will Traeger earned the honor.

Congrats to the 10 Eagles named to the Hockey East All-Academic Team!



📰 https://t.co/Rjyb74uzBA pic.twitter.com/C6fCLhH3qJ — BC Men's Hockey (@BC_MHockey) July 6, 2026

To make the list, the student-athletes had to boast a 3.0 GPA or better in each academic period that they were competing in the league.

Letourneau, Fortescue, Minnetian, Moore, and Sondreal made the All-Academic Team for the first time this year while Conmy, Jellvik, and Stiga are two-time honorees, Korec is a three-time honoree, and Traeger is a distinguished scholar which means he had at least a 3.0 GPA in each semester of his four seasons at Boston College.

Additionally, Korec landed on the 2025-26 Hockey Easy All-Academic All-Star Team.

He joins New Hampshire goalie Jared Whale, Merrimack defenseman Ethan Beyer, UConn defenseman Kevin Fitzgerald, Maine defenseman Jeremy Langlois, Vermont forward Ethan Burroughs, Maine forward Thomas Freel, and UMass Lowell forward Dominick Rivelli in picking up the accolade.

In total, 218 players made the team. Below is the full list of honorees from each conference school.

2025-26 Hockey East Men’s All-Academic Team:

Boston College (10)



Ryan Conmy

Drew Fortescue

Oskar Jellvik

Jan Korec

Dean Letourneau

Aram Minnetian

Will Moore

Jake Sondreal

Teddy Stiga

Will Traeger

Boston University (22)



Carter Amico

Kamil Bednarik

Sascha Boumedienne

Aiden Celebrini

Jay Feldberg

Conrad Fondrk

Mick Frechette

Jack Harvey

Cole Hutson

Kyle Kim

Max Lacroix

Tynan Lawrence

Steven Luciano

Gavin McCarthy

Ben Merrill

Jonathan Morello

Ryder Ritchie

Nick Roukounakis

Brandon Svoboda

Charlie Trethewey

Malte Vass

Mikhail Yegorov

UConn (13)



Alexandre Blais

Brendan Dunphy

Kevin Fitzgerald

Viking Gustafsson Nyberg

Tabor Heaslip

Kam Hendrickson

Kai Janviriya

Thomas Messineo

Joey Muldowney

Tyler Muszelik

Jacob Percival

Joe Odyniec

Ryan Sanborn

Maine (23)



Grayson Arnott

Albin Boija

Anthony Calafiore

Luke Coughlin

Frank Djurasevic

Thomas Freel

Will Gerrior

Brandon Holt

Oskar Komarov

Jeremy Langlois

Jaden Lipinski

Miguel Marques

Bodie Nobes

Nick Peluso

Lukas Peterson

Thomas Pichette

Justin Poirier

Mathis Rousseau

Charlie Russell

Sully Scholle

Max Scott

Gage Stewart

Loic Usereau

Massachusetts (21)



Bo Cosman

Francesco Dell’Elce

James Duerr

Cam Dunn

Jack Galanek

Michael Hrabal

Jackson Irving

Daniel Jenčko

Larry Keenan

Justin Kerr

Lukáš Klečka

A.J. Lacroix

Charlie Lieberman

Owen Mehlenbacher

Owen Murray

Jack Musa

James Norton

Kennedy O’Connor

Cam O’Neill

Lucas Ölvestad

Elias Zimmerman

UMass Lowell (25)



David Adaszynski

Jay Ahearn

Daniel Buchbinder

August Classon

Jack Collins

Connor Eddy

Austin Elliott

Niko Goich

James Johnson

Sean Kilcullen

Ryan Kroll

Jacob MacDonald

Tnias Mathurin

Nate Misskey

Josh Mori

Jaiden Moriello

Libor Nemec

Lee Parks

Dominic Payne

Samuel Richard

Dominick Rivelli

TJ Schweighardt

Luke Shipley

Cole Lonsdale

Jak Vaarwerk

Merrimack (25)



Daniel Astapovich

Trent Ballentyne

Ethan Beyer

Caden Cranston

Ty Daneault

Michael Emerson

Caelan Fitzpatrick

Nolan Flamand

Justin Gill

Joseph Henneberry

Mark Hillier

Trevor Hoskin

Ryan Keyes

Nathan King

Cameron Kungle

Parker Lalonde

Max Lundgren

Filip Lundgren

Ryan O’Connell

Austin Oravetz

Nick Pierre

Seamus Powell

Jack Richard

Nils Wallstrom

Ben Yurchuk

New Hampshire (21)



Kyle Chauvette

Reid Conn

Kristian Coombs

Jack Cronin

Nick De Angelis

Conner de Haro

Connor DeTurris

Félix Gagnon

Cam MacDonald

Ryan MacPherson

Jacob Newcombe

Sam Oliver

Ryan Philbrick

Oscar Plandowski

Josh Player

Nick Ring

Jason Siedem

Kristaps Skrastins

J.P. Turner

Jared Whale

Morgan Winters

Northeastern (18)



Dylan Compton

Matt DellaRusso

Griffin Erdman

James Fisher

Ethan Fredericks

Jack Henry

Dylan Hyrckowian

Noah Jones

Marc Lund

Matthew Maltais

Giacomo Martino

Jacob Mathieu

Austen May

Andy Moore

Jack Pechar

Matthew Perkins

Eli Sebastian

Quentin Sigurdson

Providence (17)



Alexander Bales

Will Elger

Jonathan Fauchon

Aleksi Kivioja

Clint Levens

Tomas Machu

Quinn Mantei

Martin Masa

Donovan McCoy

Geno McEnery

John Mustard

Jack Parsons

Brendan Ross

Alex Rybakov

Logan Sawyer

Michael Simpson

Julius Sumpf

Vermont (23)



Jonah Aegerter

Ethan Burroughs

Tyler Dysart

Zach Filak

PJ Forgione

Dawson Good

Dylan Gratton

Cédrick Guindon

Caeden Herrington

Charlie Kinsman

Michael La Starza

Massimo Lombardi

Jake Malinski

Axel Mangbo

Matteo Michels

Jacob Oster

Jens Richards

David Sacco

Daniel Sumbuco

Blake Steenerson

Max Strand

Philip Tornqvist

Aiden Wright

All-Star Team (8)



G: Jan Korec, BC

G: Jared Whale, UNH

D: Ethan Beyer, MC

D: Kevin Fitzgerald, UConn

D: Jeremy Langlois, Maine

F: Ethan Burroughs, UVM

F: Thomas Freel, Maine

F: Dominick Rivelli, UML

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