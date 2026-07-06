10 Boston College Players Make 2025-26 Hockey East Men’s All-Academic Team
On Monday, Hockey East announced its 2025-26 Men’s All-Academic Team which featured 10 Boston College players.
Ryan Conmy, Drew Fortescue, Oskar Jellvik, Jan Korec, Dean Letourneau, Aram Minnetian, Will Moore, Jake Sondreal, Teddy Stiga, and Will Traeger earned the honor.
To make the list, the student-athletes had to boast a 3.0 GPA or better in each academic period that they were competing in the league.
Letourneau, Fortescue, Minnetian, Moore, and Sondreal made the All-Academic Team for the first time this year while Conmy, Jellvik, and Stiga are two-time honorees, Korec is a three-time honoree, and Traeger is a distinguished scholar which means he had at least a 3.0 GPA in each semester of his four seasons at Boston College.
Additionally, Korec landed on the 2025-26 Hockey Easy All-Academic All-Star Team.
He joins New Hampshire goalie Jared Whale, Merrimack defenseman Ethan Beyer, UConn defenseman Kevin Fitzgerald, Maine defenseman Jeremy Langlois, Vermont forward Ethan Burroughs, Maine forward Thomas Freel, and UMass Lowell forward Dominick Rivelli in picking up the accolade.
In total, 218 players made the team. Below is the full list of honorees from each conference school.
2025-26 Hockey East Men’s All-Academic Team:
Boston College (10)
Ryan Conmy
Drew Fortescue
Oskar Jellvik
Jan Korec
Dean Letourneau
Aram Minnetian
Will Moore
Jake Sondreal
Teddy Stiga
Will Traeger
Boston University (22)
Carter Amico
Kamil Bednarik
Sascha Boumedienne
Aiden Celebrini
Jay Feldberg
Conrad Fondrk
Mick Frechette
Jack Harvey
Cole Hutson
Kyle Kim
Max Lacroix
Tynan Lawrence
Steven Luciano
Gavin McCarthy
Ben Merrill
Jonathan Morello
Ryder Ritchie
Nick Roukounakis
Brandon Svoboda
Charlie Trethewey
Malte Vass
Mikhail Yegorov
UConn (13)
Alexandre Blais
Brendan Dunphy
Kevin Fitzgerald
Viking Gustafsson Nyberg
Tabor Heaslip
Kam Hendrickson
Kai Janviriya
Thomas Messineo
Joey Muldowney
Tyler Muszelik
Jacob Percival
Joe Odyniec
Ryan Sanborn
Maine (23)
Grayson Arnott
Albin Boija
Anthony Calafiore
Luke Coughlin
Frank Djurasevic
Thomas Freel
Will Gerrior
Brandon Holt
Oskar Komarov
Jeremy Langlois
Jaden Lipinski
Miguel Marques
Bodie Nobes
Nick Peluso
Lukas Peterson
Thomas Pichette
Justin Poirier
Mathis Rousseau
Charlie Russell
Sully Scholle
Max Scott
Gage Stewart
Loic Usereau
Massachusetts (21)
Bo Cosman
Francesco Dell’Elce
James Duerr
Cam Dunn
Jack Galanek
Michael Hrabal
Jackson Irving
Daniel Jenčko
Larry Keenan
Justin Kerr
Lukáš Klečka
A.J. Lacroix
Charlie Lieberman
Owen Mehlenbacher
Owen Murray
Jack Musa
James Norton
Kennedy O’Connor
Cam O’Neill
Lucas Ölvestad
Elias Zimmerman
UMass Lowell (25)
David Adaszynski
Jay Ahearn
Daniel Buchbinder
August Classon
Jack Collins
Connor Eddy
Austin Elliott
Niko Goich
James Johnson
Sean Kilcullen
Ryan Kroll
Jacob MacDonald
Tnias Mathurin
Nate Misskey
Josh Mori
Jaiden Moriello
Libor Nemec
Lee Parks
Dominic Payne
Samuel Richard
Dominick Rivelli
TJ Schweighardt
Luke Shipley
Cole Lonsdale
Jak Vaarwerk
Merrimack (25)
Daniel Astapovich
Trent Ballentyne
Ethan Beyer
Caden Cranston
Ty Daneault
Michael Emerson
Caelan Fitzpatrick
Nolan Flamand
Justin Gill
Joseph Henneberry
Mark Hillier
Trevor Hoskin
Ryan Keyes
Nathan King
Cameron Kungle
Parker Lalonde
Max Lundgren
Filip Lundgren
Ryan O’Connell
Austin Oravetz
Nick Pierre
Seamus Powell
Jack Richard
Nils Wallstrom
Ben Yurchuk
New Hampshire (21)
Kyle Chauvette
Reid Conn
Kristian Coombs
Jack Cronin
Nick De Angelis
Conner de Haro
Connor DeTurris
Félix Gagnon
Cam MacDonald
Ryan MacPherson
Jacob Newcombe
Sam Oliver
Ryan Philbrick
Oscar Plandowski
Josh Player
Nick Ring
Jason Siedem
Kristaps Skrastins
J.P. Turner
Jared Whale
Morgan Winters
Northeastern (18)
Dylan Compton
Matt DellaRusso
Griffin Erdman
James Fisher
Ethan Fredericks
Jack Henry
Dylan Hyrckowian
Noah Jones
Marc Lund
Matthew Maltais
Giacomo Martino
Jacob Mathieu
Austen May
Andy Moore
Jack Pechar
Matthew Perkins
Eli Sebastian
Quentin Sigurdson
Providence (17)
Alexander Bales
Will Elger
Jonathan Fauchon
Aleksi Kivioja
Clint Levens
Tomas Machu
Quinn Mantei
Martin Masa
Donovan McCoy
Geno McEnery
John Mustard
Jack Parsons
Brendan Ross
Alex Rybakov
Logan Sawyer
Michael Simpson
Julius Sumpf
Vermont (23)
Jonah Aegerter
Ethan Burroughs
Tyler Dysart
Zach Filak
PJ Forgione
Dawson Good
Dylan Gratton
Cédrick Guindon
Caeden Herrington
Charlie Kinsman
Michael La Starza
Massimo Lombardi
Jake Malinski
Axel Mangbo
Matteo Michels
Jacob Oster
Jens Richards
David Sacco
Daniel Sumbuco
Blake Steenerson
Max Strand
Philip Tornqvist
Aiden Wright
All-Star Team (8)
G: Jan Korec, BC
G: Jared Whale, UNH
D: Ethan Beyer, MC
D: Kevin Fitzgerald, UConn
D: Jeremy Langlois, Maine
F: Ethan Burroughs, UVM
F: Thomas Freel, Maine
F: Dominick Rivelli, UML
Follow us on Twitter/X, Facebook, YouTube, Threads, Bluesky, and Instagram for the latest Boston College news.
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Kim Rankin is the lead writer for Boston College On SI. The 2020 graduate of the University of Alabama. She joined Alabama Crimson Tide On SI in February 2024 covering baseball, softball, football, men’s basketball, and more for BamaCentral, but has also contributed to Missouri Tigers On SI. She previously worked as the brand manager at Tide 100.9 FM in Tuscaloosa, Ala. She has covered a wide variety of events including SEC Championships, NCAA Regionals, and bowl games.Follow kmrankin1