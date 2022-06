BYU Football Releases Post-Spring Depth Chart

On Wednesday, BYU posted a post-Spring depth chart as part of its 2022 media day. Below is the depth chart with depth chart, you can read my takeaways here.

Quarterback

Jaren Hall Jacob Conover

Running Back

1. Christopher Brooks

2. Lopini Katoa

3. Jackson McChesney OR Miles Davis OR Hinckley Ropati

Wide Receiver

Gunner Romney Kody Epps

Keanu Hill Brayden Cosper

Puka Nacua Chase Roberts

Tight End

Isaac Rex OR Dallin Holker

Fullback

Masen Wake OR Houston Heimuli

Offensive Line

Left Tackle

1. Blake Freeland OR Kingsley Suamataia OR Campbell Barrington

Left Guard

1. Clark Barrington

2. Tyler Little

Center

1. Connor Pay

2. Joe Tukuafu

Right Guard

1. Joe Tukuafu OR Campbell Barrington

Right Tackle

1. Harris LaChance OR Kingsley Suamataia OR Brayden Keim

Defensive Backs

Left Cornerback

1. D'Angelo Mandell

2. Caleb Christensen

3. Evan Johnson

4. Zion Allen

5. Nate Gillis

Strong Safety

1. Ammon Hannemann

2. Micah Harper

3. Talan Alfrey

Free Safety

1. Malik Moore

2. Hayden Livingston

Right Cornerback

1. Kaleb Hayes

2. Gabe Jeudy-Lally

3. Korbyn Green

4. Chika Ebunoha

Frodo

1. George Udo

2. Caleb Christensen

Nickel

1. Jakob Robinson

3. Jacob Boren OR Caleb Christensen

Linebackers

Will

1. Ben Bywater

2. Jackson Kaufusi

3. Josh Wilson

Mike

1. Keenan Pili

2. Pepe Tanuvasa

Rover

1. Payton Wilgar

2. Tavita Gagnier

Cinco

1. George Udo

2. Matthew Criddle

Flash

1. Chaz Ah You OR Max Tooley

2. Morgan Pyper

Defensive Line

Split End

1. Earl Tuioti-Mariner

2. Blake Mangelson OR John Nelson

Defensive End

1. Tyler Batty

2. Alden Tofa

3. Fisher Jackson

Defensive Tackle

1. Gabe Summers

2. Lorenzo Fauatea

3. Alema Pilimai OR Hunter Greer



Nose Tackle

1. Caden Haws

2. Atunaisa Mahe OR Joshua Singh

Outside End

1. Tyler Batty

2. Alden Tofa OR Fisher Jackson

3. Aisea Moa

Specialists

Place Kicker

1. Jake Oldroyd

2. Justen Smith OR Cash Peterman

Kickoff

1. Jake Oldroyd

2. Justen Smith OR Cash Peterman

Holder

1. Ryan Rehkow

2. Hayden Livingston OR Talmage Gunther

Long Snapper - PK

1. Britton Hogan OR Austin Riggs

Long Snapper - P

1. Austin Riggs OR Britton Hogan

Punter

1. Ryan Rehkow

2. Cash Peterman

Kick Return

1. Miles Davis

2. Jacob Boren

Punt Return

1. Hobbs Nyberg

2. Talmage Gunther