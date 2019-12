Tre Jones Named to Oscar Robertson Award Watch List

Tre Jones was named to the watch list for the Oscar Robertson Trophy. The trophy is awarded to the college basketball player of the year and is voted on by the USBWA.

The award has been given out since 1959 and was named after Robertson, the initial winner, in 1998.

Jones is one of five ACC players on the list, joining UNC’s Cole Anthony, Virginia’s Mamadi Diakite, Notre Dame’s John Mooney and Louisville’s Jordan Nwora.

Duke players have won the Robertson Trophy eight times, most recently Zion Williamson last season.

Other Duke winners were:

Art Heyman, 1963

Danny Ferry, 1989

Christian Laettner, 1992

Elton Brand, 1999

Shane Battier, 2001

Jason Williams, 2002

J.J. Redick, 2006

The complete watch list is below:

2019-20 OSCAR ROBERTSON TROPHY WATCH LIST

G Ty-Shon Alexander, Creighton (6-4, 195, Jr., Charlotte, N.C.)

G Cole Anthony, North Carolina (6-3, 190, Fr., New York, N.Y.)

C Udoka Azubuike, Kansas (7-0, 270, Jr., Delta, Nigeria)

G Desmond Bane, TCU (6-6, 215, Sr., Richmond, Ind.)

C Charles Bassey, WKU (6-11, 230, So., Lagos, Nigeria)

F Kerry Blackshear Jr., Florida (6-10, 241, Gr., Orlando, Fla.)

G Jared Butler, Baylor (6-3, 190, So., Reserve, La.)

G Anthony Cowan, Maryland (6-0, 180, Sr., Bowie, Md.)

G Jarron Cumberland, Cincinnati (6-5, 210, Sr., Wilmington, Ohio)

G Antoine Davis, Detroit Mercy (6-1, 160, So., Birmingham, Ala.)

F Mamadi Diakite, Virginia (6-9, 224, Sr., Conakry, Guinea)

G Devon Dotson, Kansas (6-2, 185, So., Charlotte, N.C.)

F Anthony Edwards, Georgia (6-5, 225, Fr., Atlanta, Ga.)

G Jordan Ford, Saint Mary's (6-1, 175, Sr., Folsom, Calif.)

C Luka Garza, Iowa (6-11, 260, Jr., Washington, D.C.)

G Jon Axel Gudmundsson, Davidson (6-5, 200, Sr., Grindavik, Iceland)

F TJ Holyfield, Texas Tech (6-8, 225, Sr., Albuquerque, N.M.)

G Markus Howard, Marquette (5-11, 180, Sr., Chandler, Ariz.)

G Jhivvan Jackson, UTSA (6-0, 170, Jr., Bayamon, Puerto Rico)

G Tre Jones, Duke (6-3, 185, So., Apple Valley, Minn.)

F/C Nathan Knight, William & Mary (6-10, 253, Sr., Syracuse, N.Y.)

F Anthony Lamb, Vermont (6-6, 227, Sr., Rochester, N.Y.)

G Jermaine Marrow, Hampton (6-0, 182, Sr., Newport News, Va.)

G Tyrese Maxey, Kentucky (6-3, 198, Fr., Garland, Texas)

G Skylar Mays, LSU (6-4, 205, Sr., Baton Rouge, La.)

G Sam Merrill, Utah State (6-5, 205, Sr., Bountiful, Utah)

F John Mooney, Notre Dame (6-9, 245, Sr., Orlando, Fla.)

F Aaron Nesmith, Vanderbilt (6-6, 213, So., Charleston, S.C.)

F Zeke Nnaji, Arizona (6-11, 240, Fr., Hopkins, Minn.)

F Jordan Nwora, Louisville (6-7, 225, Jr., Buffalo, N.Y.)

F Reggie Perry, Mississippi State (6-10, 250, So., Thomasville, Ga.)

F Filip Petrusev, Gonzaga (6-11, 235, So., Belgrade, Serbia)

G Myles Powell, Seton Hall (6-2, 195, Sr., Trenton, N.J.)

G Payton Pritchard, Oregon (6-2, 190, Sr., West Linn, Ore.)

F Nick Rakocevic, USC (6-11, 225, Sr., Chicago, Ill.)

G Jordan Roland, Northeastern (6-1, 171, Sr., Syracuse, N.Y.)

F Marcus Santos-Silva, VCU (6-7, 250, Jr., Taunton, Mass.)

F Lamar Stevens, Penn State (6-8, 225, Sr., Philadelphia, Pa.)

C Jon Teske, Michigan (7-1, 265, Sr., Medina, Ohio)

F Tres Tinkle, Oregon State (6-7, 225, Sr., Missoula, Mont.)

F Obi Toppin, Dayton (6-9, 220, So., Brooklyn, N.Y.)

F Kaleb Wesson, Ohio State (6-9, 270, Jr., Westerville, Ohio)

G Cassius Winston, Michigan State (6-1, 185, Sr., Detroit, Mich.)

C James Wiseman, Memphis (7-1, 240, Fr., Nashville, Tenn.)

G McKinley Wright IV, Colorado (6-0, 196, Jr., North Robbinsdale, Minn.)

C Omer Yurtseven, Georgetown (7-0, 264, Sr., Istanbul, Turkey)