Week 13 FCS Football Top 25 Scoreboard
Below are the final scores for every Top 25 program in the FCS Stats Perform media poll.
FCS Top 25 Scoreboard (Week 13)
No. 3 Montana State 31, No. 2 Montana 28
No. 4 Lehigh 42, Lafayette 32
No. 6 Tennessee Tech 20, UT Martin 17
Auburn 62, No. 7 Mercer 17
Yale 45, No. 8 Harvard 28
No. 9 Villanova 34, Sacred Heart 10
No. 10 Rhode Island 38, Hampton 10
No. 24 Southern Illinois 37, No. 11 Illinois State 7
UAlbany 31, No. 12 Monmouth 24
No. 14 Stephen F. Austin 62, Northwestern State 14
No. 21 Southeastern Louisiana 38, Nicholls 26
No. 25 New Hampshire 33, Maine 27
Other Notable Week 13 Games
South Carolina State 28, Delaware State 17
Brown 35, Dartmouth 28
Central Connecticut State 35, Mercyhurst 28
Alabama State 44, Arkansas-Pine Bluff 13
Western Carolina 48, VMI 6
Drake 17, Morehead State 10
Western Illinois 29, Gardner-Webb 24
Stony Brook 35, Bryant 28
Penn 17, Princeton 6
Richmond 28, William & Mary 21
Presbyterian 29, Marist 25
Northern Colorado 24, Portland State 13
Towson 35, Campbell 31
ETSU 28, The Citadel 26
North Carolina Central 33, Morgan State 14
Murray State 31, Indiana State 17
Charleston Southern 7, Tennessee State 6
Lindenwood 30, SEMO 13
Long Island 24, Wagner 17
Merrimack 27, Fordham 26
Colgate 38, Bucknell 19
San Diego 42, Stetson 8
Columbia 29, Cornell 12
Stonehill 20, St. Francis 10
Dayton 42, Davidson 14
Butler 27, Valparaiso 20
Texas A&M 48, Samford 0
Alabama 56, Eastern Illinois 0
