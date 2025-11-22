Fcs Football Central

Week 13 FCS Football Top 25 Scoreboard

Zachary McKinnell

Montana State Bobcats quarterback Justin Lamson (8) carries the ball against Montana Grizzlies safety Micah Harper (2)
Montana State Bobcats quarterback Justin Lamson (8) carries the ball against Montana Grizzlies safety Micah Harper (2) / Michael Thomas Shroyer-Imagn Images
Below are the final scores for every Top 25 program in the FCS Stats Perform media poll.

FCS Top 25 Scoreboard (Week 13)

No. 3 Montana State 31, No. 2 Montana 28

No. 4 Lehigh 42, Lafayette 32

No. 6 Tennessee Tech 20, UT Martin 17

Auburn 62, No. 7 Mercer 17

Yale 45, No. 8 Harvard 28

No. 9 Villanova 34, Sacred Heart 10

No. 10 Rhode Island 38, Hampton 10

No. 24 Southern Illinois 37, No. 11 Illinois State 7

UAlbany 31, No. 12 Monmouth 24

No. 14 Stephen F. Austin 62, Northwestern State 14

No. 21 Southeastern Louisiana 38, Nicholls 26

No. 25 New Hampshire 33, Maine 27

Other Notable Week 13 Games

South Carolina State 28, Delaware State 17

Brown 35, Dartmouth 28

Central Connecticut State 35, Mercyhurst 28

Alabama State 44, Arkansas-Pine Bluff 13

Western Carolina 48, VMI 6

Drake 17, Morehead State 10

Western Illinois 29, Gardner-Webb 24

Stony Brook 35, Bryant 28

Penn 17, Princeton 6

Richmond 28, William & Mary 21

Presbyterian 29, Marist 25

Northern Colorado 24, Portland State 13

Towson 35, Campbell 31

ETSU 28, The Citadel 26

North Carolina Central 33, Morgan State 14

Murray State 31, Indiana State 17

Charleston Southern 7, Tennessee State 6

Lindenwood 30, SEMO 13

Long Island 24, Wagner 17

Merrimack 27, Fordham 26

Colgate 38, Bucknell 19

San Diego 42, Stetson 8

Columbia 29, Cornell 12

Stonehill 20, St. Francis 10

Dayton 42, Davidson 14

Butler 27, Valparaiso 20

Texas A&M 48, Samford 0

Alabama 56, Eastern Illinois 0

Zach McKinnell is the Founder and Senior Editor of FCS Football Central. He is also a columnist for HERO Sports and a contributor for Athlon Sports. In 2022, he became an official voter in the FCS Stats Perform Top-25. He is a former contributor for Vols Wire, part of the USA TODAY Sports Network, and Fly War Eagle on FanSided. Zach graduated from Auburn University in 2018.

