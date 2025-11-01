Week 10 FCS Football Top 25 Scoreboard
- North Dakota State Bison
- Montana Grizzlies
- Montana State Bobcats
- South Dakota Coyotes
- South Dakota State Jackrabbits
- UC Davis Aggies
- Lehigh Mountain Hawks
- Tennessee Tech Golden Eagles
- Monmouth Hawks
- Harvard Crimson
- Lamar Cardinals
- Rhode Island Rams
- Mercer Bears
- Illinois State Redbirds
- Idaho Vandals
- Northern Arizona Lumberjacks
- Southeastern Louisiana Lions
- Stephen F. Austin Lumberjacks
- Youngstown State Penguins
- Presbyterian Blue Hose
- Abilene Christian Wildcats
- Jackson State Tigers
- Florida A&M Rattlers
- Austin Peay Governors
Below are the final scores for every Top 25 program in the FCS Stats Perform media poll.
FCS Top 25 Scoreboard (Week 10)
No. 1 North Dakota State 38, No. 18 Youngstown State 30
No. 24 Abilene Christian 31, No. 2 Tarleton State 28
No. 3 Montana 38, Weber State 17
No. 4 Montana State 55, Northern Colorado 7
Indiana State 24, No. 4 South Dakota State 12
Idaho State 38, No. 6 UC Davis 36
No. 7 Lehigh 41, Georgetown 0
South Dakota 26, No. 8 North Dakota 21
No. 9 Tennessee Tech 27, Gardner-Webb 21
No. 10 Monmouth 35, Bryant 7
No. 12 Harvard 31, Dartmouth 10
Incarnate Word 24, No. 14 Lamar 17
No. 15 Mercer 52, Furman 28
No. 17 Illinois State 31, Northern Iowa 16
Idaho 35, No. 19 Northern Arizona 32 (OT)
No. 25 Presbyterian 43, Valparaiso 14
Other Notable Week 10 Games
Western Carolina 35, Chattanooga 28
Penn 28, Brown 21
Sacramento State 35, Eastern Washington 13
Delaware State 27, Norfolk State 20
Lafayette 21, Holy Cross 13
Yale 24, Columbia 10
Drake 24, Butler 19
Sacred Heart 35, New Haven 20
William & Mary 37, UAlbany 7
UT Martin 27, Eastern Illinois 20 (OT)
Alabama State 31, Prairie View A&M 28
North Carolina Central 35, Howard 14
Towson 62, North Carolina A&T 9
South Carolina State 36, Morgan State 30
Cornell 20, Princeton 17
The Citadel 35, VMI 24
Charleston Southern 23, SEMO 17
Central Connecticut State 10, Long Island 7
Lindenwood 35, Tennessee State 13
Grambling State 13, Alabama A&M 10
Maine 28, Stony Brook 21
Richmond 17, Fordham 14
Wofford 26, Samford 16
Robert Morris 20, Stonehill 17
Alcorn State 33, Texas Southern 14
Nicholls 31, Houston Christian 7
Colgate 23, Merrimack 20 (OT)
Arkansas-Pine Bluff 40, Southern 21
Utah Tech 34, North Alabama 33
San Diego 31, Dayton 13
Bethune-Cookman 42, Mississippi Valley State 34
Wagner 23, Saint Francis 20
St. Thomas (MN) 45, Marist 0
Morehead State 28, Davidson 24
Follow FCS Football Central on social media for ongoing coverage of FCS football, including on X, Facebook, and YouTube.