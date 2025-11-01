Fcs Football Central

Week 10 FCS Football Top 25 Scoreboard

Tennessee Tech wide receiver Tre' Holloway (1)
Below are the final scores for every Top 25 program in the FCS Stats Perform media poll.

FCS Top 25 Scoreboard (Week 10)

No. 1 North Dakota State 38, No. 18 Youngstown State 30

No. 24 Abilene Christian 31, No. 2 Tarleton State 28

No. 3 Montana 38, Weber State 17

No. 4 Montana State 55, Northern Colorado 7

Indiana State 24, No. 4 South Dakota State 12

Idaho State 38, No. 6 UC Davis 36

No. 7 Lehigh 41, Georgetown 0

South Dakota 26, No. 8 North Dakota 21

No. 9 Tennessee Tech 27, Gardner-Webb 21

No. 10 Monmouth 35, Bryant 7

No. 12 Harvard 31, Dartmouth 10

Incarnate Word 24, No. 14 Lamar 17

No. 15 Mercer 52, Furman 28

No. 17 Illinois State 31, Northern Iowa 16

Idaho 35, No. 19 Northern Arizona 32 (OT)

No. 25 Presbyterian 43, Valparaiso 14

Other Notable Week 10 Games

Western Carolina 35, Chattanooga 28

Penn 28, Brown 21

Sacramento State 35, Eastern Washington 13

Delaware State 27, Norfolk State 20

Lafayette 21, Holy Cross 13

Yale 24, Columbia 10

Drake 24, Butler 19

Sacred Heart 35, New Haven 20

William & Mary 37, UAlbany 7

UT Martin 27, Eastern Illinois 20 (OT)

Alabama State 31, Prairie View A&M 28

North Carolina Central 35, Howard 14

Towson 62, North Carolina A&T 9

South Carolina State 36, Morgan State 30

Cornell 20, Princeton 17

The Citadel 35, VMI 24

Charleston Southern 23, SEMO 17

Central Connecticut State 10, Long Island 7

Lindenwood 35, Tennessee State 13

Grambling State 13, Alabama A&M 10

Maine 28, Stony Brook 21

Richmond 17, Fordham 14

Wofford 26, Samford 16

Robert Morris 20, Stonehill 17

Alcorn State 33, Texas Southern 14

Nicholls 31, Houston Christian 7

Colgate 23, Merrimack 20 (OT)

Arkansas-Pine Bluff 40, Southern 21

Utah Tech 34, North Alabama 33

San Diego 31, Dayton 13

Bethune-Cookman 42, Mississippi Valley State 34

Wagner 23, Saint Francis 20

St. Thomas (MN) 45, Marist 0

Morehead State 28, Davidson 24

