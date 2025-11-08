Week 11 FCS Football Top 25 Scoreboard
Below are the final scores for every Top 25 program in the FCS Stats Perform media poll.
FCS Top 25 Scoreboard (Week 11)
No. 1 North Dakota State 15, No. 13 North Dakota 10
No. 2 Montana 29, Eastern Washington 24
No. 3 Montana State 66, Weber State 14
No. 4 Lehigh 38, Holy Cross 3
No. 5 Tennessee Tech 21, Eastern Illinois 9
New Hampshire 34, No. 7 Monmouth 13
No. 9 Harvard 31, Columbia 14
No. 10 Villanova 28, Towson 10
No. 12 Mercer 49, No. 24 Western Carolina 47
No. 14 Rhode Island 34, Elon 20
No. 21 Youngstown State 48, No. 15 Southern Illinois 38
No. 16 Illinois State 52, Indiana State 20
No. 17 Stephen F. Austin 50, Houston Christian 3
No. 18 Abilene Christian 31, Utah Tech 10
No. 23 Jackson State 42, Mississippi Valley State 3
Davidson 14, No. 25 Presbyterian 13
Other Notable Week 11 Games
Lafayette 49, Colgate 42
Dartmouth 20, Princeton 17
Chattanooga 45, Furman 28
Delaware State 14, Morgan State 12
Southern Utah 27, Eastern Kentucky 17
Yale 34, Brown 22
Alabama State 42, Texas Southern 24
Central Connecticut State 40, Stonehill 10
Gardner-Webb 27, SEMO 24
North Carolina Central 31, Norfolk State 28
William & Mary 30, Campbell 27 (OT)
Richmond 31, Georgetown 24
UT Martin 26, Tennessee State 7
South Carolina State 42, Howard 12
Maine 35, Hampton 7
Stony Brook 38, North Carolina A&T 12
St. Thomas 20, Drake 13
Bryant 27, UAlbany 24
Wofford 52, VMI 10
Western Illinois 24, Lindenwood 21
Cornell 39, Penn 17
Mercyhurst 16, Saint Francis 15
Northern Iowa 31, Murray State 14
Incarnate Word 38, Northwestern State 3
Long Island 29, Duquesne 11
San Diego 43, Valparaiso 27
Wagner 24, Robert Morris 20
Bucknell 37, Fordham 19
Morehead State 31, Butler 30
Marist 41, Stetson 13
Ole Miss 49, The Citadel 0
