Week 11 FCS Football Top 25 Scoreboard

Youngstown State running back Jaden Gilbert (7)
Below are the final scores for every Top 25 program in the FCS Stats Perform media poll.

No. 1 North Dakota State 15, No. 13 North Dakota 10

No. 2 Montana 29, Eastern Washington 24

No. 3 Montana State 66, Weber State 14

No. 4 Lehigh 38, Holy Cross 3

No. 5 Tennessee Tech 21, Eastern Illinois 9

New Hampshire 34, No. 7 Monmouth 13

No. 9 Harvard 31, Columbia 14

No. 10 Villanova 28, Towson 10

No. 12 Mercer 49, No. 24 Western Carolina 47

No. 14 Rhode Island 34, Elon 20

No. 21 Youngstown State 48, No. 15 Southern Illinois 38

No. 16 Illinois State 52, Indiana State 20

No. 17 Stephen F. Austin 50, Houston Christian 3

No. 18 Abilene Christian 31, Utah Tech 10

No. 23 Jackson State 42, Mississippi Valley State 3

Davidson 14, No. 25 Presbyterian 13

Other Notable Week 11 Games

Lafayette 49, Colgate 42

Dartmouth 20, Princeton 17

Chattanooga 45, Furman 28

Delaware State 14, Morgan State 12

Southern Utah 27, Eastern Kentucky 17

Yale 34, Brown 22

Alabama State 42, Texas Southern 24

Central Connecticut State 40, Stonehill 10

Gardner-Webb 27, SEMO 24

North Carolina Central 31, Norfolk State 28

William & Mary 30, Campbell 27 (OT)

Richmond 31, Georgetown 24

UT Martin 26, Tennessee State 7

South Carolina State 42, Howard 12

Maine 35, Hampton 7

Stony Brook 38, North Carolina A&T 12

St. Thomas 20, Drake 13

Bryant 27, UAlbany 24

Wofford 52, VMI 10

Western Illinois 24, Lindenwood 21

Cornell 39, Penn 17

Mercyhurst 16, Saint Francis 15

Northern Iowa 31, Murray State 14

Incarnate Word 38, Northwestern State 3

Long Island 29, Duquesne 11

San Diego 43, Valparaiso 27

Wagner 24, Robert Morris 20

Bucknell 37, Fordham 19

Morehead State 31, Butler 30

Marist 41, Stetson 13

Ole Miss 49, The Citadel 0

Zach McKinnell is the Founder and Senior Editor of FCS Football Central. He is also a columnist for HERO Sports and a contributor for Athlon Sports. In 2022, he became an official voter in the FCS Stats Perform Top-25. He is a former contributor for Vols Wire, part of the USA TODAY Sports Network, and Fly War Eagle on FanSided. Zach graduated from Auburn University in 2018.

