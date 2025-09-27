Week 5 FCS Football Top 25 Scoreboard
Below are the final scores for every Top 25 program in the FCS Stats Perform Top 25 poll.
FCS Top 25 Scoreboard (Week 5)
No. 1 North Dakota State 51, No. 17 South Dakota 13
No. 2 South Dakota State 51, Mercyhurst 7
No. 4 Montana State 57, Eastern Washington 3
No. 10 Lehigh 44, Penn 30
No. 15 Northern Arizona 31, Portland State 17
No. 20 Villanova 31, William & Mary 24
No. 23 Austin Peay 42, Utah Tech 10
No. 25 Presbyterian 41, Morehead State 0
Other Notable Week 5 Games
Dartmouth 35, Central Connecticut State 28
Western Carolina 42, Campbell 35
Yale 41, Cornell 24
Alabama State 42, Florida A&M 14
Princeton 38, Lafayette 28
Richmond 13, Howard 12
Furman 31, Samford 13
New Hampshire 24, UAlbany 6
Wagner 18, Norfolk State 13
Fordham 26, Holy Cross 21
Idaho State 26, Northern Colorado 18
San Diego 30, St. Thomas 27
Eastern Illinois 31, Western Illinois 23
Maine 37, North Carolina A&T 30
Elon 41, Hampton 20
Stony Brook 35, Merrimack 10
Columbia 19, Georgetown 10
Bethune-Cookman 41, Alabama A&M 34
Duquesne 44, New Haven 18
Towson 26, Bryany 24
Sacred Heart 35, Delaware State 31
Stonehill 10, Long Island 3
Dayton 48, Stetson 14
Butler 31, Marist 28
Morgan State 24, Miles 17
Miami (OH) 38, Lindenwood 0
