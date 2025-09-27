Fcs Football Central

Week 5 FCS Football Top 25 Scoreboard

Zachary McKinnell

South Dakota State Jackrabbits wide receiver Isaiah Garcia-Castaneda (2)
South Dakota State Jackrabbits wide receiver Isaiah Garcia-Castaneda (2) / Samantha Laurey / Argus Leader / USA TODAY NETWORK via Imagn Images
In this story:

Below are the final scores for every Top 25 program in the FCS Stats Perform Top 25 poll.

FCS Top 25 Scoreboard (Week 5)

No. 1 North Dakota State 51, No. 17 South Dakota 13

No. 2 South Dakota State 51, Mercyhurst 7

No. 4 Montana State 57, Eastern Washington 3

No. 10 Lehigh 44, Penn 30

No. 15 Northern Arizona 31, Portland State 17

No. 20 Villanova 31, William & Mary 24

No. 23 Austin Peay 42, Utah Tech 10

No. 25 Presbyterian 41, Morehead State 0

Other Notable Week 5 Games

Dartmouth 35, Central Connecticut State 28

Western Carolina 42, Campbell 35

Yale 41, Cornell 24

Alabama State 42, Florida A&M 14

Princeton 38, Lafayette 28

Richmond 13, Howard 12

Furman 31, Samford 13

New Hampshire 24, UAlbany 6

Wagner 18, Norfolk State 13

Fordham 26, Holy Cross 21

Idaho State 26, Northern Colorado 18

San Diego 30, St. Thomas 27

Eastern Illinois 31, Western Illinois 23

Maine 37, North Carolina A&T 30

Elon 41, Hampton 20

Stony Brook 35, Merrimack 10

Columbia 19, Georgetown 10

Bethune-Cookman 41, Alabama A&M 34

Duquesne 44, New Haven 18

Towson 26, Bryany 24

Sacred Heart 35, Delaware State 31

Stonehill 10, Long Island 3

Dayton 48, Stetson 14

Butler 31, Marist 28

Morgan State 24, Miles 17

Miami (OH) 38, Lindenwood 0

