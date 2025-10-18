Week 8 FCS Football Top 25 Scoreboard
Below are the final scores for every Top 25 program in the FCS Stats Perform media poll.
FCS Top 25 Scoreboard (Week 8)
No. 1 North Dakota State 38, Indiana State 7
No. 2 South Dakota State 35, Murray State 14
No. 4 Montana 43, Sacred Heart 21
No. 9 North Dakota 38, No. 12 Southern Illinois 19
Youngstown State 40, No. 10 Illinois State 35
No. 11 Monmouth 49, Stony Brook 21
No. 15 Villanova 56, Hampton 14
No. 16 Rhode Island 58, UAlbany 17
No. 17 Lamar 23, UTRGV 21
No. 18 Harvard 31, Merrimack 7
No. 21 Presbyterian 42, Stetson 7
No. 22 South Dakota 17, Northern Iowa 14
Other Notable Week 8 Games
Western Carolina 45, The Citadel 38
William & Mary 26, Elon 21
UT Martin 37, Gardner-Webb 7
Samford 24, VMI 22
Holy Cross 28, Richmond 22
Chattanooga 42, ETSU 38
Dartmouth 30, Fordham 13
SEMO 42, Eastern Illinois 13
Wofford 31, Furman 13
Yale 47, Stonehill 7
Penn 35, Columbia 21
New Hampshire 24, Campbell 10
Charleston Southern 29, Western Illinois 24
Georgetown 21, Colgate 17
Princeton 40, Brown 21
Cornell 30, Bucknell 20
Drake 45, Davidson 0
Long Island 17, Robert Morris 7
Butler 23, Dayton 17
Morehead State 23, Marist 21
St. Thomas (MN) 55, Valparaiso 17
Texas Southern 61, Virginia Lynchburg 10
Mississippi Valley State 49, Lincoln (CA) 0
