Week 8 FCS Football Top 25 Scoreboard

Zachary McKinnell

Youngstown State running back Ethan Wright (2)
Youngstown State running back Ethan Wright (2) / Youngstown State Athletics
Below are the final scores for every Top 25 program in the FCS Stats Perform media poll.

FCS Top 25 Scoreboard (Week 8)

No. 1 North Dakota State 38, Indiana State 7

No. 2 South Dakota State 35, Murray State 14

No. 4 Montana 43, Sacred Heart 21

No. 9 North Dakota 38, No. 12 Southern Illinois 19

Youngstown State 40, No. 10 Illinois State 35

No. 11 Monmouth 49, Stony Brook 21

No. 15 Villanova 56, Hampton 14

No. 16 Rhode Island 58, UAlbany 17

No. 17 Lamar 23, UTRGV 21

No. 18 Harvard 31, Merrimack 7

No. 21 Presbyterian 42, Stetson 7

No. 22 South Dakota 17, Northern Iowa 14

Other Notable Week 8 Games

Western Carolina 45, The Citadel 38

William & Mary 26, Elon 21

UT Martin 37, Gardner-Webb 7

Samford 24, VMI 22

Holy Cross 28, Richmond 22

Chattanooga 42, ETSU 38

Dartmouth 30, Fordham 13

SEMO 42, Eastern Illinois 13

Wofford 31, Furman 13

Yale 47, Stonehill 7

Penn 35, Columbia 21

New Hampshire 24, Campbell 10

Charleston Southern 29, Western Illinois 24

Georgetown 21, Colgate 17

Princeton 40, Brown 21

Cornell 30, Bucknell 20

Drake 45, Davidson 0

Long Island 17, Robert Morris 7

Butler 23, Dayton 17

Morehead State 23, Marist 21

St. Thomas (MN) 55, Valparaiso 17

Texas Southern 61, Virginia Lynchburg 10

Mississippi Valley State 49, Lincoln (CA) 0

