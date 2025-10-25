Week 9 FCS Football Top 25 Scoreboard
- North Dakota State Bison
- South Dakota State Jackrabbits
- Montana Grizzlies
- Montana State Bobcats
- Lehigh Mountain Hawks
- UC Davis Aggies
- Tennessee Tech Golden Eagles
- Monmouth Hawks
- Rhode Island Rams
- Harvard Crimson
- Illinois State Redbirds
- South Dakota Coyotes
- Presbyterian Blue Hose
- Dayton Flyers
- Murray State Racers
- Youngstown State Penguins
- Jackson State Tigers
- Stephen F. Austin Lumberjacks
- Northern Arizona Lumberjacks
- North Dakota Fighting Hawks
- Austin Peay Governors
- Villanova Wildcats
- Mercer Bears
- Southern Illinois Salukis
- Lamar Cardinals
- Southeastern Louisiana Lions
Below are the final scores for every Top 25 program in the FCS Stats Perform media poll.
FCS Top 25 Scoreboard (Week 9)
No. 3 Tarleton State 31, Eastern Kentucky 7
No. 4 Montana 49, Sacramento State 35
No. 6 UC Davis 27, Northern Colorado 16
No. 7 Lehigh 27, Fordham 6
No. 8 North Dakota 46, Indiana State 17
No. 9 Tennessee Tech 42, SEMO 23
No. 10 Monmouth 28, Hampton 10
No. 11 Villanova 29, UAlbany 16
No. 13 Rhode Island 38, Bryant 17
No. 14 Harvard 35, Princeton 14
No. 15 Lamar 41, Northwestern State 14
No. 16 Southern Illinois 31, Northern Iowa 17
No. 17 Mercer 62, VMI 0
No. 18 Illinois State 21, No. 21 South Dakota 13
Dayton 35, No. 19 Presbyterian 19
No. 22 Youngstown State 51, Murray State 17
No. 25 Austin Peay 56, North Alabama 28
Other Notable Week 9 Games
Southeastern Louisiana 38, Houston Christian 14
Dartmouth 49, Columbia 3
West Georgia 18, Central Arkansas 17
Idaho 45, Portland State 6
Furman 24, The Citadel 14
Alabama State 56, Alabama A&M 13
Gardner-Webb 48, Lindenwood 20
Delaware State 35, North Carolina Central 26
New Hampshire 34, William & Mary 24
Yale 35, Penn 13
South Carolina State 51, Norfolk State 20
Nicholls 31, McNeese 7
Stony Brook 27, Towson 19
Maine 35, Elon 14
Wagner 24, Duquesne 13
North Carolina A&T 28, Campbell 24
Howard 33, Morgan State 27 (OT)
Charleston Southern 17, Eastern Illinois 16
Chattanooga 49, Samford 13
Cornell 30, Brown 24 (2OT)
Drake 31, Marist 17
Eastern Washington 23, Weber State 20
ETSU 14, Wofford 10
Colgate 29, Holy Cross 28
Western Illinois 17, Tennessee State 16
Georgetown 31, Bucknell 24
San Diego 40, Davidson 28
Alcorn State 32, Mississippi Valley State 10
Long Island 38, New Haven 16
Bethune-Cookman 31, Arkansas-Pine Bluff 14
Stonehill 22, Mercyhurst 15
St. Thomas (MN) 52, Stetson 10
Morehead State 17, Valparaiso 13
Robert Morris 24, Saint Francis 14
Prairie View A&M 38, Lincoln (CA) 0
Follow FCS Football Central on social media for ongoing coverage of FCS football, including on X, Facebook, and YouTube.