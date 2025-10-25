Fcs Football Central

Week 9 FCS Football Top 25 Scoreboard

Zachary McKinnell

Below are the final scores for every Top 25 program in the FCS Stats Perform media poll.

FCS Top 25 Scoreboard (Week 9)

No. 3 Tarleton State 31, Eastern Kentucky 7

No. 4 Montana 49, Sacramento State 35

No. 6 UC Davis 27, Northern Colorado 16

No. 7 Lehigh 27, Fordham 6

No. 8 North Dakota 46, Indiana State 17

No. 9 Tennessee Tech 42, SEMO 23

No. 10 Monmouth 28, Hampton 10

No. 11 Villanova 29, UAlbany 16

No. 13 Rhode Island 38, Bryant 17

No. 14 Harvard 35, Princeton 14

No. 15 Lamar 41, Northwestern State 14

No. 16 Southern Illinois 31, Northern Iowa 17

No. 17 Mercer 62, VMI 0

No. 18 Illinois State 21, No. 21 South Dakota 13

Dayton 35, No. 19 Presbyterian 19

No. 22 Youngstown State 51, Murray State 17

No. 25 Austin Peay 56, North Alabama 28

Other Notable Week 9 Games

Southeastern Louisiana 38, Houston Christian 14

Dartmouth 49, Columbia 3

West Georgia 18, Central Arkansas 17

Idaho 45, Portland State 6

Furman 24, The Citadel 14

Alabama State 56, Alabama A&M 13

Gardner-Webb 48, Lindenwood 20

Delaware State 35, North Carolina Central 26

New Hampshire 34, William & Mary 24

Yale 35, Penn 13

South Carolina State 51, Norfolk State 20

Nicholls 31, McNeese 7

Stony Brook 27, Towson 19

Maine 35, Elon 14

Wagner 24, Duquesne 13

North Carolina A&T 28, Campbell 24

Howard 33, Morgan State 27 (OT)

Charleston Southern 17, Eastern Illinois 16

Chattanooga 49, Samford 13

Cornell 30, Brown 24 (2OT)

Drake 31, Marist 17

Eastern Washington 23, Weber State 20

ETSU 14, Wofford 10

Colgate 29, Holy Cross 28

Western Illinois 17, Tennessee State 16

Georgetown 31, Bucknell 24

San Diego 40, Davidson 28

Alcorn State 32, Mississippi Valley State 10

Long Island 38, New Haven 16

Bethune-Cookman 31, Arkansas-Pine Bluff 14

Stonehill 22, Mercyhurst 15

St. Thomas (MN) 52, Stetson 10

Morehead State 17, Valparaiso 13

Robert Morris 24, Saint Francis 14

Prairie View A&M 38, Lincoln (CA) 0

Zach McKinnell is the Founder and Senior Editor of FCS Football Central. He is also a columnist for HERO Sports and a contributor for Athlon Sports. In 2022, he became an official voter in the FCS Stats Perform Top-25. He is a former contributor for Vols Wire, part of the USA TODAY Sports Network, and Fly War Eagle on FanSided. Zach graduated from Auburn University in 2018.

