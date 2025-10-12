Fcs Football Central

Week 7 FCS Football Top 25 Scoreboard

Zachary McKinnell

Jackson State wide receiver Nate Rembert (3) celebrates with wide receiver Jameel Gardner Jr. (7)
Jackson State wide receiver Nate Rembert (3) celebrates with wide receiver Jameel Gardner Jr. (7) / Ayrton Breckenridge/Clarion Ledger / USA TODAY NETWORK via Imagn Images
Below are the final scores for every Top 25 program in the FCS Stats Perform media poll.

FCS Top 25 Scoreboard (Week 7)

No. 1 North Dakota State 45, No. 8 Southern Illinois 17

No. 2 South Dakota State 31, Northern Iowa 3

No. 3 Tarleton State 41, Utah Tech 23

No. 4 Montana 28, Cal Poly 9

No. 5 Montana State 48, Idaho State 14

No. 6 UC Davis 45, No. 14 Northern Arizona 24

No. 7 Lehigh 31, Columbia 7

No. 9 Illinois State 46, Murray State 32

No. 10 Tennessee Tech 27, Charleston Southern 13

Northern Colorado 49, No. 11 Idaho 33

No. 12 Monmouth 42, Towson 31

No. 13 North Dakota 35, Youngstown State 17

No. 15 Jackson State 38, Alabama State 34

Eastern Kentucky 34, No. 16 Austin Peay 20

No. 17 Rhode Island 38, New Hampshire 27

No. 18 Villanova 29, Elon 21

No. 19 Abilene Christian 30, No. 21 West Georgia 13

No. 20 Lamar 33, East Texas A&M 23

No. 22 Harvard 34, Cornell 10

No. 23 South Dakota 19, Indiana State 14

No. 24 Presbyterian 31, Butler 25

No. 25 Mercer 38, Princeton 14

Other Notable Week 7 Games

Western Carolina 52, Furman 7

Gardner-Webb 21, Eastern Illinois 10

Dartmouth 17, Yale 16

Lafayette 62, Bucknell 24

Sacramento State 55, Weber State 27

Richmond 24, Colgate 19

South Carolina State 22, North Carolina A&T 16

Maine 20, Merrimack 13

Sacred Heart 32, Howard 14

ETSU 45, VMI 10

North Carolina Central 45, Florida A&M 7

SEMO 28, Tennessee State 12

Central Arkansas 49, North Alabama 21

Drake 19, San Diego 16

Texas Southern 21, Grambling State 20

Houston Christian 20, Northwestern State 17

UT Martin 32, Western Illinois 31

Brown 29, Bryant 19

Wofford 31, Norfolk State 14

Bethune-Cookman 45, Southern 14

Mercyhurst 19, Wagner 7

Penn 28, Marist 9

Alabama A&M 45, Mississippi Valley State 25

Campbell 38, Hampton 21

St. Thomas 57, Davidson 13

Central Connecticut State 24, Robert Morris 12

Duquesne 52, Saint Francis 7

Dayton 41, Valparaiso 10

Stetson 21, Morehead State 14

The Citadel 38, Valdosta State 14

Delaware State 70, Southern Connecticut State 23

New Haven 69, Western Connecticut State 0

Morgan State 44, Virginia Lynchburg 6

Alcorn State 42, Lincoln (CA) 0

Zach McKinnell is the Founder and Senior Editor of FCS Football Central. He is also a columnist for HERO Sports and a contributor for Athlon Sports. In 2022, he became an official voter in the FCS Stats Perform Top-25. He is a former contributor for Vols Wire, part of the USA TODAY Sports Network, and Fly War Eagle on FanSided. Zach graduated from Auburn University in 2018.

