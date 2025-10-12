Week 7 FCS Football Top 25 Scoreboard
Below are the final scores for every Top 25 program in the FCS Stats Perform media poll.
FCS Top 25 Scoreboard (Week 7)
No. 1 North Dakota State 45, No. 8 Southern Illinois 17
No. 2 South Dakota State 31, Northern Iowa 3
No. 3 Tarleton State 41, Utah Tech 23
No. 4 Montana 28, Cal Poly 9
No. 5 Montana State 48, Idaho State 14
No. 6 UC Davis 45, No. 14 Northern Arizona 24
No. 7 Lehigh 31, Columbia 7
No. 9 Illinois State 46, Murray State 32
No. 10 Tennessee Tech 27, Charleston Southern 13
Northern Colorado 49, No. 11 Idaho 33
No. 12 Monmouth 42, Towson 31
No. 13 North Dakota 35, Youngstown State 17
No. 15 Jackson State 38, Alabama State 34
Eastern Kentucky 34, No. 16 Austin Peay 20
No. 17 Rhode Island 38, New Hampshire 27
No. 18 Villanova 29, Elon 21
No. 19 Abilene Christian 30, No. 21 West Georgia 13
No. 20 Lamar 33, East Texas A&M 23
No. 22 Harvard 34, Cornell 10
No. 23 South Dakota 19, Indiana State 14
No. 24 Presbyterian 31, Butler 25
No. 25 Mercer 38, Princeton 14
Other Notable Week 7 Games
Western Carolina 52, Furman 7
Gardner-Webb 21, Eastern Illinois 10
Dartmouth 17, Yale 16
Lafayette 62, Bucknell 24
Sacramento State 55, Weber State 27
Richmond 24, Colgate 19
South Carolina State 22, North Carolina A&T 16
Maine 20, Merrimack 13
Sacred Heart 32, Howard 14
ETSU 45, VMI 10
North Carolina Central 45, Florida A&M 7
SEMO 28, Tennessee State 12
Central Arkansas 49, North Alabama 21
Drake 19, San Diego 16
Texas Southern 21, Grambling State 20
Houston Christian 20, Northwestern State 17
UT Martin 32, Western Illinois 31
Brown 29, Bryant 19
Wofford 31, Norfolk State 14
Bethune-Cookman 45, Southern 14
Mercyhurst 19, Wagner 7
Penn 28, Marist 9
Alabama A&M 45, Mississippi Valley State 25
Campbell 38, Hampton 21
St. Thomas 57, Davidson 13
Central Connecticut State 24, Robert Morris 12
Duquesne 52, Saint Francis 7
Dayton 41, Valparaiso 10
Stetson 21, Morehead State 14
The Citadel 38, Valdosta State 14
Delaware State 70, Southern Connecticut State 23
New Haven 69, Western Connecticut State 0
Morgan State 44, Virginia Lynchburg 6
Alcorn State 42, Lincoln (CA) 0
