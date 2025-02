Georgia Tech Football: Yellow Jackets Officially Set Date For 2025 White and Gold Spring Game

π™Žπ˜Όπ™‘π™€ 𝙏𝙃𝙀 π˜Ώπ˜Όπ™π™€



2025 White & Gold Game, presented by @renasant, the Official Bank of Georgia Tech Football



πŸ“ Saturday, April 12

πŸ• 1 pm

πŸ“ Bobby Dodd Stadium at Hyundai Field



πŸ“° https://t.co/FdYVnC4CuK#StingEm 🐝 pic.twitter.com/p72zwCwqZN