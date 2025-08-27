HBCU Legends

NFL Cuts Tracker: Team-By-Team HBCU Football Players Who Made The 53-Man Rosters

Who were the HBCU football players who made the first cut and landed on NFL rosters for 2025?

Kyle T. Mosley

HBCU Football Players Who Made The 53-Man Roster
HBCU Football Players Who Made The 53-Man Roster / IMAGN
Today, all 32 teams submitted their annual roster cuts to the National Football League headquarters for final review and approval.

Several prominent former HBCU football players and a few rookies were able to land on teams' initial 53-man rosters after proving themselves during summer training camp and preseason games.

We are tracking where the former HBCU football players are landing in the National Football League:

Aug 16, 2025; Arlington, Texas, USA; Dallas Cowboys linebacker Darius Harris (47) and Baltimore Ravens offensive tackle Carson Vinson (71) in action during the game between the Dallas Cowboys and the Baltimore Ravens at AT&T Stadium. Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images / Jerome Miron-Imagn Images

53-MAN ROSTER ADDITIONS (HBCU PLAYERS UNDER 3 YEARS)

  • Baltimore Ravens: Carson Vinson, OL - Alabama A&M
  • Buffalo Bills: Brandon Codrington, DB/Specialist - North Carolina Central
  • Carolina Panthers: Claudin Cherelus, LB - Alcorn State
  • Cleveland Browns: Shedeur Sanders, QB - Jackson State/Colorado
  • Dallas Cowboys: James 'The Problem' Houston IV, DE - Jackson State
  • Dallas Cowboys: Markquese Bell, DB - Florida A&M
  • Green Bay Packers: Emmanuel D. Wilson, RB - Fort Valley State
  • Jacksonville Jaguars: Bhayshul Tuten, RB - North Carolina A&T
  • Jacksonville Jaguars: Travis Hunter, DB/WR - Jackson State/Colorado
  • Cobie Durant, DB - South Carolina State
  • Los Angeles Rams: Xavier Smith, WR - Florida A&M
  • Minnesota Vikings: Elijah Williams, DL - Morgan State
  • New Orleans Saints: Torricelli Simpkins III, OL - North Carolina Central/South Carolina
  • New York Giants: Jamie Gillan, P - UAPB
  • Washington Commanders: Jacory 'Bill' Croskey-Merritt, RB - Alabama State/Arizona
Dec 15, 2024; Houston Texans offensive tackle Tytus Howard (71) runs onto the field before the game against the Miami Dolphins at NRG Stadium. Mandatory Credit: Troy Taormina-Imagn Images / Troy Taormina-Imagn Images

VETERANS (HBCU PLAYERS OVER 3 YEARS)

  • Atlanta Falcons: Khadarel Hodge, WR - Prairie View A&M
  • Baltimore Ravens: Corey Bullock, OL - North Carolina Central
  • Houston Texans: Tytus Howard, OL - Alabama State
  • Indianapolis Colts: Grover Steward, DL - Albany State
  • Kansas City Chiefs: Bryan Cook, S - Howard
  • Kansas City Chiefs: Joshua Williams, DB - Fayetteville State
  • Miami Dolphins: Kion Smith, OL - Fayetteville State
  • Miami Dolphins: Quinton Bell, LB - Prairie View A&M
  • Minnesota Vikings: Javon Hargrave, DL - South Carolina State
  • Washington Commanders: Bobby Wagner, LB - Howard (Master's)
  • Washington Commanders: Trent Scott, OL - Grambling State (Master's)
Washington Commanders safety Robert McDaniel (47) nearly intercepts a pass intended for Cincinnati Bengals wide receiver Isaiah Williams (18) in the third quarter of the NFL Preseason Week 2 game between the Washington Commanders and the Cincinnati Bengals at Northwest Stadium in Landover, Md., on Monday, Aug. 18, 2025. The Bengals won the game, 31-17. / Sam Greene/The Enquirer / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

NOTABLE HBCU PLAYERS WAIVED (PROJECTED FOR PRACTICE SQUAD ADDITIONS)

  • Arizona Cardinals: Nick Leverett, OL - North Carolina Central
  • Atlanta Falcons: Chris Blair, WR - Alcorn State
  • Chicago Bears: Ian Wheeler, RB - Howard  
  • Indianapolis Colts: Isaiah Land, DE - Florida A&M
  • New England: Isaiah Bolden, DB/Specialist - Jackson State
  • Washington Commanders: Robert McDaniel, DB - Jackson State (Per Source)
  • Washington Commanders: Antonio Hamilton Sr., DB - South Carolina State
  • Tampa Bay Buccaneers: Shilo Sanders, DB - Jackson State/Colorado
Aug 16, 2025; Inglewood, California, USA; Los Angeles Rams wide receiver Xavier Smith (19) carries the ball against the Los Angeles Chargers in the first half at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images / Kirby Lee-Imagn Images

Robert McDaniel, a former star defensive back at Jackson State, has been informed by the Washington Commanders that they want him to return to their practice squad, per a source.

Reports indicate that the CFL and a couple of NFL teams are interested in Shilo Sanders.

After successful preseasons, Chris Blair, Ian Wheeler, and Isaiah Land will return to their clubs' practice squads.

