Louisville Football's Complete 2025 Player Roster

LOUISVILLE, Ky. - Below is the complete player roster for Louisville Cardinals football program heading into the 2025 season, by position and separated by players on scholarship and walk-ons:
Player Totals
Scholarship Players: 80
Walk-Ons: 28
Total: 108
Quarterback
Scholarship (4)
- Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
- Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
- Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)
- Mason Mims (6-3, 210, Fr.)
Walk-On (3)
- Sam Young (6-3, 195, R-Jr.)
- Travis Egan (6-2, 220, R-So)
- Ryan Zimmerman (6-6, 235, R-Fr.)
Running Back
Scholarship (5)
- Keyjuan Brown (5-10, 210, R-So.)
- Isaac Brown (5-9, 190, So.)
- Duke Watson (6-0, 180, So.)
- Shaun Boykins Jr. (6-1, 195, R-Fr.)
- Jamarice Wilder (5-9, 180, Fr.)
Walk-On (2)
- Shammai Gates (5-11, 200, R-Fr.)
- Braxton Jennings (5-11, 195, Fr.)
Wide Receiver
Scholarship (9)
- Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)
- Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
- Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
- Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
- Bobby Golden (5-9, 185, R-Jr.)
- TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
- T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)
- Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)
- Brock Coffman (6-0, 180, Fr.)
Walk-On (4)
- Jaedon King (6-0, 180, R-Jr.)
- Eli Adams (6-0, 190, R-Fr.)
- Devaghn Jones (6-0, 180, Fr.)
- Emmanuel Ulinfun (6-1, 200, Fr.)
Tight End
Scholarship (6)
- Jacob Stewart (6-5, 230, Sr.)
- Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
- Jaleel Skinner (6-5, 230, Jr.)
- Dylan Mesman (6-5, 240, R-Fr.)
- Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)
- Grant Houser (6-6, 230, Fr.)
Walk-On (2)
- *Jaxon Panariello (6-2, 225, R-So.)
- Hamilton Atkins (6-4, 250, R-Fr.)
*As a fullback
Offensive Line
Scholarship (18)
- Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
- Michael Flores (6-3, 310, R-Sr.)
- Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
- Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
- Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
- Makylan Pounders (6-5, 310, R-Sr.)
- Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
- Trevonte Sylvester (6-6, 280, R-Sr.)
- Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)
- Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)
- Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
- Fred Johnson (6-5, 290, R-Fr.)
- Ransom McDermott (6-8, 305, R-Fr.)
- Jimmy Williams III (6-4, 300, R-Fr.)
- Gradey Anthony (6-5, 280, Fr.)
- Tyler Folmar (6-6, 325, Fr.)
- Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)
- Carter Guillaume (6-2, 285, Fr.)
Walk-On (2)
- James Glover-Tyson (6-6, 350, So.)
- Ellis McAdoo (6-5, 295, R-Fr.)
Interior Defensive Line
Scholarship (7)
- Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
- Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
- Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)
- Selah Brown (6-2, 290, R-Jr.)
- Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)
- Bailey Abercrombie (6-3, 295, Fr.)
- Dillon Smith (6-4, 260, Fr.)
Walk-On (2)
- Jayshaun Coffman (6-5, 285, R-Sr.)
- Chris Jones Jr. (6-4, 320, R-Fr.)
Defensive End
Scholarship (9)
- Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
- Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)
- Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
- Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
- A.J. Green (6-6, 250, R-So.)
- Maurice Davis (6-4, 235, R-Fr.)
- Xavier Porter (6-2, 280, R-Fr.)
- Eric Hazzard (6-3, 250, Fr.)
- C.J. May (6-4, 225, Fr.)
Walk-On (1)
- Kendrick Gilbert (6-5, 296, R-So.)
Linebackers
Scholarship (9)
- Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)
- T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
- Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)
- Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
- Stanquan Clark (6-3, 235, Jr.)
- T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)
- Trent Carter (6-3, 225, R-Fr.)
- Caleb Matelau (6-1, 225, Fr.)
- Cameron White (6-1, 225, Fr.)
Walk-On (1)
- Brady McEnaney (6-2, 210, R-Fr.)
Cornerbacks
Scholarship (6)
- Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
- Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
- Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
- Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
- Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)
- Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)
Walk-On (3)
- Jaden Minkins (5-10, 180, R-So.)
- Destin Cheirs (6-2, 185, R-Fr
- Anderson Mitchell (6-2, 190, R-Fr.)
Safeties
Scholarship (6)
- JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
- Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)
- D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
- Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)
- Daeh McCullough (6-2, 195, R-So.)
- Micah Rice (6-2, 195, Fr.)
Walk-On (1)
- Eli Limouris (5-10, 185, R-Fr.)
Special Teams
Scholarship (1)
- Long Snapper Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
Walk-On (7)
- Placekicker David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
- Placekicker Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
- Punter Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
- Long Snapper Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)
- Placekicker Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)
- Punter Adam Winkenhofer (5-10, 195, R-Fr.)
- Placekicker Carson Hilbert (6-3, 215, Fr.)
