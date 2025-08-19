Louisville Football's Complete 2025 Player Roster

Louisville Report

LOUISVILLE, Ky. - Below is the complete player roster for Louisville Cardinals football program heading into the 2025 season, by position and separated by players on scholarship and walk-ons:

Player Totals

Scholarship Players: 80
Walk-Ons: 28
Total: 108

Quarterback

Scholarship (4)

  • Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
  • Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
  • Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)
  • Mason Mims (6-3, 210, Fr.)

Walk-On (3)

  • Sam Young (6-3, 195, R-Jr.)
  • Travis Egan (6-2, 220, R-So)
  • Ryan Zimmerman (6-6, 235, R-Fr.)

Running Back

Scholarship (5)

  • Keyjuan Brown (5-10, 210, R-So.)
  • Isaac Brown (5-9, 190, So.)
  • Duke Watson (6-0, 180, So.)
  • Shaun Boykins Jr. (6-1, 195, R-Fr.)
  • Jamarice Wilder (5-9, 180, Fr.)

Walk-On (2)

  • Shammai Gates (5-11, 200, R-Fr.)
  • Braxton Jennings (5-11, 195, Fr.)

Wide Receiver

Scholarship (9)

  • Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)
  • Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
  • Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
  • Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
  • Bobby Golden (5-9, 185, R-Jr.)
  • TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
  • T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)
  • Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)
  • Brock Coffman (6-0, 180, Fr.)

Walk-On (4)

  • Jaedon King (6-0, 180, R-Jr.)
  • Eli Adams (6-0, 190, R-Fr.)
  • Devaghn Jones (6-0, 180, Fr.)
  • Emmanuel Ulinfun (6-1, 200, Fr.)

Tight End

Scholarship (6)

  • Jacob Stewart (6-5, 230, Sr.)
  • Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
  • Jaleel Skinner (6-5, 230, Jr.)
  • Dylan Mesman (6-5, 240, R-Fr.)
  • Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)
  • Grant Houser (6-6, 230, Fr.)

Walk-On (2)

  • *Jaxon Panariello (6-2, 225, R-So.)
  • Hamilton Atkins (6-4, 250, R-Fr.)

*As a fullback

Offensive Line

Scholarship (18)

  • Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
  • Michael Flores (6-3, 310, R-Sr.)
  • Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
  • Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
  • Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
  • Makylan Pounders (6-5, 310, R-Sr.)
  • Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
  • Trevonte Sylvester (6-6, 280, R-Sr.)
  • Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)
  • Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)
  • Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
  • Fred Johnson (6-5, 290, R-Fr.)
  • Ransom McDermott (6-8, 305, R-Fr.)
  • Jimmy Williams III (6-4, 300, R-Fr.)
  • Gradey Anthony (6-5, 280, Fr.)
  • Tyler Folmar (6-6, 325, Fr.)
  • Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)
  • Carter Guillaume (6-2, 285, Fr.)

Walk-On (2)

  • James Glover-Tyson (6-6, 350, So.)
  • Ellis McAdoo (6-5, 295, R-Fr.)

Interior Defensive Line

Scholarship (7)

  • Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
  • Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
  • Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)
  • Selah Brown (6-2, 290, R-Jr.)
  • Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)
  • Bailey Abercrombie (6-3, 295, Fr.)
  • Dillon Smith (6-4, 260, Fr.)

Walk-On (2)

  • Jayshaun Coffman (6-5, 285, R-Sr.)
  • Chris Jones Jr. (6-4, 320, R-Fr.)

Defensive End

Scholarship (9)

  • Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
  • Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)
  • Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
  • Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
  • A.J. Green (6-6, 250, R-So.)
  • Maurice Davis (6-4, 235, R-Fr.)
  • Xavier Porter (6-2, 280, R-Fr.)
  • Eric Hazzard (6-3, 250, Fr.)
  • C.J. May (6-4, 225, Fr.)

Walk-On (1)

  • Kendrick Gilbert (6-5, 296, R-So.)

Linebackers

Scholarship (9)

  • Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)
  • T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
  • Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)
  • Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
  • Stanquan Clark (6-3, 235, Jr.)
  • T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)
  • Trent Carter (6-3, 225, R-Fr.)
  • Caleb Matelau (6-1, 225, Fr.)
  • Cameron White (6-1, 225, Fr.)

Walk-On (1)

  • Brady McEnaney (6-2, 210, R-Fr.)

Cornerbacks

Scholarship (6)

  • Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
  • Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
  • Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
  • Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
  • Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)
  • Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)

Walk-On (3)

  • Jaden Minkins (5-10, 180, R-So.)
  • Destin Cheirs (6-2, 185, R-Fr
  • Anderson Mitchell (6-2, 190, R-Fr.)

Safeties

Scholarship (6)

  • JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
  • Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)
  • D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
  • Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)
  • Daeh McCullough (6-2, 195, R-So.)
  • Micah Rice (6-2, 195, Fr.)

Walk-On (1)

  • Eli Limouris (5-10, 185, R-Fr.)

Special Teams

Scholarship (1)

  • Long Snapper Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)

Walk-On (7)

  • Placekicker David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
  • Placekicker Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
  • Punter Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
  • Long Snapper Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)
  • Placekicker Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)
  • Punter Adam Winkenhofer (5-10, 195, R-Fr.)
  • Placekicker Carson Hilbert (6-3, 215, Fr.)

