Depth Charts: Louisville vs. Boston College
LOUISVILLE, Ky. - After pulling off a road upset over Miami and jumping into the AP Top 25 for the first time this season, the Louisville football program is returning home to L&N Stadium, where a matchup with Boston College awaits them. Kickoff is set for Saturday, Oct. 25 at 7:30 p.m. EST
Here are the depth charts for both the Cardinals and Eagles:
No. 19 Louisville (5-1, 1-0 ACC)
Changes from Louisville's Depth Chart vs. Miami:
- None.
Quarterback
7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
12 Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
OR 13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)
Running Back
1 Isaac Brown (5-9, 190, So.)
26 Duke Watson (6-0, 180, So.)
46 Braxton Jennings (5-11, 195, Fr.)
Wide Receiver
0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)
Wide Receiver
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)
Wide Receiver
2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)
Tight End
85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)
86 Jacob Stewart (6-5, 230, R-Sr.)
84 Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)
Left Tackle
70 Trevonte Sylvester (6-6, 280, R-Sr.)
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)
Left Guard
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)
Center
50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)
Right Guard
74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
Right Tackle
60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)
Defense
Defensive End
23 Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
OR 19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)
Nose Tackle
99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)
Defensive Tackle
90 Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)
Leo (DE/LB)
50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)
Middle Linebacker
12 Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)
43 Trent Carter (6-3, 225, R-Fr.)
Weakside Linebacker
34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)
STAR (LB/S)
9 Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
33 Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)
Cornerback
4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)
Cornerback
25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)
Free Safety
27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)
Strong Safety
21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)
Special Teams
Punter
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Placekicker
98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)
35 Carson Hilbert (6-3, 215, Fr.)
Holder
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Long Snapper
48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)
Kick Returner
0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
Punt Returner
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)
Boston College (1-6, 0-4 ACC)*
Offense
Quarterback
9 Dylan Lonergan (6-2, 211, R-So.)
3 Grayson James (6-3, 218, R-Sr.)
10 Shaker Reisig (6-0, 199, Fr.)
Running Back
2 Turbo Richard (5-8, 207, So.)
5 Jordan McDonald (6-1, 211, Sr.)
24 Bo MacCormack III (5-10, 198, Fr.)
20 Alex Broome (5-6, 194, R-Jr.)
Wide Receiver
4 Reed Harris (6-5, 217, R-So.)
21 V.J. Wilkins (5-9, 187, R-Jr.)
Wide Receiver
11 Lewis Bond (5-11, 190, R-Sr.)
83 Luke McLaughlin (5-10, 181, R-Sr.)
Wide Receiver
88 Dawson Pough (6-0, 193, Fr.)
82 Ismael Zamor (6-0, 193, R-Jr.)
1 Jaedn Skeete (6-2, 188, Jr.)
Tight End
17 Jeremiah Franklin (6-3, 244, Sr.)
85 Kaelan Chudzinski (6-3, 236, Fr.)
19 Ty Lockwood (6-4, 245, R-So.)
48 Zeke Moore (6-0, 240 Jr.)
Left Tackle
71 Jude Bowry (6-5, 315, R-Jr.)
75 Pape Abdoulaye Sy (6-6, 318, R-Fr.)
Left Guard
56 Eryx Daugherty (6-3, 310, R-So.)
73 Tommy Matheson (6-3, 303, R-Sr.)
Center
77 Michael Crounse (6-4, 317, R-So.)
53 Dwayne Allick (6-2, 301, Gr.)
Right Guard
65 Logan Taylor (6-7, 315, R-Sr.)
52 Judah Pruitt (6-4, 315, R-Fr.)
OR 55 Robert Smith IV (6-3, 310, Fr.)
Right Tackle
79 Kevin Cline (6-7, 320, Gr.)
58 Ryan Mickow (6-7, 317, R-So.)
Defense
Defensive End
17 Edwin Kolenge (6-3, 252, R-Jr.)
41 Favor Bate (6-1, 249, So.)
9 Josiah Griffin (6-4, 257, R-So.)
94 Jayzen Flint (6-3, 251, R-Fr.)
Defensive Tackle
52 Chris Marable Jr. (6-2, 305, R-So.)
55 Kwan Williams (6-2, 318, Sr.)
59 Micah Amedee (6-2, 282, Fr.)
Defensive Tackle
88 Sedarius McConnell (6-3, 279, R-Sr.)
90 Ty Clemons (6-3, 288, R-Sr.)
91 Makai Byerson (6-4, 270, R-Fr.)
Defensive End
15 Quintayvious Hutchins (6-3, 240, R-Sr.)
56 E’Lla Boykin (6-3, 241, So.)
98 Israel Oladipupo (6-2, 242, Fr.)
96 Jayden Fry (6-2, 243, Fr.)
Linebacker
33 Owen McGowan (6-0, 236, R-Sr.)
26 Jason Hewlett Jr. (6-3, 232, R-So.)
Linebacker
28 Zacari Thomas (5-11, 210, Fr.)
1 Daveon Crouch (6-1, 227, Sr.)
8 Bryce Steele (6-1, 224, R-Sr.)
Nickelback
29 Cameron Martinez (5-10, 188, Gr.)
30 T.J. Green (5-10, 176, Fr.)
Cornerback
3 Max Tucker (5-11, 191, Jr.)
24 Amari Jackson (5-11, 188, Sr.)
14 Ashton Cunningham (5-9, 165, Fr.)
Cornerback
16 Isaiah Farris (5-11, 174, R-Jr.)
35 Ashton McShane (5-11, 194, So.)
Safety
0 Omar Thornton (5-11, 201, So.)
32 Charlie Comella (6-1, 189, R-Fr.)
19 Marcelous Townsend (5-10, 177, Fr.)
Safety
2 KP Price (6-1, 200, Jr.)
7 Carter Davis (6-1, 190, R-So.)
27 Omarion Davis (5-11, 188, Fr.)
Safety
7 Carter Davis (6-1, 190, R-So.)
32 Charlie Comella (6-1, 189, R-Fr.)
20 Marcus Upton (5-11, 199, Fr.)
Special Teams
Long Snapper
45 Ben Mann (6-5, 232, R-Sr.) OR
49 Cooper Crook (6-4, 219, R-Fr.)
Punter
28 Shamus Florio (6-3, 205, R-Sr.)
25 Andy Quinn (6-4, 199, Fr..)
Kicker
99 Luca Lombardo (5-11, 175, R-Jr.)
95 Liam Connor (6-2, 207, Sr.)
Punt Returner
16 Isaiah Farris (5-11, 174, R-Jr.)
29 Cameron Martinez (5-10, 185, Gr.)
Kick Returner
30 T.J. Green (5-10, 176, Fr.)
24 Bo MacCormack III (5-10, 198, Fr.)
More Cardinals Stories
(Photo via Eric Canha - Imagn Images)
You can follow Louisville Cardinals On SI for future coverage by liking us on Facebook, Twitter/X and Instagram:
Facebook - @LouisvilleOnSI
Twitter/X - @LouisvilleOnSI
Instagram - @louisvilleonsi
You can also follow Deputy Editor Matthew McGavic at @Matt_McGavic on Twitter/X and @mattmcgavic.bsky.social on Bluesky