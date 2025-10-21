Louisville Report

Depth Charts: Louisville vs. Boston College

The Cardinals return home to take on the Eagles under the lights.

Matthew McGavic

Oct 25, 2024; Chestnut Hill, Massachusetts, USA; Boston College Eagles running back Kye Robichaux (5) runs the ball against the Louisville Cardinals during the first half at Alumni Stadium. Mandatory Credit: Eric Canha-Imagn Images
Oct 25, 2024; Chestnut Hill, Massachusetts, USA; Boston College Eagles running back Kye Robichaux (5) runs the ball against the Louisville Cardinals during the first half at Alumni Stadium. Mandatory Credit: Eric Canha-Imagn Images / Eric Canha-Imagn Images
In this story:

LOUISVILLE, Ky. - After pulling off a road upset over Miami and jumping into the AP Top 25 for the first time this season, the Louisville football program is returning home to L&N Stadium, where a matchup with Boston College awaits them. Kickoff is set for Saturday, Oct. 25 at 7:30 p.m. EST

Here are the depth charts for both the Cardinals and Eagles:

No. 19 Louisville (5-1, 1-0 ACC)

Changes from Louisville's Depth Chart vs. Miami:

  • None.

Quarterback

7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
12 Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
OR 13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)

Running Back

1 Isaac Brown (5-9, 190, So.)
26 Duke Watson (6-0, 180, So.)
46 Braxton Jennings (5-11, 195, Fr.)

Wide Receiver

0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)

Wide Receiver

5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)

Wide Receiver

2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)

Tight End

85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)
86 Jacob Stewart (6-5, 230, R-Sr.)
84 Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)

Left Tackle

70 Trevonte Sylvester (6-6, 280, R-Sr.)
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)

Left Guard

53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)

Center

50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)

Right Guard

74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)

Right Tackle

60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)

Defense

Defensive End

23 Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
OR 19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)

Nose Tackle

99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)

Defensive Tackle

90 Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)

Leo (DE/LB)

50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)

Middle Linebacker

12 Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)
43 Trent Carter (6-3, 225, R-Fr.)

Weakside Linebacker

34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)

STAR (LB/S)

9 Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
33 Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)

Cornerback

4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)

Cornerback

25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)

Free Safety

27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)

Strong Safety

21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)

Special Teams

Punter

39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)

Placekicker

98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)
35 Carson Hilbert (6-3, 215, Fr.)

Holder

39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)

Long Snapper

48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)

Kick Returner

0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)

Punt Returner

5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)

Boston College (1-6, 0-4 ACC)*

Offense

Quarterback

9 Dylan Lonergan (6-2, 211, R-So.)
3 Grayson James (6-3, 218, R-Sr.)
10 Shaker Reisig (6-0, 199, Fr.)

Running Back

2 Turbo Richard (5-8, 207, So.)
5 Jordan McDonald (6-1, 211, Sr.)
24 Bo MacCormack III (5-10, 198, Fr.)
20 Alex Broome (5-6, 194, R-Jr.)

Wide Receiver

4 Reed Harris (6-5, 217, R-So.)
21 V.J. Wilkins (5-9, 187, R-Jr.)

Wide Receiver

11 Lewis Bond (5-11, 190, R-Sr.)
83 Luke McLaughlin (5-10, 181, R-Sr.)

Wide Receiver

88 Dawson Pough (6-0, 193, Fr.)
82 Ismael Zamor (6-0, 193, R-Jr.)
1 Jaedn Skeete (6-2, 188, Jr.)

Tight End

17 Jeremiah Franklin (6-3, 244, Sr.)
85 Kaelan Chudzinski (6-3, 236, Fr.)
19 Ty Lockwood (6-4, 245, R-So.)
48 Zeke Moore (6-0, 240 Jr.)

Left Tackle

71 Jude Bowry (6-5, 315, R-Jr.)
75 Pape Abdoulaye Sy (6-6, 318, R-Fr.)

Left Guard

56 Eryx Daugherty (6-3, 310, R-So.)
73 Tommy Matheson (6-3, 303, R-Sr.)

Center

77 Michael Crounse (6-4, 317, R-So.)
53 Dwayne Allick (6-2, 301, Gr.)

Right Guard

65 Logan Taylor (6-7, 315, R-Sr.)
52 Judah Pruitt (6-4, 315, R-Fr.)
OR 55 Robert Smith IV (6-3, 310, Fr.)

Right Tackle

79 Kevin Cline (6-7, 320, Gr.)
58 Ryan Mickow (6-7, 317, R-So.)

Defense

Defensive End

17 Edwin Kolenge (6-3, 252, R-Jr.)
41 Favor Bate (6-1, 249, So.)
9 Josiah Griffin (6-4, 257, R-So.)
94 Jayzen Flint (6-3, 251, R-Fr.)

Defensive Tackle

52 Chris Marable Jr. (6-2, 305, R-So.)
55 Kwan Williams (6-2, 318, Sr.)
59 Micah Amedee (6-2, 282, Fr.)

Defensive Tackle

88 Sedarius McConnell (6-3, 279, R-Sr.)
90 Ty Clemons (6-3, 288, R-Sr.)
91 Makai Byerson (6-4, 270, R-Fr.)

Defensive End

15 Quintayvious Hutchins (6-3, 240, R-Sr.)
56 E’Lla Boykin (6-3, 241, So.)
98 Israel Oladipupo (6-2, 242, Fr.)
96 Jayden Fry (6-2, 243, Fr.)

Linebacker

33 Owen McGowan (6-0, 236, R-Sr.)
26 Jason Hewlett Jr. (6-3, 232, R-So.)

Linebacker

28 Zacari Thomas (5-11, 210, Fr.)
1 Daveon Crouch (6-1, 227, Sr.)
8 Bryce Steele (6-1, 224, R-Sr.)

Nickelback

29 Cameron Martinez (5-10, 188, Gr.)
30 T.J. Green (5-10, 176, Fr.)

Cornerback

3 Max Tucker (5-11, 191, Jr.)
24 Amari Jackson (5-11, 188, Sr.)
14 Ashton Cunningham (5-9, 165, Fr.)

Cornerback

16 Isaiah Farris (5-11, 174, R-Jr.)
35 Ashton McShane (5-11, 194, So.)

Safety

0 Omar Thornton (5-11, 201, So.)
32 Charlie Comella (6-1, 189, R-Fr.)
19 Marcelous Townsend (5-10, 177, Fr.)

Safety

2 KP Price (6-1, 200, Jr.)
7 Carter Davis (6-1, 190, R-So.)
27 Omarion Davis (5-11, 188, Fr.)

Safety

7 Carter Davis (6-1, 190, R-So.)
32 Charlie Comella (6-1, 189, R-Fr.)
20 Marcus Upton (5-11, 199, Fr.)

Special Teams

Long Snapper

45 Ben Mann (6-5, 232, R-Sr.) OR
49 Cooper Crook (6-4, 219, R-Fr.)

Punter

28 Shamus Florio (6-3, 205, R-Sr.)
25 Andy Quinn (6-4, 199, Fr..)

Kicker

99 Luca Lombardo (5-11, 175, R-Jr.)
95 Liam Connor (6-2, 207, Sr.)

Punt Returner

16 Isaiah Farris (5-11, 174, R-Jr.)
29 Cameron Martinez (5-10, 185, Gr.)

Kick Returner

30 T.J. Green (5-10, 176, Fr.)
24 Bo MacCormack III (5-10, 198, Fr.)

More Cardinals Stories

feed

(Photo via Eric Canha - Imagn Images)

You can follow Louisville Cardinals On SI for future coverage by liking us on Facebook, Twitter/X and Instagram:

Facebook - @LouisvilleOnSI
Twitter/X - @LouisvilleOnSI
Instagram - @louisvilleonsi

You can also follow Deputy Editor Matthew McGavic at @Matt_McGavic on Twitter/X and @mattmcgavic.bsky.social on Bluesky

Published
Matthew McGavic
MATTHEW MCGAVIC

McGavic is a 2016 Sport Administration graduate of the University of Louisville, and a native of the Derby City. He has been covering the Cardinals in various capacities since 2017, with a brief stop in Atlanta, Ga. on the Georgia Tech beat. He is also a co-host of the 'From The Pink Seats' podcast on the State of Louisville network. Video gamer, bourbon drinker and dog lover. Find him on Twitter at @Matt_McGavic

Home/Football