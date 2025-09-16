Louisville Report

Depth Charts: Louisville vs. Bowling Green

The Cardinals host the Falcons on the other side of the bye week.

Matthew McGavic

Sep 5, 2025; Louisville, Kentucky, USA; Louisville Cardinals running back Isaac Brown (1) is upended by James Madison Dukes cornerback Elijah Culp (2) during the first half at L&N Federal Credit Union Stadium. Mandatory Credit: Jamie Rhodes-Imagn Images
/ Jamie Rhodes-Imagn Images
LOUISVILLE, Ky. - With their first bye week of the season now behind him, the Louisville football program returns to action this weekend, taking on Bowling Green at L&N Stadium.

Here are the depth charts for both the Cardinals and Falcons:

Louisville (2-0, 0-0 ACC)

Changes from Louisville's Depth Chart vs. James Madison:

  • The left tackle and right tackle two-deeps have switched, as have the three-deeps for left and right guard.
  • Kalib Perry steps in as the starting middle linebacker with Stanquan Clark's injury, while Trent Carter is now his backup.

Offense

Quarterback

7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
12 Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
OR 13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)

Running Back

1 Isaac Brown (5-9, 190, So.)
26 Duke Watson (6-0, 180, So.)
22 Keyjuan Brown (5-10, 210, R-So.)

Wide Receiver

0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)

Wide Receiver

5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)

Wide Receiver

2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)

Tight End

85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)
86 Jacob Stewart (6-5, 230, R-Sr.)
84 Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)

Left Tackle

71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)

Left Guard

53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
OR 74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
56 Carter Guillaume (6-2, 285, So.)

Center

50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)

Right Guard

53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
OR 74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
56 Carter Guillaume (6-2, 285, So.)

60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)
51 Michael Flores (6-3, 310, R-Sr.)

Right Tackle

66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)

Defense

Defensive End

23 Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
OR 19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)

Nose Tackle

99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)

Defensive Tackle

90 Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)

Leo (DE/LB)

50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)

Middle Linebacker

12 Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)
43 Trent Carter (6-3, 225, R-Fr.)

Weakside Linebacker

34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)

STAR (LB/S)

9 Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
33 Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)

Cornerback

4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)

Cornerback

25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)

Free Safety

27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)

Strong Safety

21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)

Special Teams

Punter

39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)

Placekicker

98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)

Holder

39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)

Long Snapper

48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)

Kick Returner

0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)

Punt Returner

5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)

Bowling Green (2-1, 0-0 MAC)

Offense

Quarterback

9 Drew Pyne (6-0, 200, Gr.)
3 Lucian Anderson III (6-3, 200, So.)
8 Baron May (6-0, 195, Gr)

Tailback

4 Chris McMillian (5-10, 190, Jr.)
OR 26 Cameron Pettaway (5-10, 180, R-Fr.)
OR 0 Kaderris Roberts (5-8, 170, Sr.)
22 Nakai Amachree (5-10, 195, R-Fr.)

Wide Receiver

1 Allen Middleton (5-11, 190, So.)
6 Reis Stocksdale (5-10, 185, Gr.)

Wide Receiver

2 RJ Garcia II (6-0, 180, Sr.)
17 Trey Johnson (6-0, 195, Jr)

Wide Receiver

11 Finn Hogan (6-5, 220, Sr.)
18 Winn Sharp (6-5, 205, R-Fr.)

Tight End

88 Jacob Harris (6-4, 245, So.)
89 Blane Cleaver (6-2, 235, Gr.)

Tight End

7 Jyrin Johnson (6-4, 235, Gr.)
81 Arlis Boardingham (6-3, 250, Jr.)
OR 82 Eli Jacon-Duffy (6-4, 245, R-Fr.)

Left Tackle

55 Tunde Fatukasi (6-5, 310, Gr.)
70 Alex Harris (6-5, 320, R-Fr.)

Left Guard

65 Jake Burns (6-2, 320, Gr.)
78 Alexis Sanchez (6-3, 335, Jr.)

Center

57 Alex Padgett (6-6, 330, Gr.)
54 Brody Bolyn (6-3, 310, So.)

Right Guard

69 Andrew Kilfoyl (6-5, 315, Sr.)
73 Caden Campbell (6-4, 275, R-Fr.)

Right Tackle

75 Nate Pabst (6-5, 315, Gr.)
77 James Thomas Jr. (6-5, 295, So.)

Defense

Defensive End

5 Eriq George (6-3, 285, Jr.)
OR 45 Bam Booker (6-3, 280, Sr.)
11 Collins Acheampong (6-7, 270, So.)
OR 17 Isaiah Thomison (6-3, 280, So.)

Defensive Tackle

38 Dierre Kelly (6-2, 285, Gr.)
33 Jaimion Olverson (6-3, 275, Fr.)

Nose Tackle

55 Evan Branch-Haynes (6-2, 290, Gr.)
57 Dayln White (6-4, 300, So.)

Buck Linebacker

7 David Afogho (6-3, 245, So.)
23 Myles Bradley (6-0, 225, Jr.)

Weakside Linebacker

4 Gideon Lampron (6-0, 220, Jr.)
12 Caden Marshall (6-2, 215, R-Fr.)
20 TJ Nelson (6-0, 215, R-Fr.)

Middle Linebacker

3 Dorian Pringle (6-0, 225, So.)
18 Andrew Hines III (6-0, 230, R-Fr.)

Cornerback

1 Keyon Washington (6-1, 185, R-Fr.)
10 JoJo Johnson (6-0, 180, Sr.)

Cornerback

8 Jalen McClendon (6-0, 185, Sr.)
26 Josira Andrews (5-10, 180, R-Fr.)

Nickelback

2 MJ Cannon (6-3, 205, Jr.)
24 Justin Eklund (6-2, 235, Jr.)

Free Safety

0 Kal-El Pascal (6-0, 195, So.)
19 Jahai Johnson (6-1, 200, Fr.)

Strong Safety

9 Darius Lorfils (6-2, 190, Sr.)
6 Victor Vazquez (5-10, 195, Gr.)

Special Teams

Punter

19 John Henderson (6-1, 180, Sr.)
85 Travis Kenner (5-10, 175, So.)

Placekicker

14 Jackson Kleather (5-10, 185, Jr.)
46 Zach Long (6-3, 190, Gr.)

Kickoffs

46 Zach Long (6-3, 190, Gr.)
40 Ethan Warner (5-9, 195, Jr.)

Holder

85 Travis Kenner (5-10, 180, So.)

Long Snapper

47 George Carlson (6-1, 225, Gr.)
41 Quillan Jimenez (6-2, 215, So.)

Punt Returner

5 Brennan Ridley (5-11, 175, So.)
6 Reis Stocksdale (5-10, 185, Gr.)

Kickoff Returner

26 Cameron Pettaway (5-10, 180, R-Fr.)
0 Kaderris Roberts (5-8, 170, Sr.)

