Depth Charts: Louisville vs. Bowling Green
LOUISVILLE, Ky. - With their first bye week of the season now behind him, the Louisville football program returns to action this weekend, taking on Bowling Green at L&N Stadium.
Here are the depth charts for both the Cardinals and Falcons:
Louisville (2-0, 0-0 ACC)
Changes from Louisville's Depth Chart vs. James Madison:
- The left tackle and right tackle two-deeps have switched, as have the three-deeps for left and right guard.
- Kalib Perry steps in as the starting middle linebacker with Stanquan Clark's injury, while Trent Carter is now his backup.
Offense
Quarterback
7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
12 Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
OR 13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)
Running Back
1 Isaac Brown (5-9, 190, So.)
26 Duke Watson (6-0, 180, So.)
22 Keyjuan Brown (5-10, 210, R-So.)
Wide Receiver
0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)
Wide Receiver
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)
Wide Receiver
2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)
Tight End
85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)
86 Jacob Stewart (6-5, 230, R-Sr.)
84 Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)
Left Tackle
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)
Left Guard
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
OR 74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
56 Carter Guillaume (6-2, 285, So.)
Center
50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)
Right Guard
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
OR 74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
56 Carter Guillaume (6-2, 285, So.)
60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)
51 Michael Flores (6-3, 310, R-Sr.)
Right Tackle
66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
Defense
Defensive End
23 Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
OR 19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)
Nose Tackle
99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)
Defensive Tackle
90 Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)
Leo (DE/LB)
50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)
Middle Linebacker
12 Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)
43 Trent Carter (6-3, 225, R-Fr.)
Weakside Linebacker
34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)
STAR (LB/S)
9 Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
33 Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)
Cornerback
4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)
Cornerback
25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)
Free Safety
27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)
Strong Safety
21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)
Special Teams
Punter
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Placekicker
98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)
Holder
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Long Snapper
48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)
Kick Returner
0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
Punt Returner
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)
Bowling Green (2-1, 0-0 MAC)
Offense
Quarterback
9 Drew Pyne (6-0, 200, Gr.)
3 Lucian Anderson III (6-3, 200, So.)
8 Baron May (6-0, 195, Gr)
Tailback
4 Chris McMillian (5-10, 190, Jr.)
OR 26 Cameron Pettaway (5-10, 180, R-Fr.)
OR 0 Kaderris Roberts (5-8, 170, Sr.)
22 Nakai Amachree (5-10, 195, R-Fr.)
Wide Receiver
1 Allen Middleton (5-11, 190, So.)
6 Reis Stocksdale (5-10, 185, Gr.)
Wide Receiver
2 RJ Garcia II (6-0, 180, Sr.)
17 Trey Johnson (6-0, 195, Jr)
Wide Receiver
11 Finn Hogan (6-5, 220, Sr.)
18 Winn Sharp (6-5, 205, R-Fr.)
Tight End
88 Jacob Harris (6-4, 245, So.)
89 Blane Cleaver (6-2, 235, Gr.)
Tight End
7 Jyrin Johnson (6-4, 235, Gr.)
81 Arlis Boardingham (6-3, 250, Jr.)
OR 82 Eli Jacon-Duffy (6-4, 245, R-Fr.)
Left Tackle
55 Tunde Fatukasi (6-5, 310, Gr.)
70 Alex Harris (6-5, 320, R-Fr.)
Left Guard
65 Jake Burns (6-2, 320, Gr.)
78 Alexis Sanchez (6-3, 335, Jr.)
Center
57 Alex Padgett (6-6, 330, Gr.)
54 Brody Bolyn (6-3, 310, So.)
Right Guard
69 Andrew Kilfoyl (6-5, 315, Sr.)
73 Caden Campbell (6-4, 275, R-Fr.)
Right Tackle
75 Nate Pabst (6-5, 315, Gr.)
77 James Thomas Jr. (6-5, 295, So.)
Defense
Defensive End
5 Eriq George (6-3, 285, Jr.)
OR 45 Bam Booker (6-3, 280, Sr.)
11 Collins Acheampong (6-7, 270, So.)
OR 17 Isaiah Thomison (6-3, 280, So.)
Defensive Tackle
38 Dierre Kelly (6-2, 285, Gr.)
33 Jaimion Olverson (6-3, 275, Fr.)
Nose Tackle
55 Evan Branch-Haynes (6-2, 290, Gr.)
57 Dayln White (6-4, 300, So.)
Buck Linebacker
7 David Afogho (6-3, 245, So.)
23 Myles Bradley (6-0, 225, Jr.)
Weakside Linebacker
4 Gideon Lampron (6-0, 220, Jr.)
12 Caden Marshall (6-2, 215, R-Fr.)
20 TJ Nelson (6-0, 215, R-Fr.)
Middle Linebacker
3 Dorian Pringle (6-0, 225, So.)
18 Andrew Hines III (6-0, 230, R-Fr.)
Cornerback
1 Keyon Washington (6-1, 185, R-Fr.)
10 JoJo Johnson (6-0, 180, Sr.)
Cornerback
8 Jalen McClendon (6-0, 185, Sr.)
26 Josira Andrews (5-10, 180, R-Fr.)
Nickelback
2 MJ Cannon (6-3, 205, Jr.)
24 Justin Eklund (6-2, 235, Jr.)
Free Safety
0 Kal-El Pascal (6-0, 195, So.)
19 Jahai Johnson (6-1, 200, Fr.)
Strong Safety
9 Darius Lorfils (6-2, 190, Sr.)
6 Victor Vazquez (5-10, 195, Gr.)
Special Teams
Punter
19 John Henderson (6-1, 180, Sr.)
85 Travis Kenner (5-10, 175, So.)
Placekicker
14 Jackson Kleather (5-10, 185, Jr.)
46 Zach Long (6-3, 190, Gr.)
Kickoffs
46 Zach Long (6-3, 190, Gr.)
40 Ethan Warner (5-9, 195, Jr.)
Holder
85 Travis Kenner (5-10, 180, So.)
Long Snapper
47 George Carlson (6-1, 225, Gr.)
41 Quillan Jimenez (6-2, 215, So.)
Punt Returner
5 Brennan Ridley (5-11, 175, So.)
6 Reis Stocksdale (5-10, 185, Gr.)
Kickoff Returner
26 Cameron Pettaway (5-10, 180, R-Fr.)
0 Kaderris Roberts (5-8, 170, Sr.)
