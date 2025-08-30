Louisville Report

Louisville Football's 2025 Week One Depth Chart Unveiled

The Cardinals now have their starters to kickoff the 2025 season.

Matthew McGavic

U of L QB Miller Moss (7) passes during practice as OC Brian Brohm and head coach Jeff Brohm, right, watch on the practice field at Cardinal Stadium in Louisville, Ky. on July 30, 2025.
U of L QB Miller Moss (7) passes during practice as OC Brian Brohm and head coach Jeff Brohm, right, watch on the practice field at Cardinal Stadium in Louisville, Ky. on July 30, 2025. / Sam Upshaw Jr./Courier Journal / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

LOUISVILLE, Ky. - With the 2025 season opener just a few hours away, we now have an answer as to who will start for the Louisville football program.

Ahead of the Cardinals' 3:30 p.m. kickoff against Eastern Kentucky, Louisville has finally released their depth chart against the Colonels.

Louisville's 2025 Week One Depth Chart

Offense

Quarterback

7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
12 Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
OR 13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)

Running Back

1 Isaac Brown (5-9, 190, So.)
26 Duke Watson (6-0, 180, So.)
22 Keyjuan Brown (5-10, 210, R-So.)

Wide Receiver

0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)

Wide Receiver

5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)

Wide Receiver

3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)

Tight End

85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)
86 Jacob Stewart (6-5, 230, R-Sr.)
84 Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)

Left Tackle

71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)

Left Guard

60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)
51 Michael Flores (6-3, 310, R-Sr.)

Center

50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)

Right Guard

53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
OR 74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
56 Carter Guillaume (6-2, 285, So.)

Right Tackle

66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)

Defense

Defensive End

23 Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
OR 19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)

Nose Tackle

99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)

Defensive Tackle

90 Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)

Leo (DE/LB)

50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)

Middle Linebacker

6 Stanquan Clark (6-3, Jr.)
12 Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)

Weakside Linebacker

34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)

STAR (LB/S)

9 Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
33 Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)

Cornerback

4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)

Cornerback

25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)

Free Safety

27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)

Strong Safety

21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)

Special Teams

Punter

39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)

Placekicker

98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)

Holder

39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)

Long Snapper

48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)

(Photo of Miller Moss: Sam Upshaw Jr. - Courier Journal / USA TODAY NETWORK via Imagn Images)

