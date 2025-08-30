Louisville Football's 2025 Week One Depth Chart Unveiled
LOUISVILLE, Ky. - With the 2025 season opener just a few hours away, we now have an answer as to who will start for the Louisville football program.
Ahead of the Cardinals' 3:30 p.m. kickoff against Eastern Kentucky, Louisville has finally released their depth chart against the Colonels.
Louisville's 2025 Week One Depth Chart
Offense
Quarterback
7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
12 Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
OR 13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)
Running Back
1 Isaac Brown (5-9, 190, So.)
26 Duke Watson (6-0, 180, So.)
22 Keyjuan Brown (5-10, 210, R-So.)
Wide Receiver
0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
Wide Receiver
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)
Wide Receiver
3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)
Tight End
85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)
86 Jacob Stewart (6-5, 230, R-Sr.)
84 Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)
Left Tackle
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)
Left Guard
60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)
51 Michael Flores (6-3, 310, R-Sr.)
Center
50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)
Right Guard
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
OR 74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
56 Carter Guillaume (6-2, 285, So.)
Right Tackle
66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
Defense
Defensive End
23 Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
OR 19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)
Nose Tackle
99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)
Defensive Tackle
90 Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)
Leo (DE/LB)
50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)
Middle Linebacker
6 Stanquan Clark (6-3, Jr.)
12 Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)
Weakside Linebacker
34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)
STAR (LB/S)
9 Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
33 Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)
Cornerback
4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)
Cornerback
25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)
Free Safety
27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)
Strong Safety
21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)
Special Teams
Punter
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Placekicker
98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)
Holder
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Long Snapper
48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)
(Photo of Miller Moss: Sam Upshaw Jr. - Courier Journal / USA TODAY NETWORK via Imagn Images)
