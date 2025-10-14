Louisville Report

Depth Charts: Louisville vs. Miami

The Cardinals take on the Hurricanes in a weeknight primetime showdown.

Oct 19, 2024; Louisville, Kentucky, USA; Miami Hurricanes running back Mark Fletcher Jr. (4) runs the ball against Louisville Cardinals defensive back Tamarion McDonald (12) during the first half at L&N Federal Credit Union Stadium. Miami defeated Louisville 52-45. Mandatory Credit: Jamie Rhodes-Imagn Images
LOUISVILLE, Ky. - Fresh off of their second and final bye week of the 2025 season, the Louisville football program has a massive showdown on tap, traveling down to Coral Gables for a primetime weeknight showdown with Miami.

Here are the depth charts for both the Cardinals and Hurricanes:

Louisville (4-1, 1-0 ACC)

Changes from Louisville's Depth Chart vs. Virginia:

  • Trevonte Sylvester now starts at left tackle, bumping Mahamane Moussa and Mak Pounders to second and third string.
  • Lance Robinson moves from starting right tackle to starting left guard. Rasheed Miller moves from starting left guard back to starting right tackle - with Robins and Cam Gorin now No 2 and 3 at the position.
  • Carson Hilbert debuts as the third string placekicker

Quarterback

7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
12 Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
OR 13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)

Running Back

1 Isaac Brown (5-9, 190, So.)
26 Duke Watson (6-0, 180, So.)
46 Braxton Jennings (5-11, 195, Fr.)

Wide Receiver

0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)

Wide Receiver

5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)

Wide Receiver

2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)

Tight End

85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)
86 Jacob Stewart (6-5, 230, R-Sr.)
84 Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)

Left Tackle

70 Trevonte Sylvester (6-6, 280, R-Sr.)
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)

Left Guard

53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)

Center

50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)

Right Guard

74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)

Right Tackle

60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)

Defense

Defensive End

23 Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
OR 19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)

Nose Tackle

99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)

Defensive Tackle

90 Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)

Leo (DE/LB)

50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)

Middle Linebacker

12 Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)
43 Trent Carter (6-3, 225, R-Fr.)

Weakside Linebacker

34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)

STAR (LB/S)

9 Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
33 Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)

Cornerback

4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)

Cornerback

25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)

Free Safety

27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)

Strong Safety

21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)

Special Teams

Punter

39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)

Placekicker

98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)
35 Carson Hilbert (6-3, 215, Fr.)

Holder

39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)

Long Snapper

48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)

Kick Returner

0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)

Punt Returner

5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)

No. 2 Miami (5-0, 1-0 ACC)*

Offense

Quarterback

11 Carson Beck (6-4, 225, R-Sr.)
8 Emory Williams (6-5, 225, R-So.)

Running Back

4 Mark Fletcher Jr. (6-2, 225, Jr.)
6 CharMar Brown (5-11, 220, R-So.)

Wide Receiver

10 Malachi Toney (5-11, 188, Fr.)
5 Ray Ray Joseph (5-10, 180, Jr.)

Wide Receiver

0 Keelan Marion (6-0, 195, R-Sr.)
3 Joshua Moore (6-4, 215, Fr.)

Wide Receiver

7 C.J. Daniels (6-2, 205, R-Sr.)
17 Tony Johnson (5-10, 185, 5th)

Tight End

87 Alex Bauman (6-5, 250, Sr.)
9 Elija Lofton (6-3, 242, So.)

Left Tackle

70 Markel Bell (6-9, 345, Sr.)
63 Samson Okunlola (6-6, 330, R-So.)

Left Guard

78 Matthew McCoy (6-6, 325, R-Jr.)
63 Samson Okunlola (6-6, 330, R-So.)

Center

52 James Brockemeyer (6-3, 295, R-Sr.)
76 Ryan Rodriguez (6-2, 300, R-Sr.)

Right Guard

73 Anez Cooper (6-6, 345, Sr.)
66 Max Buchanan (6-4, 310, Fr.)

Right Tackle

61 Francis Mauigoa (6-6, 335, Jr.)
62 Tommy Kinsler IV (6-6, 340, R-So.)

Defense

Defensive End

4 Rueben Bain Jr. (6-3, 270, Jr.)
18 Armondo Blount (6-4, 265, So.)

Defensive Tackle

11 David Blay Jr. (6-4, 305, 5th)
93 Donta Simpson (6-3, 300, Fr.)

Defensive Tackle

99 Ahmad Moten Sr. (6-3, 300, R-Jr.)
5 Justin Scott (6-4, 303, So.)

Defensive End

3 Akheem Mesidor (6-3, 265, R-Sr.)
12 Marquise Lightfoot (6-5, 230, So.)

Middle Linebacker

31 Wesley Bissainthe (6-1, 230, Sr.)
10 Raul Aguirre Jr. (6-2, 240, Jr.)

Weakside Linebacker

1 Mohamed Toure (6-2, 235, Gr.)
41 Chase Smith (6-2, 240, R-Sr.)

Nickelback

0 Keionte Scott (6-0, 195, R-Sr.)
28 Isaiah Taylor (5-11, 200, R-Sr.)

Cornerback

29 O.J. Frederique Jr. (6-0, 185, So.)
2 Damari Brown (6-2, 195, R-So.)

Cornerback

6 Xavier Lucas (6-2, 198, So.)
24 Ethan O'Connor (6-1, 180, R-So.)

Strong Safety

8 Jakobe Thomas (6-2, 200, 5th)
22 Cam Pruitt (6-2, 210, Fr.)

Free Safety

7 Zechariah Poyser (6-2, 200, R-So.)
13 Bryce Fitzgerald (6-1, 185, Fr.)

*No true depth chart provided by Miami. Two-deep is based off of prior game's starters and backups vs. Florida State.

