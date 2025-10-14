Depth Charts: Louisville vs. Miami
LOUISVILLE, Ky. - Fresh off of their second and final bye week of the 2025 season, the Louisville football program has a massive showdown on tap, traveling down to Coral Gables for a primetime weeknight showdown with Miami.
Here are the depth charts for both the Cardinals and Hurricanes:
Louisville (4-1, 1-0 ACC)
Changes from Louisville's Depth Chart vs. Virginia:
- Trevonte Sylvester now starts at left tackle, bumping Mahamane Moussa and Mak Pounders to second and third string.
- Lance Robinson moves from starting right tackle to starting left guard. Rasheed Miller moves from starting left guard back to starting right tackle - with Robins and Cam Gorin now No 2 and 3 at the position.
- Carson Hilbert debuts as the third string placekicker
Quarterback
7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
12 Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
OR 13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)
Running Back
1 Isaac Brown (5-9, 190, So.)
26 Duke Watson (6-0, 180, So.)
46 Braxton Jennings (5-11, 195, Fr.)
Wide Receiver
0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)
Wide Receiver
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)
Wide Receiver
2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)
Tight End
85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)
86 Jacob Stewart (6-5, 230, R-Sr.)
84 Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)
Left Tackle
70 Trevonte Sylvester (6-6, 280, R-Sr.)
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)
Left Guard
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)
Center
50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)
Right Guard
74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
Right Tackle
60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)
Defense
Defensive End
23 Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
OR 19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)
Nose Tackle
99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)
Defensive Tackle
90 Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)
Leo (DE/LB)
50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)
Middle Linebacker
12 Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)
43 Trent Carter (6-3, 225, R-Fr.)
Weakside Linebacker
34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)
STAR (LB/S)
9 Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
33 Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)
Cornerback
4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)
Cornerback
25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)
Free Safety
27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)
Strong Safety
21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)
Special Teams
Punter
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Placekicker
98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)
35 Carson Hilbert (6-3, 215, Fr.)
Holder
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Long Snapper
48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)
Kick Returner
0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
Punt Returner
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)
No. 2 Miami (5-0, 1-0 ACC)*
Offense
Quarterback
11 Carson Beck (6-4, 225, R-Sr.)
8 Emory Williams (6-5, 225, R-So.)
Running Back
4 Mark Fletcher Jr. (6-2, 225, Jr.)
6 CharMar Brown (5-11, 220, R-So.)
Wide Receiver
10 Malachi Toney (5-11, 188, Fr.)
5 Ray Ray Joseph (5-10, 180, Jr.)
Wide Receiver
0 Keelan Marion (6-0, 195, R-Sr.)
3 Joshua Moore (6-4, 215, Fr.)
Wide Receiver
7 C.J. Daniels (6-2, 205, R-Sr.)
17 Tony Johnson (5-10, 185, 5th)
Tight End
87 Alex Bauman (6-5, 250, Sr.)
9 Elija Lofton (6-3, 242, So.)
Left Tackle
70 Markel Bell (6-9, 345, Sr.)
63 Samson Okunlola (6-6, 330, R-So.)
Left Guard
78 Matthew McCoy (6-6, 325, R-Jr.)
63 Samson Okunlola (6-6, 330, R-So.)
Center
52 James Brockemeyer (6-3, 295, R-Sr.)
76 Ryan Rodriguez (6-2, 300, R-Sr.)
Right Guard
73 Anez Cooper (6-6, 345, Sr.)
66 Max Buchanan (6-4, 310, Fr.)
Right Tackle
61 Francis Mauigoa (6-6, 335, Jr.)
62 Tommy Kinsler IV (6-6, 340, R-So.)
Defense
Defensive End
4 Rueben Bain Jr. (6-3, 270, Jr.)
18 Armondo Blount (6-4, 265, So.)
Defensive Tackle
11 David Blay Jr. (6-4, 305, 5th)
93 Donta Simpson (6-3, 300, Fr.)
Defensive Tackle
99 Ahmad Moten Sr. (6-3, 300, R-Jr.)
5 Justin Scott (6-4, 303, So.)
Defensive End
3 Akheem Mesidor (6-3, 265, R-Sr.)
12 Marquise Lightfoot (6-5, 230, So.)
Middle Linebacker
31 Wesley Bissainthe (6-1, 230, Sr.)
10 Raul Aguirre Jr. (6-2, 240, Jr.)
Weakside Linebacker
1 Mohamed Toure (6-2, 235, Gr.)
41 Chase Smith (6-2, 240, R-Sr.)
Nickelback
0 Keionte Scott (6-0, 195, R-Sr.)
28 Isaiah Taylor (5-11, 200, R-Sr.)
Cornerback
29 O.J. Frederique Jr. (6-0, 185, So.)
2 Damari Brown (6-2, 195, R-So.)
Cornerback
6 Xavier Lucas (6-2, 198, So.)
24 Ethan O'Connor (6-1, 180, R-So.)
Strong Safety
8 Jakobe Thomas (6-2, 200, 5th)
22 Cam Pruitt (6-2, 210, Fr.)
Free Safety
7 Zechariah Poyser (6-2, 200, R-So.)
13 Bryce Fitzgerald (6-1, 185, Fr.)
*No true depth chart provided by Miami. Two-deep is based off of prior game's starters and backups vs. Florida State.
(Photo via Jamie Rhodes - Imagn Images)
