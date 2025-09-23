Louisville Report

Depth Charts: Louisville vs. Pitt

The Cardinals face the Panthers in the ACC opener for both teams.

Nov 23, 2024; Louisville, Kentucky, USA; Louisville Cardinals running back Maurice Turner (4) leaps over Pittsburgh Panthers defensive lineman Isaiah Neal (97) during the second half at L&N Federal Credit Union Stadium. Louisville defeated Pittsburgh 37-9. Mandatory Credit: Jamie Rhodes-Imagn Images
LOUISVILLE, Ky. - Atlantic Coast Conference play has officially started for the Louisville football program, and they are set to head up north this weekend to take on Pitt in their league opener.

Here are the depth charts for both the Cardinals and Panthers:

Louisville (3-0, 0-0 ACC)

Changes from Louisville's Depth Chart vs. Bowling Green:

  • Mak Pounders slides from starting right tackle to backup left tackle.
  • Cam Gorin moves from backup left tackle to backup right tackle.
  • Rasheed Miller and Naeer Jackson are now the two-deep at left guard instead of right guard.
  • Lance Robinson moves from starting left guard to starting right tackle.
  • Jordan Church takes over as starting right guard, with Vic Cutler as his backup.

Offense

Quarterback

7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
12 Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
OR 13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)

Running Back

1 Isaac Brown (5-9, 190, So.)
26 Duke Watson (6-0, 180, So.)
22 Keyjuan Brown (5-10, 210, R-So.)

Wide Receiver

0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)

Wide Receiver

5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)

Wide Receiver

2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)

Tight End

85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)
86 Jacob Stewart (6-5, 230, R-Sr.)
84 Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)

Left Tackle

71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)

Left Guard

60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)

Center

50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)

Right Guard

74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)

Right Tackle

53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)

Defense

Defensive End

23 Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
OR 19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)

Nose Tackle

99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)

Defensive Tackle

90 Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)

Leo (DE/LB)

50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)

Middle Linebacker

12 Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)
43 Trent Carter (6-3, 225, R-Fr.)

Weakside Linebacker

34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)

STAR (LB/S)

9 Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
33 Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)

Cornerback

4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)

Cornerback

25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)

Free Safety

27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)

Strong Safety

21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)

Special Teams

Punter

39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)

Placekicker

98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)

Holder

39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)

Long Snapper

48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)

Kick Returner

0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)

Punt Returner

5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)

Pitt (2-1, 0-0 ACC)*

Offense

Quarterback

10 Eli Holstein (SO*, 6-4, 225)
9 Cole Gonzales (SR, 6-0, 200)
6 Mason Heintschel (FR, 6-2, 215)

Running Back

0 Desmond Reid (SR, 5-8, 175)
8 Juelz Goff (FR*, 5-9, 195)
35 Jalynn Williams (SR+, 5-10, 210) or
25 Ja'Kyrian Turner (FR, 5-9, 180) or
30 Caleb Williams (SO*, 5-11, 205)

Wide Receiver

2 Kenny Johnson (JR, 6-1, 205)
23 Zion Fowler-El (SO*, 6-0, 190) or
17 Tony Kinsler (FR, 5-11, 170)

Wide Receiver

5 Raphael "Poppi" Williams Jr. (SR*, 5-10 , 165)
80 Bryce Yates (FR, 6-0, 180) or
16 Jesse Anderson (SO*, 6-0, 180)

Wide Receiver

3 Cataurus Hicks (S0*, 5-10, 175)
OR 7 Deuce Spann (SR+, 6-4, 210)
84 Cam Sapp (FR, 5-10, 17

Tight End

87 Jake Overman (SR+, 6-4, 240)
OR 82 Malachi Thomas (S0, 6-4, 240)
OR 88 Justin Holmes (SR, 6-3, 245)

Left Tackle

78 Jeff Persi (SR+, 6-8, 315)
53 Kendall Stanley (JR*, 6-5, 295)

Left Guard

66 Keith Gouveia (SR*, 6-4, 310)
77 Jackson Brown (JR*, 6-6, 310)

Center

56 Lyndon Cooper (SR*, 6-2, 315)
71 Ryan Carretta (SO*, 6-5, 305)

Right Guard

55 B.J. Williams (JR, 6-4, 320)
72 Isaiah Montgomery (JR*, 6-4, 305)
OR 68 Torian Chester (FR, 6-4, 325)

Right Tackle

70 Ryan Baer (JR*, 6-7, 325)
51 Jiavani Cooley (FR*, 6-4, 295)

Defense

Defensive End

10 Blaine Spires (SR+, 6-3, 250)
OR 56 Jaedan Moore (SO*, 6-4, 240)
45 Joey Zelinsky (SR+, 6-4, 250)
6 Nate Temple (SR+, 6-4, 245)

Defensive Tackle

95 Francis Brewu (SO, 6-1, 280)
OR 2 Isaiah Neal (SO*, 6-2, 265)
4 Jahsear Whittington (FR*, 6-0, 270)

Defensive Tackle

55 Sean Fitzsimmons (JR*, 6-3, 295)
OR 11 Nick James (JR*, 6-2, 280)

Defensive End

44 Jimmy Scott (JR*, 6-3, 260)
5 Zach Crothers (FR*, 6-4, 260)
39 Maverick Gracio (SO*, 6-4, 245)

Star Linebacker

9 Kyle Louis (JR*, 6-1, 220)
24 Cameron Lindsey (FR*, 6-0, 210)
38 Emmanuel Taylor (FR, 6-1, 205)

Mike Linebacker

0 Braylan Lovelace (JR, 6-2, 220)
31 Nick Lapi (SR*, 6-2, 215)
52 Abe Ibrahim (JR*, 6-1, 220)

Money Linebacker

3 Rasheem Biles (JR, 6-1, 220)
31 Nick Lapi (SR*, 6-2, 215) or
24 Cameron Lindsey (FR*, 6-0, 210)

Cornerback

8 Tamon Lynum (SR+, 6-2, 190)
OR 28 Shawn Lee JR. (FR, 5-10, 180)
27 Nigel Maynard (FR*, 5-11, 180)
22 Zion Ferguson (FR*, 6-1, 175)

Cornerback

15 Rashad Battle (SR+, 6-3, 195)
21 Shadarian Harrison (SO*, 6-1, 190)
18 Rashan Murray (SR, 6-2, 180)

Free Safety

7 Javon McIntyre (SR*, 6-1, 195)
23 Kavir Bains-Marquez (SR+, 5-10, 175)
26 Allen Bryant (FR*, 6-0, 180)

Strong Safety

12 Cruce Brookins (SO*, 6-2, 195)
14 Josh Guerrier (FR, 5-10, 175)

Special Teams

Placekicker

93 Trey Butkowski (FR, 6-0, 170)
94 Sam Carpenter (SO*, 5-11, 195)

Punter

91 Caleb Junko (SR*, 6-1, 205)
92 Kaemon Tijerina (FR, 6-0, 220)

Holder

91 Caleb Junko (SR*, 6-1, 205)
92 Kaemon Tijerina (FR, 6-0, 220)

Long Snapper

47 Nilay Upadhyayula (SR*, 5-11, 225)
48 Nico Crawford (JR*, 6-2, 225)

Kickoff Returner

2 Kenny Johnson (JR, 6-1, 205)
7 Deuce Spann (SR+, 6-4, 210) or
3 Cataurus "Blue" Hicks (SO*, 5-10, 175)

Punt Returner

0 Desmond Reid (SR, 5-8, 175)
OR 2 Kenny Johnson (JR, 6-1, 205)
5 Raphael "Poppi" Williams Jr. (SR*, 5-10 , 165)

Kickoffs

4 Sam Carpenter (SO*, 5-11, 195)
93 Trey Butkowski (FR, 6-0, 170)

