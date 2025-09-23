Depth Charts: Louisville vs. Pitt
LOUISVILLE, Ky. - Atlantic Coast Conference play has officially started for the Louisville football program, and they are set to head up north this weekend to take on Pitt in their league opener.
Here are the depth charts for both the Cardinals and Panthers:
Louisville (3-0, 0-0 ACC)
Changes from Louisville's Depth Chart vs. Bowling Green:
- Mak Pounders slides from starting right tackle to backup left tackle.
- Cam Gorin moves from backup left tackle to backup right tackle.
- Rasheed Miller and Naeer Jackson are now the two-deep at left guard instead of right guard.
- Lance Robinson moves from starting left guard to starting right tackle.
- Jordan Church takes over as starting right guard, with Vic Cutler as his backup.
Offense
Quarterback
7 Miller Moss (6-2, 210, R-Sr.)
12 Brady Allen (6-6, 220, R-Jr.)
OR 13 Deuce Adams (6-2, 190, R-Fr.)
Running Back
1 Isaac Brown (5-9, 190, So.)
26 Duke Watson (6-0, 180, So.)
22 Keyjuan Brown (5-10, 210, R-So.)
Wide Receiver
0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
3 Dacari Collins (6-4, 215, R-Sr.)
Wide Receiver
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
14 Kris Hughes (5-11, 195, R-So.)
Wide Receiver
2 TreyShun Hurry (6-2, 195, R-Jr.)
15 Antonio Meeks (6-1, 195, Sr.)
82 T.J. McWilliams (6-0, 190, R-Jr.)
Tight End
85 Nate Kurisky (6-3, 240, R-Jr.)
88 Jaleel Skinner (6-5, 230, R-Jr.)
86 Jacob Stewart (6-5, 230, R-Sr.)
84 Davon Mitchell (6-3, 260, R-Fr.)
Left Tackle
71 Mahamane Moussa (6-4, 305, R-Sr.)
66 Mak Pounders (6-5, 310, R-Sr.)
Left Guard
60 Rasheed Miller (6-7, 310, R-Sr.)
57 Naeer Jackson (6-6, 310, R-Jr.)
Center
50 Pete Nygra (6-4, 300, R-Sr.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
72 Sam Secrest (6-5, 265, R-Jr.)
Right Guard
74 Jordan Church (6-4, 310, R-So.)
59 Victor Cutler (6-3, 300, R-Sr.)
Right Tackle
53 Lance Robinson (6-4, 290, R-Sr.)
75 Cameron Gorin (6-5, 270, Fr.)
Defense
Defensive End
23 Wesley Bailey (6-5, 265, R-Sr.)
92 Micah Carter (6-6, 255, R-So.)
OR 19 Justin Beadles (6-5, 270, R-Sr.)
Nose Tackle
99 Jordan Guerad (6-2, 300, R-Sr.)
45 Denzel Lowry (6-1, 290, R-Sr.)
Defensive Tackle
90 Rene Konga (6-4, 300, R-Sr.)
95 Jerry Lawson (6-2, 295, R-Jr.)
Leo (DE/LB)
50 Clev Lubin (6-3, 250, R-Jr.)
17 A.J. Green (6-6, 250, R-So.)
Middle Linebacker
12 Kalib Perry (6-3, 230, R-Sr.)
43 Trent Carter (6-3, 225, R-Fr.)
Weakside Linebacker
34 T.J. Quinn (6-1, 235, R-Sr.)
11 T.J. Capers (6-2, 225, R-So.)
STAR (LB/S)
9 Antonio Watts (6-2, 225, R-Jr.)
33 Nigel Williams (5-11, 200, R-Sr.)
Cornerback
4 Jabari Mack (6-1, 185, R-Sr.)
7 Rodney Johnson Jr. (6-2, 200, R-Sr.)
20 Antonio Harris (6-0, 180, Fr.)
Cornerback
25 Tayon Holloway (6-1, 190, R-Jr.)
13 Justin Agu (6-2, 185, R-Jr.)
30 Rae'mon Mosby (6-0, 190, R-Fr.)
Free Safety
27 JoJo Evans (6-1, 200, R-Sr.)
OR 24 Corey Gordon Jr. (6-2, 195, R-Jr.)
Strong Safety
21 D'Angelo Hutchinson (6-3, 200, Sr.)
29 Blake Ruffin (6-3, 205, R-Sr.)
Special Teams
Punter
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Placekicker
98 Nick Keller (6-1, 200, R-Jr.)
36 Cooper Ranvier (6-2, 200, R-Fr.)
Holder
39 Carter Schwartz (6-4, 225, R-So.)
93 David Chapeau (6-2, 235, R-Sr.)
Long Snapper
48 Shai Kochav (6-3, 230, R-Sr.)
32 Hayden Travelstead (6-0, 210, R-So.)
Kick Returner
0 Chris Bell (6-2, 220, Sr.)
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
Punt Returner
5 Caullin Lacy (5-10, 190, R-Sr.)
81 Bobby Golden (5-9, 185, Sr.)
Pitt (2-1, 0-0 ACC)*
Offense
Quarterback
10 Eli Holstein (SO*, 6-4, 225)
9 Cole Gonzales (SR, 6-0, 200)
6 Mason Heintschel (FR, 6-2, 215)
Running Back
0 Desmond Reid (SR, 5-8, 175)
8 Juelz Goff (FR*, 5-9, 195)
35 Jalynn Williams (SR+, 5-10, 210) or
25 Ja'Kyrian Turner (FR, 5-9, 180) or
30 Caleb Williams (SO*, 5-11, 205)
Wide Receiver
2 Kenny Johnson (JR, 6-1, 205)
23 Zion Fowler-El (SO*, 6-0, 190) or
17 Tony Kinsler (FR, 5-11, 170)
Wide Receiver
5 Raphael "Poppi" Williams Jr. (SR*, 5-10 , 165)
80 Bryce Yates (FR, 6-0, 180) or
16 Jesse Anderson (SO*, 6-0, 180)
Wide Receiver
3 Cataurus Hicks (S0*, 5-10, 175)
OR 7 Deuce Spann (SR+, 6-4, 210)
84 Cam Sapp (FR, 5-10, 17
Tight End
87 Jake Overman (SR+, 6-4, 240)
OR 82 Malachi Thomas (S0, 6-4, 240)
OR 88 Justin Holmes (SR, 6-3, 245)
Left Tackle
78 Jeff Persi (SR+, 6-8, 315)
53 Kendall Stanley (JR*, 6-5, 295)
Left Guard
66 Keith Gouveia (SR*, 6-4, 310)
77 Jackson Brown (JR*, 6-6, 310)
Center
56 Lyndon Cooper (SR*, 6-2, 315)
71 Ryan Carretta (SO*, 6-5, 305)
Right Guard
55 B.J. Williams (JR, 6-4, 320)
72 Isaiah Montgomery (JR*, 6-4, 305)
OR 68 Torian Chester (FR, 6-4, 325)
Right Tackle
70 Ryan Baer (JR*, 6-7, 325)
51 Jiavani Cooley (FR*, 6-4, 295)
Defense
Defensive End
10 Blaine Spires (SR+, 6-3, 250)
OR 56 Jaedan Moore (SO*, 6-4, 240)
45 Joey Zelinsky (SR+, 6-4, 250)
6 Nate Temple (SR+, 6-4, 245)
Defensive Tackle
95 Francis Brewu (SO, 6-1, 280)
OR 2 Isaiah Neal (SO*, 6-2, 265)
4 Jahsear Whittington (FR*, 6-0, 270)
Defensive Tackle
55 Sean Fitzsimmons (JR*, 6-3, 295)
OR 11 Nick James (JR*, 6-2, 280)
Defensive End
44 Jimmy Scott (JR*, 6-3, 260)
5 Zach Crothers (FR*, 6-4, 260)
39 Maverick Gracio (SO*, 6-4, 245)
Star Linebacker
9 Kyle Louis (JR*, 6-1, 220)
24 Cameron Lindsey (FR*, 6-0, 210)
38 Emmanuel Taylor (FR, 6-1, 205)
Mike Linebacker
0 Braylan Lovelace (JR, 6-2, 220)
31 Nick Lapi (SR*, 6-2, 215)
52 Abe Ibrahim (JR*, 6-1, 220)
Money Linebacker
3 Rasheem Biles (JR, 6-1, 220)
31 Nick Lapi (SR*, 6-2, 215) or
24 Cameron Lindsey (FR*, 6-0, 210)
Cornerback
8 Tamon Lynum (SR+, 6-2, 190)
OR 28 Shawn Lee JR. (FR, 5-10, 180)
27 Nigel Maynard (FR*, 5-11, 180)
22 Zion Ferguson (FR*, 6-1, 175)
Cornerback
15 Rashad Battle (SR+, 6-3, 195)
21 Shadarian Harrison (SO*, 6-1, 190)
18 Rashan Murray (SR, 6-2, 180)
Free Safety
7 Javon McIntyre (SR*, 6-1, 195)
23 Kavir Bains-Marquez (SR+, 5-10, 175)
26 Allen Bryant (FR*, 6-0, 180)
Strong Safety
12 Cruce Brookins (SO*, 6-2, 195)
14 Josh Guerrier (FR, 5-10, 175)
Special Teams
Placekicker
93 Trey Butkowski (FR, 6-0, 170)
94 Sam Carpenter (SO*, 5-11, 195)
Punter
91 Caleb Junko (SR*, 6-1, 205)
92 Kaemon Tijerina (FR, 6-0, 220)
Holder
91 Caleb Junko (SR*, 6-1, 205)
92 Kaemon Tijerina (FR, 6-0, 220)
Long Snapper
47 Nilay Upadhyayula (SR*, 5-11, 225)
48 Nico Crawford (JR*, 6-2, 225)
Kickoff Returner
2 Kenny Johnson (JR, 6-1, 205)
7 Deuce Spann (SR+, 6-4, 210) or
3 Cataurus "Blue" Hicks (SO*, 5-10, 175)
Punt Returner
0 Desmond Reid (SR, 5-8, 175)
OR 2 Kenny Johnson (JR, 6-1, 205)
5 Raphael "Poppi" Williams Jr. (SR*, 5-10 , 165)
Kickoffs
4 Sam Carpenter (SO*, 5-11, 195)
93 Trey Butkowski (FR, 6-0, 170)
(Photo of Maurice Turner: Jamie Rhodes - Imagn Images
